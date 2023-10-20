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Главный тренер «Ньюкасла» поддержал Тонали

вчера, 15:35

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о полузащитнике «сорок» и сборной Италии Сандро Тонали.

Он в полном порядке. Он дважды тренировался с нами на этой неделе и доступен для игры. Как и в случае со всеми игроками, я анализирую их тренировки, их внешний вид и самочувствие. Сандро провёл хорошие тренировки.

У него были очень трудные две недели, и ему пришлось многое пережить. Судя по тому, что я вижу, он очень хорошо справляется со своими эмоциями, но мне придётся пообщаться с ним.

Для меня (поддержка Сандро) абсолютно важна. Самая важная часть всего этого инцидента — Сандро и его благополучие. Очень легко забыть о том, насколько он молод и какие перемены произошли в его жизни, когда он приехал из Италии в Англию. Это и так нелегко пережить, а теперь еще и эта ситуация.

Мы, как футбольный клуб, сразу же почувствовали, что должны обнять его, защитить и попытаться дать ему любовь и поддержку, в которых он нуждается, чтобы найти решение проблем, с которыми он столкнулся. Именно это мы и пытаемся сделать, проводя много бесед и общения с ним и его семьёй, потому что для него важен не только Сандро, но и люди, которые его окружают.

Это была большая работа с нашей стороны, и я должен сказать, что он вёл себя превосходно, с уважением и достоинством.

Ранее сообщалось, что Тонали могут дисквалифицировать на год.

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sergey19881019
sergey19881019 ответ 8nad2e9bdcqc (раскрыть)
вчера в 15:54
Спасибо. Исправили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:46
Тонали и другие, конечно, молодцы и нуждаются в любви, только не стоит забывать, что футболистам запрещено заниматься ставками, потому что они могут повлиять на результаты, кроме того, они владеют большей информацией, чем обычные люди, кроме того, они ставили через чёрные букмекерские конторы, принадлежащие Коморре (Макс Аллегри, например) и другим мафиозным организациям, то есть спонсировали и вели дела с мафией.

А так они прям пушистики.
8nad2e9bdcqc
8nad2e9bdcqc
вчера в 15:46
о полузащитники «сорок»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1363454/hau-eddi-nyukasl-yunayted 20.10.2023
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