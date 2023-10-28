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В «Спартаке» заявили, что не уволят Абаскаля после поражения от «Факела»

вчера, 16:47
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера клуба Гильермо Абаскаля после поражения в матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

После этого матча надо усерднее работать. Абаскаль не будет уволен. Ничего не поменялось: он тренер «Спартака». Задача на сезон: побеждать в каждом матче.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:53
Сейчас смысла не вижу увольнять. Если хотят усугубить положение, то флаг в руки. До живите до перерыва, хотя бы. Федун давно бы отрубил голову доставив неимоверную радость соперникам, оппонентам, Ловчеву и Ко. Только толку то. Каждый раз одно и тоже.
До зимы! А там видно будет. И без паники.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:41
За 0:7 от Крыльев и Динамо не уволили....
А тут всего 0:2...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:22
Так узнайте,кто был у нас главным тренером по болотному футболу,когда мы стали чемпионами мира,и пригласите.Точно хуже не будет,а дешевле-точно!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ dynkel (раскрыть)
вчера в 20:20
Ты прямо как экс-теннисист : "Пока Федун у руля команды,на матчи "Спартака" ходить не буду!".А через неделю в ВИП-ложе.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:18
Это правильно,он-ценный кадр.Его миссия-доказать,что не всё золото,что из "Райского Сада".
pomor45
pomor45 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:01
И по болотному тоже. Он вообще не тренер.
pomor45
pomor45 ответ dynkel (раскрыть)
вчера в 20:00
Вот тут-то Спартаку и попрёт.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:58
Пока Абаскаль не уволен-для других команд это минус один соперник в борьбе за призовые места РПЛ
pomor45
pomor45
вчера в 19:58
В народной команде антинародное руководство.
ABir
ABir
вчера в 19:15
Сегодня точно не за что увольнять Абаскаля, он ведь не тренер по болотному футболу
протон
протон
вчера в 19:10
Вся РПЛ благодарит за это гендиректора Спартака. Абаскаль неплохой дядька, поэтому не вызывает отторжения как личность, но при этом слабый тренер, поэтому Спартак регулярно отхватывает. Так что отличный на мой взгляд вариант для Спартака.
xvxhjg4s254j
xvxhjg4s254j
вчера в 19:01
Похоже зимой это случится
dynkel
dynkel
вчера в 18:57
Немедленно надо убрать эту рыжую крысу .Пока она в Спартаке болеть за Спартак небуду
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:29
Каждый сезон мы смотрим этот сериал под названием "Мясо, скандалы, тренер..."
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:08
Правильно, после то чо увольнять если надо было до
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:05, ред.
Ну, значит о медалях можно не мечтать в этом сезоне.
С такой игрой можем вообще в первую пятёрку не попасть,
и в этом будет "заслуга" Абаскаля.
adekvat
adekvat
вчера в 18:02
После Краснодара в кубке и матчей с Локо и Ростовом точно уволят.
Capral
Capral
вчера в 17:57
Задача на сезон- побеждать в каждом матче. Ну, если так, то конечно. Правильной дорогой идете, товарищи!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:23
Какие молодцы сидят в руководстве Спартака, радуют нас!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:11
Не увольняйте, нам такой спаМ нужен!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:03
А зря!!!
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