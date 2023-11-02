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В «Спартаке» возмущаются из-за отмены гола Соболева с пенальти. Объясняем нюансы правил

вчера, 13:59
Александр Соболев

Много любопытных моментов.

Бьющий игрок не может касаться мяча дважды

Фанаты «Спартака» на эмоциях после очередного поражения. Как и нападающий Соболев, который разозлился после отмены гола в ворота «Краснодара» с пенальти. Но на повторе видно, что Александр нарушил правила футбола, хотя позже рассказал напарникам, что не касался мяча дважды. Он ошибся, читаем закон, там всё просто:

Если после выполнения пенальти выполняющий удар игрок снова касается мяча до того, как его коснется другой игрок, то назначается свободный удар (или штрафной удар при игре рукой в мяч).

Правило нужно, чтобы не было обманных ударов от техничных футболистов, когда специально ставят опорную ногу ближе к воротам или в сторону, а потом двумя касаниями запутывают голкипера. Абаскаль заявил, что правило абсурдное, но тренер ошибается. Закон важен, поскольку у вратаря и так мизерные шансы отбить удар с «точки», не стоит дарить форвардам уловки вроде паузы перед ударом и двойного касания. Можно поднять мяч в воздух, пока вратарь падает, и забить вторым касанием.

Соболев неграмотно поставил опорную ногу и немного поскользнулся. Обидное невезение, но явное нарушение правил. Даже странно, что в «Спартаке» возмущаются, поскольку правило двух касаний есть и при штрафных – нельзя разыграть его самому, как и подачу с угла поля. После удара правой ногой мяч прошел по левой стопе Соболева. Повтор крупным планом подтверждает правоту арбитров. В законе нет ремарки о явном изменении траектории полета мяча, ведь это откроет простор для вечных споров о «незначительном рикошете», который отличается от «значительного рикошета». Арбитры молодцы, разобрались.

Даже сетка ворот при пенальти не может двигаться

В правилах указаны не только ограничения для человека, который выполняет удар, но также немало правил для голкиперов. Нельзя трогать сетку и каркас ворот, чтобы они тряслись, отвлекая бьющего игрока. Кроме того, нельзя ставить за штрафной двух человека для разбега, вратарь должен понимать, кто будет бить. Голкипер не может развернуться спиной к сопернику, чтобы насмешить или вывести из себя. В новой редакции правил футбола есть также «поправка Мартинеса». Эмилиано на днях получил приз имени Льва Яшина как лучший вратарь года, но после его приключений на Кубке Америки и ЧМ сделали дополнение:

Вратарь не должен нечестным образом отвлекать выполняющего удар игрока, например задерживать выполнение удара или касаться стоек, перекладины или сетки ворот.

Удивляет размытая формулировка «отвлекать нечестным образом», но очевидно, что речь о неспортивном поведении. Нельзя оскорблять бьющего игрока словесно. За гримасы в стиле знаменитого голкипера «Ливерпуля» Гроббелара теперь могут сделать замечание. Ещё один интересный пункт касается пенальти пяткой. Такие удары разрешены, но есть поправка, что нельзя разыграть пенальти ударом пяткой назад. Два человека могут выполнить пенальти, только если мяч отправить пасом к воротам.

Бьющему игроку нельзя выполнять обманные движения перед ударом и после завершения разбега (обманные движения во время разбега разрешены правилами). Если бьющий игрок забил с обманным движением в момент удара, то судья назначает свободный в пользу команды, которая оборонялась. А вот если одновременно нарушили правила бьющий игрок и вратарь, то автор удара получит желтую карточку, а игра возобновится свободным ударом в пользу команды голкипера.

Правила выполнения пенальти в интересах бьющего

ФИФА нужна результативность в футболе, поэтому IFAB – организация, которая отвечает за правила футбола, годами принимает поправки, направленные в пользу атаки. Не удивимся изменению правила офсайда, чтобы голов в футболе стало больше. Строга проверка правила касания минимум одной ногой линии ворот во время удара, запрет отвлекать бьющих и даже касаться перекладины, хотя так поступали в прошлом многие вратари, в пользу человека, который исполняет пенальти.

Ограничений для бьющего игрока мало, но Соболев нарушил одно из них. Многие другие правила исполнения пенальти в пользу атаки. Разумеется, продумана процедура на случай, если после удара мяча касается посторонний человек или предмет. Есть интересный нюанс. Если вратарь упал в угол ворот, удар нанесен – мяч идет вперед и явно направляется в ворота, то даже если на линии окажется животное или фанат, который зацепит мяч, но не помешает движению в сетку, то гол засчитают.

А вот если мяч отскочит в поле после пенальти от вратаря или каркаса ворот, а затем встретит посторонний фактор на своем пути, например, пролетавшую там птицу, то судья остановит игру и возобновит ее «спорным» мячом с места касания посторонним фактором. Никто не даст права перебить такой пенальти, только если не было явного лишения шанса забить из-за постороннего фактора, который явно повлиял на момент. А чаще всего претензии к тем, кто вбежал в штрафную площадь до удара.

В «Спартаке» возмущаются из-за отмены гола Соболева с пенальти. Объясняем нюансы правил

Правила также разрешают судье поставить дополнительного помощника арбитра на пересечении вратарской и линии ворот, что может отвлекать голкиперов. Есть еще один забавный момент – пенальти может выполнять травмировавшийся игрок и его не заставят покинуть поле после оказания помощи, как происходит с остальными. Также ни одному полевому игроку нельзя стоять ближе к воротам, чем виртуальная линия одиннадцати метров. Нельзя поставить человека на фланге, чтобы отвлекал вратаря или бьющего игрока.

Процедура выполнения пенальти простая и логичная. Есть только вопрос, почему годами игнорировали, что голкиперы покидали линии до удара? Но не было повторов и не было дополнительных помощников рефери, чтобы контролировать важный момент. Сейчас несправедливость устранили, больше не будет серий пенальти в стиле «Милана» против «Ливерпуля», когда Дудек нарушал правила, но стал героем серии одиннадцатиметровых и выиграл Лигу чемпионов с английским клубом.

Хорошо, что есть современные поправки к правилам, но Соболев нарушил древний закон – правилу двойного касания при введении мяча в игру больше ста лет. У российских арбитров много ошибок, но вчера поступили по закону.

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Все комментарии
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Владимир Шинкарев (раскрыть)
сегодня в 16:13
Это особое КБ толкование Правил. Иначе говоря, твоя выдумка.
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:11
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
    сегодня в 16:04
    Уважаемый, а кто доказал что контакт был? это не доказывают видеоповторы, так как мяч не изменил траектории.
    У меня свои стандарты и первый из них - все пенальти в первом тайме левые= судейские.Практически любой пенальти можно отменить или не назначать. И в этом матче я против обоих пенальти, тем более нам не нужен был результат от слова совсем в этом поединке.
    Anatoly Kandaurov 1
    Anatoly Kandaurov 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 13:05
    Уважаемый, все претензии к ФИФА к комитету по Правилам. Контакт с мячом опорной ногой был? Был и неважно милиметровый или микронный. Главное - н был. Милиметровый офсайд тоже фиксируют и ничего. Просто КБ его поклонники имеют тройные стандарты. Их команда всегда наказывается несправедливо. Поднимись выше фанатизма и все будет ОК.
    Владимир Шинкарев
    Владимир Шинкарев ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 08:30
    Стопроцентным подтверждением касания мяча является движение мяча. Все остальное это предположения. В суде принимается только очевидный факт и не принимаются предположения. Запрет на несколько касаний нужен для того чтобы игрок не подводил мяч ближе. Движения мяча не было. В итоге гол был отменен из-за того что судья предположил что касание было. Как в других ситуациях? Толкать в спину нельзя по правилам. Но толкают " в рамках неких допусков". Так может и здесь коснуться можно, но так чтобы факта продвижения мяча не было. Ведь цель запрета в том что подводить мяч нельзя.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 04:58
    Набери в ютубе "Пенальти Соболева, классика..." (из-за логотипа канала не могу здесь разместить), так там ракурс вообще идеален.
    Там только слепой не увидит, ну или конечно тот кто не хочет это видеть и конечно дальше будет утверждать, что касании не было.
    Забудь на время рассмотрения этого момента, что ты спартач, рассуди объективно.
    Сп62
    Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Левая нога дествительно поехала у Соболева, но после удара мяч прошёл над левой ногой, а ракурс съёмки не даёт это увидеть.
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 19:18
    Я несколько раз просматривал этот повтор.Даже если касание было, его не видно.Поэтому ,я считаю,судьи его нарисовали.А пенальти было чистое,хотя фанаты Краснодара так не считают.
    pomor45
    pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:38
    Правило действительно мудрёное. Одно только начало "Если после выполнения пенальти...", чего стоит. После - это же не одновременно, как это случилось. Про касание вообще ни гу-гу. Что такое касание? Стоит ли считать касанием то, от чего мяч даже не шевельнулся. И то, что уже 100 лет правило толкует всяк по своему и все правы, тоже ему веса не придаёт. Что касается автоголов, любых, в т.ч. и рикошетов, то я бы их не засчитывал, потому что для защитника своих ворот быть не должно. Для него всё это должно быть лицевой линией, поэтому угловой, не более. Но... все плохие законы обладают одним свойством - они написаны пером и их не вырубить топором. Даже, если пером водила рука дурака, или того хуже - коррупционера.
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 16:26
    - Ну ладно, отменили третий мяч Спартака - двойное касание и дальше вся песня с припевом. А касание-то было "микроскопическим"... А "всевидящий" ВАР это заметил! Фантастика!
    - А вот в матче Зенит - Крылья, игрок "крылышек" умышленно (подчеркиваю УМЫШЛЕННО!) врезал локтем в лицо игроку Зенита Клаудиньо. Почему умышленно? Потому, что на повторах видно, как он бьёт именно локтем, и именно в лицо, и ещё смотрит куда "прилетел" его локоть. НЕУЖЕЛИ ОДИН Я ЭТО ВИДЕЛ? Но я не к тому. а к тому что "всевидящий" ВАР .... этого не заметил... Вот так... Если это не предвзятость - то что?
    Evgeniy25
    Evgeniy25
    вчера в 16:05
    Спартак бы лучше думал о том как выйти из игрового кризиса, а то винить поле в Оренбурге, ошибку судей, последнее дело, пусть спасибо скажут Селехову что пропустили всего 3 мяча. Можно подумать что судья убил Спартак, но это не так вели в счёте, пропустили 2 мяча. При такой игре Спартака боюсь и в Ккбке долго не протянут, и в чемпионате дай Бог остаться в середине таблицы!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:32, ред.
    "Бьющий игрок не может касаться мяча дважды", кто же спорит об этом?). "После удара правой ногой по мячу мяч коснулся левой ноги Соболя". Удар был сильный и все видели, что от этого прикосновения мяч полетел прямо, не вправо, не в лево, как должно было быть по закону физики. Такое мы видели при ударе пенальти Промесом. Здесь сомнения быть не может. И вообще, кто видел, что левая опорная коснулась мяча? Кроты уверен тоже не видели. Они лишь предполагают скорее и уверенности на 100% нет. Так значит сомнение, а сомнение трактуется в пользу нападающего.
    Кто автор?! Ааа..). Ну так ясно. Надо было узнать с первой строки! Почему кроты не видят паузы перед пробитием пенальти? Такое происходит часто. Чалов бьёт так всегда и глядя на него другие начали обезьяничать. Дурной пример заразителен и кроты не видят этого. Может просто не хотят видеть? Зато ногу, которая коснулась мяча "увидели".
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 15:22
    Нарушения закона это традиция любой нации, а не только той про которую вы.
    Иначе не было бы нигде тюрем.
    В данном же случае закон не был нарушен, причём никакой.
    Соболев нарушил правила футбола, а не закон. Это большая разница.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:57
    Матч не видел, посмотрел только счёт и кто забивал голы.
    Потом увидел возмущение спартачей по поводу не засчитанного пенальти Соболева и сначала не понял, ведь он забил пенальти на 8 минуте.
    Потом разобравшись решил посмотреть этот момент на 85 минуте матча.
    Со слов спартачей можно было понять, что их засудили и задействован очередной заговор против их команды.
    Мол метровый офсайд у Краснодара в матче с Ростовом судьи не видят, а микроскопическое касание (которого даже и не было по мнению спартачей) они как то увидели. Одним словом произвол.
    А теперь сам момент, конечно разместить этот повтор я могу, но по правилам соккера с логотипом российского канала нельзя это делать, так, что желающие могут посмотреть это в ютубе.
    Соболев разбегается ставит левую ногу и уже заносит правую ногу под удар и тут нога его едет и подкатывается под мяч, одновременно с эти идёт удар левой ногой.
    На лицо касание обеих ног мяча.
    Единственно в чём трудно разобраться, так это какой ногой было первое касание, а какой второе.
    Так, что спартачи зря всех обвиняют, двойное касание было и гол отменён правильно.
    Исполнение Соболевем пенальти это просто досадный случай и я понимаю как это обидно, но надо держать свои эмоции, особенно Соболеву, так можно было и КК получить, а не только ЖК.
    Да и искренне сочувствую Спартаку иметь тренера, который знает правила только по своему смыслу.
    Он же команду тренирует, объясняет им нечто подобное. Игроки и так плохо знают правила футбола, так ещё и тренер их учит плохому.
    nubom
    nubom
    вчера в 14:56
    Нарушение закона – эта наша национальная традиция, поэтому Спартак и недоволен отсутствием преференций в его пользу...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:37, ред.
    Соболев чисто забил пенальти, касание было на уровне микробов, и так явно топить за отмену гола это предвзятость.
    Можно было дать перебить. Можно было удалить вратаря быков за фол последней надежды
    Соболев не подыгрывал себе ногой, у него таких технических навыков нет и не будет. Нога поехала и этотне дало ему никакой форы
    Можно тогда гол быков с рикошета отменить, ведь футбол это не бильярд
    Гость
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