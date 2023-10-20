Главный тренер «Ньюкасла» поддержал Тонали

Главный тренер «Ньюкасла» высказался о полузащитнике «сорок» и сборной Италии .

Он в полном порядке. Он дважды тренировался с нами на этой неделе и доступен для игры. Как и в случае со всеми игроками, я анализирую их тренировки, их внешний вид и самочувствие. Сандро провёл хорошие тренировки.

У него были очень трудные две недели, и ему пришлось многое пережить. Судя по тому, что я вижу, он очень хорошо справляется со своими эмоциями, но мне придётся пообщаться с ним.

Для меня (поддержка Сандро) абсолютно важна. Самая важная часть всего этого инцидента — Сандро и его благополучие. Очень легко забыть о том, насколько он молод и какие перемены произошли в его жизни, когда он приехал из Италии в Англию. Это и так нелегко пережить, а теперь еще и эта ситуация.

Мы, как футбольный клуб, сразу же почувствовали, что должны обнять его, защитить и попытаться дать ему любовь и поддержку, в которых он нуждается, чтобы найти решение проблем, с которыми он столкнулся. Именно это мы и пытаемся сделать, проводя много бесед и общения с ним и его семьёй, потому что для него важен не только Сандро, но и люди, которые его окружают.

Это была большая работа с нашей стороны, и я должен сказать, что он вёл себя превосходно, с уважением и достоинством.