«Аль-Шабаб» одолел команду «Аль-Иттихад». Бензема и Канте сыграли в матче

«Аль-Шабаб» выиграл у команды «Аль-Иттихад» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0).
Гол забил Карлос на 14-й минуте.
После матча «Аль-Шабаб» идет на 9-м месте (15 очков), «Аль-Иттихад» расположился на 6-й позиции (21 пункт).
|Аль-Шабаб1 : 0Аль-Иттихад
|Матч завершен
«Аль-Шабаб» выиграл у команды «Аль-Иттихад» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0).
Гол забил Карлос на 14-й минуте.
После матча «Аль-Шабаб» идет на 9-м месте (15 очков), «Аль-Иттихад» расположился на 6-й позиции (21 пункт).