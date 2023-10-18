Беллингем заявил, что хочет остаться в «Реале» на следующие 10-15 лет

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вчера, 12:30

Полузащитник «Реала» заявил о желании остаться в клубе на длительный срок.

Это клуб, в котором я хочу провести следующие 10–15 лет своей жизни. Мне там нравится.

Также хавбек отметил, что работа с бывшим обладателем «Золотого мяча» Лукой Модричем, чемпионом мира в составе сборной Германии Тони Кроосом и другими звёздами мирового уровня в «Реале» помогает его развитию.