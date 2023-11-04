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«Зенит» переиграл «Балтику» и стал лидером Премьер-Лиги

вчера, 20:56
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Балтика» проиграла «Зениту» в матче 14-го тура РПЛ (0:2).

Иван Сергеев на 63-й минуте открыл счет, а удвоил преимущество команды на 77-й Матео Кассьерра.

После поединка «Балтика» идет на 15-м месте (11 пунктов), «Зенит» лидирует (29 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:09
Команда- дебютант ПЛ, ни опыта, ни должного мастерства. Но отобрать очки, уже смогли, даже у лидера Краснодара!!!
Хиромант
Хиромант ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:49
- Так-то оно так. Но ведь не всем это удаётся ... А то лидеров бы у нас сейчас было - ....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:47
Ну да. Зашибись содержание с предпоследним местом. Каждому свое).
Хиромант
Хиромант ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 15:45
- Да ... вот ещё бы узнать кто такой Госпром?
Capral
Capral
сегодня в 14:28
Сергеич, а ты и не увидишь, потому что смотришь только на результаты, а не на содержание игры. Поэтому, и дешевку Хвичку возносишь до небес.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 12:25
Это понятно, Зенит с нетерпением этого ждет. Это сказал Мостовой в своем интервью.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:57
Балтика-Ахмат 1:0
Балтика-Оренбург 1:0
Балтика-Факелт1:0
Балтика:Ростов 2:2
Балтика-Краснодар 2:2.
Это вся Балтика с рулевым Игнашевичем. Ничего особенного не вижу. Чисто домашняя команда, где удается хоть как-то поправить дела и свою агрессию показать дома. Предпоследнее место в чемпионате говорит о многом. Не вижу радости и оптимизма.
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
сегодня в 08:35
Повезло Зениту.
vrj3u4sju4x8
vrj3u4sju4x8
сегодня в 00:29
Зенит забрался на своё привычное место и теперь вряд-ли его упустит
VqGer3
VqGer3
вчера в 23:02
Сегодня ещё и девчульки Зенита выиграли 0-4
а цска проиграло.................................................
VqGer3
VqGer3
вчера в 23:00
Что с судейками ?!?
Разбивают локтем нос в кровь Круговому - даже штрафного нет ?!? про ЖК молчу...
Удар в горло Изидору в штрафной- это пенальти !!! и опять -НИЧЕГО?!?
Сбивают руками и ногами игроков обеих команд - свистулька -МОЛЧИТ?!?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:59
Дуайт Йорк и Энди Коул – «Манчестер Юнайтед» - 53 гола в сезоне 1998/1999
Диего Форлан и Серхио Агуэро – «Атлетико Мадрид» - 56 голов в сезоне 2008/09
Эдин Джеко и Графите – «Вольфсбург» - 71 гол в сезоне 2008/09
Радамель Фалькао и Халк – «Порту» - 73 гола в сезоне 2010/11
Ференц Пушкаш и Альфредо Ди Стефано - «Реал» - 74 гола в сезоне 1960/61
Лионель Месси и Луис Суарес – «Барселона» - 100 голов в сезоне 2015/16

Матео Кассьерра и Иван Сергеев - "Зенит" - ? голов в сезоне 2023/2024
drug01
drug01
вчера в 22:23
Вот и появился Чемпион! Всё идёт по плану Госпрома
ABir
ABir
вчера в 22:10
Медленно, но уверенно Зенит выходит на свое привычное для последних чемпионатов место. Происходит это за счет стабильно набираемых питерцами очков в последних турах на фоне нестабильного выступления соперников.
pomor45
pomor45 ответ СправедливыйЗритель (раскрыть)
вчера в 22:02
Судьбу первого места надо решать с Краснодаром и другими соперниками в очных поединках, не рассчитывая на их провалы.
Petergoff
Petergoff
вчера в 21:54
Зенит -С Победооооой!!!!!!!Ждём гостевой победы Самары,в Краснодаре. Вперёд.вперёд ЗБС.
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:53
Доброго Здоровья sihafazatron!
Балтика питерского разлива в первом тайме была нулёвкой, во втором тайме чуть забродила и на два гола сподобилась.)))
Futurista
Futurista
вчера в 21:39
Как все просто в РПЛ...всего то переиграл Балтику и стал лидером)...
North West
North West
вчера в 21:34
Чуда не случилось. Зенит кстати посолиднее Краснодара выглядел в Калининграде.
Ну а Балтике в чемпионате нужно в срочном порядке набирать очки, хотя бы выдать серию из нескольких удачных игр.
Futurista
Futurista
вчера в 21:33
Пиво безалкогольным оказалось )...
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 21:32
Зенит своё дело сделал, вышел на первое место.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:31, ред.
по игре балтика держалась пока Игнашевич не сделал замены, молодой паренёк под 19м номером и Галоян центр поля проиграли полностью...самое интересное услышил от Черданцева в репортаже, оказывается в Калининграде на футбольном стадионе, который был построен к чемпионату мира по футболу местная администрация разрешает проводить игры из медиа футбола😳 да так, что там болельщики после финального свистка выбегают на футбольный газон в ноябре после дождей в колличестве ста человек!!! в этой стране хоть кто-нибудь будет отвечать за содеяное? получается потом местная администрация новый газон постелят за счёт налогоплательщиков что- ли? вот только недавно добились чтобы в Казани на новом стадионе прекратили проводить свадьбы...
lotsman
lotsman
вчера в 21:28
Зенитовцев с победой! Балтика упорно сопротивлялась, но класс Зенита победил это упорство.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:22
Балтийцам не унывать... игра есть, хорошо что Игнашевич...
Capral
Capral
вчера в 21:18
Безобразный 1-й тайм Зенита- статичный футбол без мысли и креатива. Чего не скажешь о Балтике, которая очень грамотно, рационально, и главнoe- без всякой робости играла против грозного соперника!!! И что особенно понравилось, хозяева поля не отдали центр поля, оттиснили гостей к их штрафной и планомерно осаждали владения питерцев. Было несколько реальных возможностей у хозяев для взятия ворот, но нехватка опыта и мастерства не позволили калининградцам забить столь нужный гол...

Меня просто поражает то обстоятельство, что Игнашевич, в бытность свою как игрока, никогда креативом и выдумкой не отличался, а вот как тренер- лепит довольну симпатичную и агрессивную команду! Очень жаль, но Балтику хватило только на один тайм, что вобщем и неудивительно. Зенит- сильней, опытнее и мощней. Вобщем, результат- закономерный и в принципе ожидаемый. И всё-таки, игра Балтики понравилась! Респект Игнашу, симпатичную команду делает!!!

Ну и еще пару слов. Конечно, нельзя не обратить внимание на то, как деградируют классные леги всех российских команд без европейских кубков. Они просто деклассируются. Никакие заоблачные зарплаты не заменят европейское, такое нужное общение... Итак, Зенит- с победой! Балтику- с достойной игрой!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:02
Это какая-то Балтика нулевка оказалась) Зенит с победой
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:59
Как говориться в одной детской поговорке - "Обидно , досадно , но ладно).. ну а Зенит с победой.
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