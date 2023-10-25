Кафанов рассказал, кто является первым номером сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто является безоговорочным первым номером национальной команды.
И в сентябре, и в октябре, когда мы приехали на сборы в Новогорск, то в первый же день работы объявили о первом номере: на сегодняшний день Матвей первый. Если бы матчи против Камеруна и Кении были официальными, Матвей играл бы в двух встречах. В прошлом году нам нужно было определять первого номера, но сейчас ситуация изменилась. Матвей и в клубе, и в сборной играет надёжно, он не даёт повода усомниться в себе.
Теперь вопрос был в другом: кто второй, а кто третий? Потому что есть большая группа вратарей, которые хорошо играют в чемпионате и из которых нужно было выбирать. И один, и второй Илья (Помазун и Лантратов) на тренировках выглядели очень сильно, в чемпионате играют уверенно. У нас ещё обойма из пяти‑шести вратарей примерно такого же уровня.
Сафонов провёл 11 матчей за сборную России, в которых пропустил 8 мячей и 6 матчей отыграл на ноль.
Косячил и Яшин и Кан и Буффон и Нойер, да что уж все косячили и что тоже раньше выбора не было?
А взять Акинфеева, забыли сколько он косячил, а на ЧМ 2014 так его откровенный ляп по сути отправил нашу сборную домой. Да на протяжении всей его карьеры многие постоянно говорили как вы "выбора особо просто нет".
Но я считаю выбор то был, но он был просто лучшим и все кто был против, на ЧМ 2018 году рукоплескали ему.
Так и сейчас Сафонов хороший вратарь и первое место он заслужил по праву, а не из-за того, что "выбора особо просто нет".
Как у нас многие любят сначала принижать и кричать "всё пропало, нам ничего не светит", а потом в случае победы гордо говорить: "Я с самого начала верил и знал, что так будет".
Косячил и Яшин и Кан и Буффон и Нойер, да что уж все косячили и что тоже раньше выбора не было?
А взять Акинфеева, забыли сколько он косячил, а на ЧМ 2014 так его откровенный ляп по сути отправил нашу сборную домой. Да на протяжении всей его карьеры многие постоянно говорили как вы "выбора особо просто нет".
Но я считаю выбор то был, но он был просто лучшим и все кто был против, на ЧМ 2018 году рукоплескали ему.
Так и сейчас Сафонов хороший вратарь и первое место он заслужил по праву, а не из-за того, что "выбора особо просто нет".
Как у нас многие любят сначала принижать и кричать "всё пропало, нам ничего не светит", а потом в случае победы гордо говорить: "Я с самого начала верил и знал, что так будет".