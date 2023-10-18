Беллингем заявил, что хочет остаться в «Реале» на следующие 10-15 лет

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем заявил о желании остаться в клубе на длительный срок.
Это клуб, в котором я хочу провести следующие 10–15 лет своей жизни. Мне там нравится.
Также хавбек отметил, что работа с бывшим обладателем «Золотого мяча» Лукой Модричем, чемпионом мира в составе сборной Германии Тони Кроосом и другими звёздами мирового уровня в «Реале» помогает его развитию.
Поэтому, как ни смешно это звучит, "Реалу" обязательно нужно соответствовать ему, потому что с таким игроком можно выиграть всё.
Необходимо срочно взять эффективного ЦН, избавиться от Родриго и взять тоже эффективного флангового форварда и усилить оборону (Алаба просто сдох, Милитао год не будет + после крестов многие катастрофически падают в качестве, поэтому в защите швар, справа тоже вообще нет никакой подмены Карвахалю, который немолод, ещё и играет Начо, которому тоже 34)
Поэтому, как ни смешно это звучит, "Реалу" обязательно нужно соответствовать ему, потому что с таким игроком можно выиграть всё.
Необходимо срочно взять эффективного ЦН, избавиться от Родриго и взять тоже эффективного флангового форварда и усилить оборону (Алаба просто сдох, Милитао год не будет + после крестов многие катастрофически падают в качестве, поэтому в защите швар, справа тоже вообще нет никакой подмены Карвахалю, который немолод, ещё и играет Начо, которому тоже 34)
Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании.
То есть Месси, чтобы остаться в Барселоне, нужно было перезаключить контракт, с понижением зарплаты, чего он делать не захотел, так как деньги для него оказались важнее сине-гранатового патриотизма. А после этого, через пару лет, его папаша ещё и заявлял, что Месси готов играть за Барселону и бесплатно. Но почему-то так и не решился.
Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании.
То есть Месси, чтобы остаться в Барселоне, нужно было перезаключить контракт, с понижением зарплаты, чего он делать не захотел, так как деньги для него оказались важнее сине-гранатового патриотизма. А после этого, через пару лет, его папаша ещё и заявлял, что Месси готов играть за Барселону и бесплатно. Но почему-то так и не решился.