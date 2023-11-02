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Абаскаль: «Правило двойного касания при пенальти — это абсурд»

сегодня, 00:04
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о незасчитанном голе с пенальти нападающего Александра Соболева в матче группового этапа Кубка России против «Краснодара» (2:3).

Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:38
Вы хотите, чтобы КАЖДЫЙ тренер устанавливал СВОИ правила игры или только тренер СпаМа?
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:36
При том, что возмущаться ТАКИМ правилом надо было раньше, а не когда его лично коснулось.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:26
Такое же мнение будет у любого тренера, когда страдают интересы его команды. И при чём здесь Абаскаль?
cska1948
cska1948
сегодня в 09:03
Пока правило двойного касания НЕ КАСАЛОСЬ лично Абаскаля он не считал это ПРАВИЛО абсурдным.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 08:57
Мнение Абаскаля? Да нет у него никакого мнения! Отмени судья ТАКОЙ гол в ворота СпаМа он бы молчал в тряпочку.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 08:35
Нет конечно)...при этом действующем правиле. Я просто поддерживаю сейчас мнение Абаскаля, что это правило не совсем верное и его нужно как минимум доработать...вот например с игрой руками в штрафной куча вариантов...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 07:57
Скажите, только честно, если бы ТАКОЙ гол отменили в ворота СпаМа вы бы тоже возражали против такого ПРАВИЛА?
aqzm5y9nvquk
aqzm5y9nvquk
сегодня в 07:15
Выглядит как нелепое оправдание,а можно было просто забить на мяч больше
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:02
Два раза трогать мяч нельзя. И точка.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:49
Надо разрешить футболистам при пробитии пенальти пожонглировать мячиком (что б красивше было), выбрать более удобную точку для удара...а то два касания всего лишь. Ну что это, в самом деле? Рыжик, выискивая всякие такие смешные причины поражений, пытается тщательно замаскировать самую главную - свою несостоятельность, как спеца. Спартаку пожелаю продолжать веселить народ и дальше).
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:36
Абаскаль тут прав на 100 процентов, какие тут вопросы могут быть. Другое дело зачем пены рисовать вообще, особенно первую. Пусть с игры учаться забивать. А так подарил шанс и забрал гол, только шуму навёл
ABir
ABir
сегодня в 06:02
Правило есть правило. Другое дело, что когда вратарь двигается до удара при пенальти (тоже нарушение правил), то пенальти перебивается. Возможно принять правило, что и во время случайного двойного касания при пробитии, пенальти тоже можно перебить.
Vadik
Vadik
сегодня в 05:21
Это правила такие. А абсурд это то, что в Спартаке происходит..... В общем, Спартак придумал новую причину своим неудачам - правила абсурдные)))))
Naherger
Naherger
сегодня в 03:50
Абсурд - это не вольнение испанца. По какому принципу там назначают тренеров - одному ... ну кому-то в общем известно😂
andromend
andromend
сегодня в 03:02
Это не абсурд,это правила. Абсурд бешенные деньги платить футболистам,которые пенальти правильно забить не могут и их тренеру.
Predator94
Predator94
сегодня в 00:32
Отвратительное судейство
TheBoLt
TheBoLt ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:20
Команда Вар же сами смотрели. Главного не позвали даже смотреть. Не думаю, что что-то там не чистое, правильно ведь зафиксировали. Глупое правило, но это не судейская ошибка. Наши матчи все такие, всегда накал страстей
Futurista
Futurista ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:19
Судья там с биноклем стоял похоже)...неспроста это...
TheBoLt
TheBoLt ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:18
Должны быть и есть - разница огромна. Может и должны быть, но в этом матче не были. Тут больше вопросов к тому, что Абаскаль все валит на один эпизод, будто Спартак в остальном играл превосходно, по учебнику, без ошибок, а тут на тебе - правило дурацкое. Нет, он виноват, гнать его надо
Futurista
Futurista ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
Это было неумышленно. Надо было перебить. Такие должны быть правила. Если специально, то другое дело. Там все видно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:11
Абаскаль прав ! В данном случае - это действительно маразм ! Когда Промес себе попал в ногу -это совсем другое .
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:07, ред.
Если бы можно было касаться сколько хочешь, нападающий бы разводил с точки как буллит в хоккее и бил бы метров с восьми через вышедшего на него вратаря. Абсурд - это не увольнять Абаскаля

upd. И даже если как он говорит "касание не меняет направление", а что мешает нападающему покатить мяч в ту сторону, в которую будет бить?
Гость
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