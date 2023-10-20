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Артета: «Я ужасный неудачник»

вчера, 11:37

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об упущенном чемпионстве в АПЛ в прошлом сезоне.

Я ужасный неудачник. Я был очень разочарован тем, что не выиграл титул, хотя у нас был большой шанс сделать это. Я возложил вину на себя и должен был подумать, являюсь ли я тем человеком, который сможет вывести клуб на другой уровень.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:00
Кто то еще не доволен) Артета очень сильно поднял Арсенал, вспомнить, какие совсем недавно убогие результаты были после Венгера, да даже в последние сезоны Венгера. Да и вообще когда Арсенал боролся последний раз чемпионство? Лет сто назад?) Всегда помню занимали стабильно 4 место, чтобы в ЛЧ попасть) А теперь не сдались и опять идут в лидерах и играют с позиции силы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:26
Ну у тебя Микель еще все впереди, продолжай совершенствоваться сам, и улучшай наш любимый клуб! Проделанная работа уже на лицо, команда играет уже куда лучше,но вот гибкости нам пока не хватает, порой нужно уметь перестроиться по ходу матча, а наши играют в одно и то же.... так что продолжай учиться, только желательно быстрыми темпами)
Вещий
Вещий
вчера в 11:57
Достойно все сказал. Хочется пожелать ему футбольного фарта и пусть все у него получится.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:52, ред.
Неплохой тренер для одного стиля игры, если бы ещё был более лоялен к игрокам, а не доминировал и в своей команде, я как фанат старого "Арсенала" не фанат Артеты, потому что он Мартинеса, топового бойца, продал, Роу шансов не даёт, хотя тот был одним из лидеров, и вообще пока что у него нет ротации (хотя игроки ротации сидят на лавках, но они просто не выйдут) и нет плана Б, но всё впереди, тем не менее, стиль Артеты мне в принципе не очень нравится, поэтому я больше смотрю "Реал" сейчас, слишком он зажатый в рамки.

И Артете с его подходом "ноль ротации, играет один состав" и ещё с подходом брать в состав сбитых лётчиков ОЧЕНЬ трудно будет что-то выиграть и ОЧЕНЬ много денег потребуется на это (в сущности, "Арсенал" уже третий по тратам в АПЛ за последние пять лет).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:46
Зато доминируешь лучше всех))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:45
Надо попробовать ещё раз,Спартак не мог стать чемпионом 16 лет, и чудо случилось!
Гость
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