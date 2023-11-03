Неймар перенёс операцию

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вчера, 09:00

Нападающий «Аль-Хиляля» перенёс операцию на левой ноге.

Нападающий получил травму колена в матче против сборной Уругвая в составе сборной Бразилии. У игрока было диагностировано повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.

В Бразилии считают, что Неймар может вернуться к началу Кубка Америки, который стартует 20 июня 2024 года.