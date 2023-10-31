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Слуцкий может возглавить клуб из Казахстана

вчера, 12:31

«Актобе» рассматривает бывшего наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в качестве кандидата на пост главного тренера.

Последним клубом специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.

Также сообщается, что в число основных претендентов на эту должность является и Магомед Адиев, в данный момент возглавляющий сборную Казахстана.

Сейчас главным тренером «Актобе» является Андрей Карпович.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:38, ред.
Не думаю, что озвученная смена Карповича на кого-то другого связана с неудовлетворительным результатом команды. Третье место команды после завершения сезона какой-никакой, а все же успех. Но на мой взгляд менять его на Слуцкого, который уже давненько отошёл от футбольных дел, затея весьма авантюрная. И уж если стоит выбор между Виктор Леонидовичем и Адиевым, то при согласии Магомеда Мусаевича на сегодня у него больше плюсов, чем у первого. Ждем новых новостей из лагеря актюбинцев. Болейте за своих, а не против чужих!
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:17
Как же всё-таки деградировал Слуцкий...
Обычно, говорят, что с возрастом люди мудрее становятся,
но тут похоже обратный случай. А ведь когда-то был одним
из самых сильнейших тренеров в России.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:05
Я думаю, скатившегося шоумена (да и шоуменом его можно назвать с большой натяжкой, человек в 50+ решил, что оскорблять всех подряд, материться через слово и т.п. смешно, ну, если это и юмор, то самый низкопробный) рядом с действующими тренерами упоминать нет смысла.

Он и в "Рубине" уже звездой роликов был, где воспевал Минниханова и Шаймиева, насколько я помню, а не тренером, по крайней мере, не заметил момент, когда он там начал тренировать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:56
Слуцкий может возглавить клуб из Казахстана .
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:52
Он уже давно не тренер, а клоун 🤡 шоумэн !)
lotsman
lotsman
вчера в 12:43
Слуцкий ещё может тренировать?! Я думал он полностью занялся шоу бизнесом.)
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