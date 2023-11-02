Абаскаль: «Правило двойного касания при пенальти — это абсурд»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о незасчитанном голе с пенальти нападающего Александра Соболева в матче группового этапа Кубка России против «Краснодара» (2:3).
Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд.
upd. И даже если как он говорит "касание не меняет направление", а что мешает нападающему покатить мяч в ту сторону, в которую будет бить?
upd. И даже если как он говорит "касание не меняет направление", а что мешает нападающему покатить мяч в ту сторону, в которую будет бить?