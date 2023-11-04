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ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

«Аль-Шабаб» одолел команду «Аль-Иттихад». Бензема и Канте сыграли в матче

сегодня, 00:22
Аль-ШабабЛоготип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)1 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-ИттихадМатч завершен

«Аль-Шабаб» выиграл у команды «Аль-Иттихад» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0).

Гол забил Карлос на 14-й минуте.

После матча «Аль-Шабаб» идет на 9-м месте (15 очков), «Аль-Иттихад» расположился на 6-й позиции (21 пункт).

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 09:54
Что то Иттихад совсем забуксовал. Уже пятый матч подряд не может выйграть. Видимо ему не удастся защитить свой чемпеонский титул.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:43
Сводки прям как с испанского чемпионата...Аль классико..
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:45
Пока не вижу между ними разницы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:42
Неожиданный результат этого противостояния.
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