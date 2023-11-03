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Неймар перенёс операцию

вчера, 09:00

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар перенёс операцию на левой ноге.

Нападающий получил травму колена в матче против сборной Уругвая в составе сборной Бразилии. У игрока было диагностировано повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.

В Бразилии считают, что Неймар может вернуться к началу Кубка Америки, который стартует 20 июня 2024 года.

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Аль-Хиляль  Неймар
Перевод с espn.com Фото: ФК ПСЖ
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Все комментарии
29492fwt2mck
29492fwt2mck
вчера в 20:43
Здоровья тебе Неймар!
alexgurzan
alexgurzan ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 13:33
Он был удален модератором, по правилам конкурса, а не Вами. Отсюда и ЖК.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 13:19
"Удачи в жеребьёвке", который был стёрт? Не вижу логики...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:59
Левая нога?. До Макдональсов можно и на правой докостылять.. Хе..
alexgurzan
alexgurzan ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 11:38
Ваш коммент имеет отношение к конкурсу, т.к. за него начисляются очки для него.
ЖК выдана именно за тот короткий коммент.
протон
протон
вчера в 10:55
Так что, возможно Неймару стоит подумать уже о завершении карьеры окончательно.
Ведь, чтобы возвратиться после крестов, думаю нужно очень усердно работать над здоровьем, соблюдать супер-режим и диету. Навряд ли он сможет это всё соблюдать. Учитесь у Нея, как надо проводить футбольную жизнь сначала из Барсы в ПСЖ за 222 лямов, потом к шейхам за 90 на хорошую ЗП а потом травма и отдых десять месяцев
ds5cmpu8ug9q
ds5cmpu8ug9q
вчера в 10:42
Что скворцы ,языки зачесались?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:37
Какое отношение имеет к Конкурсу прогноза тема "Определились все участники 1/4 финала Кубка России"? И мой пост " Удачи в жеребьёвке" и последующий вопрос в этой же теме ?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:35
На высоком уровне он больше не будет играть.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:32
Он сам виноват в своих травмах.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:06
Эх Неймар,Неймар....считался очередной надеждой бразильского футбола, но так и не смог привести сборную Бразилии к большим победам!!! Большие деньги и быстрая слава сильно вскружили голову игроку, а место больших побед заняли тусовки, поккер и т.д.
Неймару уже почти 32 года, и скорее всего он так и останется одним из тех, на кого возлагали большие надежды и называли следующим героем нации....единственное чего он добился, так это звание лучшего бомбардира в истории сборной....
протон
протон
вчера в 10:03
К Карнавалу главное восстановится, не до кубков сейчас человеку.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:57
«10 месяцев кайфа…..», думает про себя Ней.....:) .... ночные клубы уже начали завозить дорогой алкоголь, готовясь к выручке в ближайшие 10 месяцев.... Ну а кроме шуток, здоровья и восстановления.
ДСА
ДСА
вчера в 09:38
Арабы в ярости: деньги вложены, а отдачи теперь нет.
yccy72h482mw
yccy72h482mw
вчера в 09:30
Сумма больничного теперь походу капнет как годовой бюджет Нижнего Тагила
zj3mgnjrj57m
zj3mgnjrj57m
вчера в 09:24
Интересно, катался в страданиях по операционному столу в несколько оборотов как он любит на поле или образумился
Elliada
Elliada
вчера в 09:16
Хорошо, если успеет восстановиться к КА. С другой стороны, без Неймара Бразилия выиграла КА 2019, а с ним проиграла КА 2021. Стоит ли держаться за Неймара?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:11
Скорейшего выздоравления и удачи в дальнейшем.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:09
Для клубов игры за сборную несут один вред.
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