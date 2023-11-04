«Зенит» переиграл «Балтику» и стал лидером Премьер-Лиги

«Балтика» проиграла «Зениту» в матче 14-го тура РПЛ (0:2).
Иван Сергеев на 63-й минуте открыл счет, а удвоил преимущество команды на 77-й Матео Кассьерра.
После поединка «Балтика» идет на 15-м месте (11 пунктов), «Зенит» лидирует (29 очков).
«Балтика» проиграла «Зениту» в матче 14-го тура РПЛ (0:2).
Иван Сергеев на 63-й минуте открыл счет, а удвоил преимущество команды на 77-й Матео Кассьерра.
После поединка «Балтика» идет на 15-м месте (11 пунктов), «Зенит» лидирует (29 очков).
Меня просто поражает то обстоятельство, что Игнашевич, в бытность свою как игрока, никогда креативом и выдумкой не отличался, а вот как тренер- лепит довольну симпатичную и агрессивную команду! Очень жаль, но Балтику хватило только на один тайм, что вобщем и неудивительно. Зенит- сильней, опытнее и мощней. Вобщем, результат- закономерный и в принципе ожидаемый. И всё-таки, игра Балтики понравилась! Респект Игнашу, симпатичную команду делает!!!
Ну и еще пару слов. Конечно, нельзя не обратить внимание на то, как деградируют классные леги всех российских команд без европейских кубков. Они просто деклассируются. Никакие заоблачные зарплаты не заменят европейское, такое нужное общение... Итак, Зенит- с победой! Балтику- с достойной игрой!
Меня просто поражает то обстоятельство, что Игнашевич, в бытность свою как игрока, никогда креативом и выдумкой не отличался, а вот как тренер- лепит довольну симпатичную и агрессивную команду! Очень жаль, но Балтику хватило только на один тайм, что вобщем и неудивительно. Зенит- сильней, опытнее и мощней. Вобщем, результат- закономерный и в принципе ожидаемый. И всё-таки, игра Балтики понравилась! Респект Игнашу, симпатичную команду делает!!!
Ну и еще пару слов. Конечно, нельзя не обратить внимание на то, как деградируют классные леги всех российских команд без европейских кубков. Они просто деклассируются. Никакие заоблачные зарплаты не заменят европейское, такое нужное общение... Итак, Зенит- с победой! Балтику- с достойной игрой!