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«Лас-Пальмас» оказался сильнее «Атлетико» в матче Ла Лиги

сегодня, 00:57
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Лас-Пальмас» выиграл у «Атлетико» в 12-м туре Ла Лиги (2:1).

Кириан Родригес вывел хозяев вперед на 51-й минуте. Удвоил преимущество команды Бенито Рамирес на 75-й. У гостей отличился Альваро Мората на 83-й.

После поединка «Лас-Пальмас» занимает 9-е место (17 баллов), «Атлетико» идет на 3-й строчке (25 очков).

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02 ноября
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:04
Прекрасные новости пришли из Гран-Канарии, где скрытый чемпион, по мнению Соккера, не смог обыграть обычного середняка)

Хотя серия матрацев была весьма достойной, я чувствовал, что они вполне могут дать слабину, и вот, как сам "Атлетико" переиграл "Реал", его вполне переиграл "Лас-Пальмас" и абсолютно заслуженно при этом.

Не знаю, чем там яйцетряс тряс в раздевалке после матча и даже не хочу фантазировать, но факт, что скрытый чемпион обыгран просто командой из середины таблицы на поле.

Ещё бы "Сосьедадушка" наказал каталонцев, вообще бы было идеально.
truffagldino
truffagldino
сегодня в 10:34
Перед Лигой Чемпионов сенсации в порядке вещей.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 09:10
«Скрытый чемпион» :))
adekvat
adekvat
сегодня в 07:59
Внеплановая потеря очков.
ABir
ABir
сегодня в 07:57
Недонастроились
cm6pkbqvb7sq
cm6pkbqvb7sq
сегодня в 07:49
Неожиданность от матрасников, просто не стабильны
ОПС
ОПС
сегодня в 07:30
Уже и не знаешь, чего ждать в играх фаворитах с остальными командами. Каждый тур приносит какой то сюрприз. Интересно получается.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:10
Лас-Пальмас крут
Накатил Симеонушке
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:37
Атлетико давно нужен новый тренер.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 06:09
Как же так Атлетико?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:38
Отличный вариант для Реала и Жироны. И четвертой команды Ла Лиги - Барселоны.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:00
Неожиданно , но вполне по делу Атлетико потерпел поражение.
Гость
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