Слуцкий может возглавить клуб из Казахстана .

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вчера, 12:31

«Актобе» рассматривает бывшего наставника ЦСКА и сборной России в качестве кандидата на пост главного тренера.

Последним клубом специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.

Также сообщается, что в число основных претендентов на эту должность является и Магомед Адиев, в данный момент возглавляющий сборную Казахстана.

Сейчас главным тренером «Актобе» является Андрей Карпович.