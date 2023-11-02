В «Спартаке» возмущаются из-за отмены гола Соболева с пенальти. Объясняем нюансы правил

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вчера, 13:59

Много любопытных моментов.

Бьющий игрок не может касаться мяча дважды

Фанаты «Спартака» на эмоциях после очередного поражения. Как и нападающий Соболев, который разозлился после отмены гола в ворота «Краснодара» с пенальти. Но на повторе видно, что Александр нарушил правила футбола, хотя позже рассказал напарникам, что не касался мяча дважды. Он ошибся, читаем закон, там всё просто:

Если после выполнения пенальти выполняющий удар игрок снова касается мяча до того, как его коснется другой игрок, то назначается свободный удар (или штрафной удар при игре рукой в мяч).

Правило нужно, чтобы не было обманных ударов от техничных футболистов, когда специально ставят опорную ногу ближе к воротам или в сторону, а потом двумя касаниями запутывают голкипера. Абаскаль заявил, что правило абсурдное, но тренер ошибается. Закон важен, поскольку у вратаря и так мизерные шансы отбить удар с «точки», не стоит дарить форвардам уловки вроде паузы перед ударом и двойного касания. Можно поднять мяч в воздух, пока вратарь падает, и забить вторым касанием.

Соболев неграмотно поставил опорную ногу и немного поскользнулся. Обидное невезение, но явное нарушение правил. Даже странно, что в «Спартаке» возмущаются, поскольку правило двух касаний есть и при штрафных – нельзя разыграть его самому, как и подачу с угла поля. После удара правой ногой мяч прошел по левой стопе Соболева. Повтор крупным планом подтверждает правоту арбитров. В законе нет ремарки о явном изменении траектории полета мяча, ведь это откроет простор для вечных споров о «незначительном рикошете», который отличается от «значительного рикошета». Арбитры молодцы, разобрались.

Даже сетка ворот при пенальти не может двигаться

В правилах указаны не только ограничения для человека, который выполняет удар, но также немало правил для голкиперов. Нельзя трогать сетку и каркас ворот, чтобы они тряслись, отвлекая бьющего игрока. Кроме того, нельзя ставить за штрафной двух человека для разбега, вратарь должен понимать, кто будет бить. Голкипер не может развернуться спиной к сопернику, чтобы насмешить или вывести из себя. В новой редакции правил футбола есть также «поправка Мартинеса». Эмилиано на днях получил приз имени Льва Яшина как лучший вратарь года, но после его приключений на Кубке Америки и ЧМ сделали дополнение:

Вратарь не должен нечестным образом отвлекать выполняющего удар игрока, например задерживать выполнение удара или касаться стоек, перекладины или сетки ворот.

Удивляет размытая формулировка «отвлекать нечестным образом», но очевидно, что речь о неспортивном поведении. Нельзя оскорблять бьющего игрока словесно. За гримасы в стиле знаменитого голкипера «Ливерпуля» Гроббелара теперь могут сделать замечание. Ещё один интересный пункт касается пенальти пяткой. Такие удары разрешены, но есть поправка, что нельзя разыграть пенальти ударом пяткой назад. Два человека могут выполнить пенальти, только если мяч отправить пасом к воротам.

Бьющему игроку нельзя выполнять обманные движения перед ударом и после завершения разбега (обманные движения во время разбега разрешены правилами). Если бьющий игрок забил с обманным движением в момент удара, то судья назначает свободный в пользу команды, которая оборонялась. А вот если одновременно нарушили правила бьющий игрок и вратарь, то автор удара получит желтую карточку, а игра возобновится свободным ударом в пользу команды голкипера.

Правила выполнения пенальти в интересах бьющего

ФИФА нужна результативность в футболе, поэтому IFAB – организация, которая отвечает за правила футбола, годами принимает поправки, направленные в пользу атаки. Не удивимся изменению правила офсайда, чтобы голов в футболе стало больше. Строга проверка правила касания минимум одной ногой линии ворот во время удара, запрет отвлекать бьющих и даже касаться перекладины, хотя так поступали в прошлом многие вратари, в пользу человека, который исполняет пенальти.

Ограничений для бьющего игрока мало, но Соболев нарушил одно из них. Многие другие правила исполнения пенальти в пользу атаки. Разумеется, продумана процедура на случай, если после удара мяча касается посторонний человек или предмет. Есть интересный нюанс. Если вратарь упал в угол ворот, удар нанесен – мяч идет вперед и явно направляется в ворота, то даже если на линии окажется животное или фанат, который зацепит мяч, но не помешает движению в сетку, то гол засчитают.

А вот если мяч отскочит в поле после пенальти от вратаря или каркаса ворот, а затем встретит посторонний фактор на своем пути, например, пролетавшую там птицу, то судья остановит игру и возобновит ее «спорным» мячом с места касания посторонним фактором. Никто не даст права перебить такой пенальти, только если не было явного лишения шанса забить из-за постороннего фактора, который явно повлиял на момент. А чаще всего претензии к тем, кто вбежал в штрафную площадь до удара.

Правила также разрешают судье поставить дополнительного помощника арбитра на пересечении вратарской и линии ворот, что может отвлекать голкиперов. Есть еще один забавный момент – пенальти может выполнять травмировавшийся игрок и его не заставят покинуть поле после оказания помощи, как происходит с остальными. Также ни одному полевому игроку нельзя стоять ближе к воротам, чем виртуальная линия одиннадцати метров. Нельзя поставить человека на фланге, чтобы отвлекал вратаря или бьющего игрока.

Процедура выполнения пенальти простая и логичная. Есть только вопрос, почему годами игнорировали, что голкиперы покидали линии до удара? Но не было повторов и не было дополнительных помощников рефери, чтобы контролировать важный момент. Сейчас несправедливость устранили, больше не будет серий пенальти в стиле «Милана» против «Ливерпуля», когда Дудек нарушал правила, но стал героем серии одиннадцатиметровых и выиграл Лигу чемпионов с английским клубом.

Хорошо, что есть современные поправки к правилам, но Соболев нарушил древний закон – правилу двойного касания при введении мяча в игру больше ста лет. У российских арбитров много ошибок, но вчера поступили по закону.