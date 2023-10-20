Артета: «Я ужасный неудачник»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об упущенном чемпионстве в АПЛ в прошлом сезоне.
Я ужасный неудачник. Я был очень разочарован тем, что не выиграл титул, хотя у нас был большой шанс сделать это. Я возложил вину на себя и должен был подумать, являюсь ли я тем человеком, который сможет вывести клуб на другой уровень.
И Артете с его подходом "ноль ротации, играет один состав" и ещё с подходом брать в состав сбитых лётчиков ОЧЕНЬ трудно будет что-то выиграть и ОЧЕНЬ много денег потребуется на это (в сущности, "Арсенал" уже третий по тратам в АПЛ за последние пять лет).
И Артете с его подходом "ноль ротации, играет один состав" и ещё с подходом брать в состав сбитых лётчиков ОЧЕНЬ трудно будет что-то выиграть и ОЧЕНЬ много денег потребуется на это (в сущности, "Арсенал" уже третий по тратам в АПЛ за последние пять лет).