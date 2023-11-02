Потерявший сознание во время матча Бас Дост приостановил карьеру

Нападающий клуба «НЕК Неймеген» сообщил о приостановке футбольной карьеры после потери сознания во время матча с « АЗ Алкмар».

Сейчас я узнал от своего кардиолога, что стало причиной того, что произошло со мной во время матча АЗ — НЕК в Алкмаре. В последние дни мне сделали много анализов, и они показали, что у меня воспаление сердечной мышцы (миокардит). Причины этого могут быть разными, а последствия — весьма серьёзными, но мне повезло, что меня успешно реанимировали на поле. Я не могу выразить словами, насколько я благодарен врачам НЕК и АЗ .

Анализы продолжатся в ближайшие дни, а потом я поеду домой и мне нужно будет отдохнуть, чтобы полностью восстановиться. Только после этого я смогу лучше понять своё будущее, тогда же получится больше о нём рассказать. А пока возьму перерыв в футболе и проведу ближайшее время с семьёй. Я надеюсь, что все уважают это. Сообщу обо всём на стадионе «Гофферт» в ближайшие месяцы. Также когда-нибудь расскажу свою историю, особенно для того, чтобы помочь спортивному миру и извлечь уроки из случившегося со мной.

Вчера днём ​​я разговаривал с нашим персоналом и другими игроками за обедом. Был рад снова увидеться и поговорить с ними. Я объяснил им, что со мной произошло, чем это вызвано и как для меня выглядит предстоящий период. Хочу подчеркнуть, что моё воспаление не связано с прививками. Я сказал им, что уверен в своём выздоровлении и вернусь в строй. Надеюсь, теперь они снова смогут сосредоточиться на футболе. Им следует сосредоточиться на предстоящих матчах против «Роды» и «Волендама». Я буду смотреть эти матчи по телевизору и болеть за своих одноклубников.

Сейчас пришло время последить за собой и немного отдохнуть. Я пока ни на что не рассчитываю, только на своё выздоровление в окружении семьи.

Хотел бы ещё раз поблагодарить всех представителей футбольного мира, дома и за рубежом. Вы оказали мне столько внимания. Это тронуло и поддержало меня и мою семью.

Спасибо футбольным друзьям, ещё встречусь с вами!