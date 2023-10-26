«Пари НН» договорился о сотрудничестве с Олегом Романцевым

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что клуб будет сотрудничать с российским специалистом .

Мы пока обсуждаем несколько разных проектов. Не могу про них сказать. Олег Иванович будет помогать развитию футбольного движения в Нижегородской области. Это то, на чём мы сошлись и можем объявить.

Детали не могу раскрыть. Есть определённый процесс, который требует согласования.