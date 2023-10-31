Слуцкий может возглавить клуб из Казахстана .

«Актобе» рассматривает бывшего наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в качестве кандидата на пост главного тренера.
Последним клубом специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.
Также сообщается, что в число основных претендентов на эту должность является и Магомед Адиев, в данный момент возглавляющий сборную Казахстана.
Сейчас главным тренером «Актобе» является Андрей Карпович.
Он и в "Рубине" уже звездой роликов был, где воспевал Минниханова и Шаймиева, насколько я помню, а не тренером, по крайней мере, не заметил момент, когда он там начал тренировать.
Он и в "Рубине" уже звездой роликов был, где воспевал Минниханова и Шаймиева, насколько я помню, а не тренером, по крайней мере, не заметил момент, когда он там начал тренировать.
Обычно, говорят, что с возрастом люди мудрее становятся,
но тут похоже обратный случай. А ведь когда-то был одним
из самых сильнейших тренеров в России.
Обычно, говорят, что с возрастом люди мудрее становятся,
но тут похоже обратный случай. А ведь когда-то был одним
из самых сильнейших тренеров в России.