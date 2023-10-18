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Беллингем заявил, что хочет остаться в «Реале» на следующие 10-15 лет

вчера, 12:30

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем заявил о желании остаться в клубе на длительный срок.

Это клуб, в котором я хочу провести следующие 10–15 лет своей жизни. Мне там нравится.

Также хавбек отметил, что работа с бывшим обладателем «Золотого мяча» Лукой Модричем, чемпионом мира в составе сборной Германии Тони Кроосом и другими звёздами мирового уровня в «Реале» помогает его развитию.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:11
Ничего я не путаю. Контракт истек в июне. Потом был Кубок Америки, после которого и объявили, что нового контракта не будет. Причем и для самого Месси это оказалось сюрпризом.
Incredulous
Incredulous ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:36
Ты немного путаешь. Переподписать контракт можно на этих условиях, если игрок имеет не закрытый контракт, то есть продлить его срок. А если контракт полностью закончен, он аннулируется, футболист перестает быть игроком клуба, становясь свободным агентом. А после клуб заключает с ним контракт именно как со свободным агентом, по сути это новый трансфер, и здесь уже можно прописывать любую зарплату, хоть один евро в неделю.
de1-pier0
de1-pier0 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:48
Он уходил не из Барселоны,а из лаги,так Рамос .Ла лига сказала что у них нет денег,чтобы оставить лучшего футболиста мира.В Барселону он отдал все,около 40 трофеев. Вся котолиния любит Месси. Вся Аргентина любит Месси,ВЕСЬ МИР ЛЮБИТ МЕССИ за исключением некоторых любителей нырялду.
Baggio R.
Baggio R. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:05
В том и дело, что новый контракт можно подписать с уменьшением выплат не более чем в два раза.
Incredulous
Incredulous ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:02
Да ладно, прямо такая безвыходная ситуация была) А что нельзя было просто не переподписывать контракт с какими-то доп соглашениями и ограничениями, а просто дождаться его полного завершения, а потом подписать Месси как свободного агента, заключив новый контракт, уже на условиях обновленного регламента?

Может кто-то просто пытается всеми способами оправдать своего кумира.
Baggio R.
Baggio R. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:56
Вообще-то Месси был готов на максимально возможное регламентом снижение зарплаты на 50%, но у клуба не получилось вписаться в платёжку. Бесплатно играть он бы все равно не смог в соответствии с действующими правилами
Incredulous
Incredulous ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 15:50, ред.
И кто это тут ещё все переворачивает?)

Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании.

То есть Месси, чтобы остаться в Барселоне, нужно было перезаключить контракт, с понижением зарплаты, чего он делать не захотел, так как деньги для него оказались важнее сине-гранатового патриотизма. А после этого, через пару лет, его папаша ещё и заявлял, что Месси готов играть за Барселону и бесплатно. Но почему-то так и не решился.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:33, ред.
Надо же так все перевернуть и переврать! То, что Месси был в Барселоне с 13 до 34 лет, не делает его воспитанником, а клуб родным для него? Да и в ПСЖ он перешёл лишь потому, что каталонцы не предложили ему новый контракт.
Ironigor
Ironigor ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 14:37
Вообще-то он родился в Аргентине и восемь лет играл в Аргентине и является гражданином Аргентины.
Молодёжные клубы
1992—1994 Флаг Аргентины Грандоли
1994—2000 Флаг Аргентины Ньюэллс Олд Бойз .
И с чего вы взяли, что он кому-то (Барселоне) чем-то обязан .
И ничего и никому он не обязан !
Профессиональный спортсмен (футболист) имеет контракт, и только в контракте записаны его обязательства !)
Любой футболист, является наёмным рабочим, и связывает его с клубом только рабочие отношения т.е контрактные обязательства !!! Предложили в своё время руководство ПСЖ товарищу Месси огромный контракт 💰 💰 💰 , и все "обязательства" перед Барселоной у него закончились !!!))) Был бы предложен такой контракт ему раньше, то и раньше его обязательства бы перед Барселоной закончились !!!))) Всё очень просто, кто платит , тот его и танцует !!!)
de1-pier0
de1-pier0 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:48
Месси воспитанник Барселоны,он обязан там быть,и помог с лечением.Когда человеку нечего сказать,он болтает. Лев Николаевич Толстой. Видимо вы не читали классика и литературу.
izrafel
izrafel
вчера в 13:15
Если будет трудиться и развиваться, то возможно и задержится в Реале.
Ironigor
Ironigor ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 13:03, ред.
А как же тогда Месси, тоже трусом был , который тоже два матча выбрал с Реалом !??))) ☝️😉🤣🤣🤣
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 12:59
Трус ты который выбрал не мужской английский футбол,а два мятча с Барселоной .
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:56
Вполне возможно оно так и будет. Главным бомбардиром он вряд ли будет но главным звеном в структуре игры клуба вполне ему по силам стать. Всё зависит от того какую политику приймет руководство для клуба. Он вполне может быть чуть не главным звеном в ближайшие сезоны в клубе. Главное чтобы он смог себя полностью раскрыть в клубе
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:40
Биллингем прямо как великие футболисты прошлого, и не пиарит сам себя бесконечно и величает лучшим футболистом мира по версии самого себя, как Холанн (хотя при его талантах сейчас было бы в тренде себя пиарить даже), и на поле просто на 200% выкладывается, успевает везде, в атаке и обороне, идёт в подкаты, выцарапывает мячи, он просто как глоток свежего воздуха.

Поэтому, как ни смешно это звучит, "Реалу" обязательно нужно соответствовать ему, потому что с таким игроком можно выиграть всё.

Необходимо срочно взять эффективного ЦН, избавиться от Родриго и взять тоже эффективного флангового форварда и усилить оборону (Алаба просто сдох, Милитао год не будет + после крестов многие катастрофически падают в качестве, поэтому в защите швар, справа тоже вообще нет никакой подмены Карвахалю, который немолод, ещё и играет Начо, которому тоже 34)
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:34
Если будешь играть так же как сейчас то оставайся навсегда!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:32
Было бы удивительно, если бы он сказал что-то другое . Он играет в лучшем клубе мирового футбола . О чём можно ещё мечтать !)
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