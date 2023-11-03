Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар перенёс операцию на левой ноге.
Нападающий получил травму колена в матче против сборной Уругвая в составе сборной Бразилии. У игрока было диагностировано повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.
В Бразилии считают, что Неймар может вернуться к началу Кубка Америки, который стартует 20 июня 2024 года.
Неймару уже почти 32 года, и скорее всего он так и останется одним из тех, на кого возлагали большие надежды и называли следующим героем нации....единственное чего он добился, так это звание лучшего бомбардира в истории сборной....
Неймару уже почти 32 года, и скорее всего он так и останется одним из тех, на кого возлагали большие надежды и называли следующим героем нации....единственное чего он добился, так это звание лучшего бомбардира в истории сборной....