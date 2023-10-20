Артета: «Я ужасный неудачник»

Главный тренер «Арсенала» высказался об упущенном чемпионстве в АПЛ в прошлом сезоне.

Я ужасный неудачник. Я был очень разочарован тем, что не выиграл титул, хотя у нас был большой шанс сделать это. Я возложил вину на себя и должен был подумать, являюсь ли я тем человеком, который сможет вывести клуб на другой уровень.