Стали известны кандидаты на пост наставника сборной Первой лиги

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вчера, 10:46

Стали известны подробности предстоящего товарищеского матча между сборными Медийной футбольной лиги и Первой лиги. Игра пройдёт 1 или 2 декабря на «Анжи Арене». 19 октября представители Первой лиги решали в Махачкале организационные вопросы.

Определился круг кандидатов на пост наставника второго по силе российского дивизиона. В него входят: главный тренер махачкалинского «Динамо» (2-е место в Первой лиге); наставник «Химок» (4-е место в Первой лиге); главный тренер «Акрона» (3-е место в Первой лиге); наставник «Алании» (лидер Первой лиги) и главный тренер «Сокола» (10-е место в Первой лиге). Решение будет принято на следующей неделе. В список потенциальных кандидатов в сборную Первой Лиги входят 50 футболистов из Первой лиги и дивизиона «А» Второй лиги.