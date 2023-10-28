В «Спартаке» заявили, что не уволят Абаскаля после поражения от «Факела»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера клуба Гильермо Абаскаля после поражения в матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).
После этого матча надо усерднее работать. Абаскаль не будет уволен. Ничего не поменялось: он тренер «Спартака». Задача на сезон: побеждать в каждом матче.
До зимы! А там видно будет. И без паники.
До зимы! А там видно будет. И без паники.
А тут всего 0:2...
А тут всего 0:2...
С такой игрой можем вообще в первую пятёрку не попасть,
и в этом будет "заслуга" Абаскаля.
С такой игрой можем вообще в первую пятёрку не попасть,
и в этом будет "заслуга" Абаскаля.