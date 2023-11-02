Абаскаль: «Правило двойного касания при пенальти — это абсурд»

Главный тренер «Спартака» высказался о незасчитанном голе с пенальти нападающего в матче группового этапа Кубка России против «Краснодара» (2:3).

Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд.