Кафанов рассказал, кто является первым номером сборной России

Тренер вратарей сборной России рассказал, кто является безоговорочным первым номером национальной команды.

И в сентябре, и в октябре, когда мы приехали на сборы в Новогорск, то в первый же день работы объявили о первом номере: на сегодняшний день Матвей первый. Если бы матчи против Камеруна и Кении были официальными, Матвей играл бы в двух встречах. В прошлом году нам нужно было определять первого номера, но сейчас ситуация изменилась. Матвей и в клубе, и в сборной играет надёжно, он не даёт повода усомниться в себе.

Теперь вопрос был в другом: кто второй, а кто третий? Потому что есть большая группа вратарей, которые хорошо играют в чемпионате и из которых нужно было выбирать. И один, и второй Илья (Помазун и Лантратов) на тренировках выглядели очень сильно, в чемпионате играют уверенно. У нас ещё обойма из пяти‑шести вратарей примерно такого же уровня.