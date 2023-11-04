«Лас-Пальмас» оказался сильнее «Атлетико» в матче Ла Лиги

«Лас-Пальмас» выиграл у «Атлетико» в 12-м туре Ла Лиги (2:1).
Кириан Родригес вывел хозяев вперед на 51-й минуте. Удвоил преимущество команды Бенито Рамирес на 75-й. У гостей отличился Альваро Мората на 83-й.
После поединка «Лас-Пальмас» занимает 9-е место (17 баллов), «Атлетико» идет на 3-й строчке (25 очков).
Хотя серия матрацев была весьма достойной, я чувствовал, что они вполне могут дать слабину, и вот, как сам "Атлетико" переиграл "Реал", его вполне переиграл "Лас-Пальмас" и абсолютно заслуженно при этом.
Не знаю, чем там яйцетряс тряс в раздевалке после матча и даже не хочу фантазировать, но факт, что скрытый чемпион обыгран просто командой из середины таблицы на поле.
Ещё бы "Сосьедадушка" наказал каталонцев, вообще бы было идеально.
Хотя серия матрацев была весьма достойной, я чувствовал, что они вполне могут дать слабину, и вот, как сам "Атлетико" переиграл "Реал", его вполне переиграл "Лас-Пальмас" и абсолютно заслуженно при этом.
Не знаю, чем там яйцетряс тряс в раздевалке после матча и даже не хочу фантазировать, но факт, что скрытый чемпион обыгран просто командой из середины таблицы на поле.
Ещё бы "Сосьедадушка" наказал каталонцев, вообще бы было идеально.
Накатил Симеонушке
Накатил Симеонушке