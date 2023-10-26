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«Пари НН» договорился о сотрудничестве с Олегом Романцевым

26 октября 2023, 11:57

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что клуб будет сотрудничать с российским специалистом Олегом Романцевым.

Мы пока обсуждаем несколько разных проектов. Не могу про них сказать. Олег Иванович будет помогать развитию футбольного движения в Нижегородской области. Это то, на чём мы сошлись и можем объявить.

Детали не могу раскрыть. Есть определённый процесс, который требует согласования.

«Пари НН» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В матче 12-го тура нижегородцы проиграли «Спартаку».

Как главный тренер Романцев является восьмикратным чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка России. Также 69-летний специалист выигрывал Кубок и Чемпионат СССР.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 октября в 12:11
Любопытное сотрудничество и ответственное. Теперь результаты команды будут смотреть сквозь призму сотрудничества. Юран свой главное. Найдут общий язык.
Djebrael
Djebrael
26 октября в 12:05
Ну что можно только порадоваться за НН. Романцев хороший и толковый специалист.
Гость
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