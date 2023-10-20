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Стали известны кандидаты на пост наставника сборной Первой лиги

вчера, 10:46

Стали известны подробности предстоящего товарищеского матча между сборными Медийной футбольной лиги и Первой лиги. Игра пройдёт 1 или 2 декабря на «Анжи Арене». 19 октября представители Первой лиги решали в Махачкале организационные вопросы.

Определился круг кандидатов на пост наставника второго по силе российского дивизиона. В него входят: главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев (2-е место в Первой лиге); наставник «Химок» Андрей Талалаев (4-е место в Первой лиге); главный тренер «Акрона» Евгений Калешин (3-е место в Первой лиге); наставник «Алании» Олег Василенко (лидер Первой лиги) и главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев (10-е место в Первой лиге). Решение будет принято на следующей неделе. В список потенциальных кандидатов в сборную Первой Лиги входят 50 футболистов из Первой лиги и дивизиона «А» Второй лиги.

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