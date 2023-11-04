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Гол Фернандеша в концовке матча помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Фулхэм»

вчера, 17:32
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Фулхэм» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура АПЛ (0:1).

Гол забил Бруну Фернандеш на 90+1-й минуте.

После поединка «дачники» идут на 14-й позиции (12 очков), «дьяволы» находятся на 6-й строчке (18 баллов).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:54
клуб не может называться ТОП,если с подобными командами не играет с позиции силы. У Хага кроме того,что бы нагибать подопечных(Рэшфорда и остальных) ,ничего не получается. После поражения от МС,которое было вполне ожидаемо,Маркус свой день рождения должен был провести посыпав голову пеплом? Таким отношением к игрокам,голландец точно долго не протянет это вам не Аякс,тут материал другого уровня.
lobsterdam
lobsterdam ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:15
Трэшфорд уже тоже не может, 1 гол в 10 матчах АПЛ.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ manutd navsegda! (раскрыть)
вчера в 18:15, ред.
Чтобы не делал новый тренер он обречён!! !Победил, значит отскок, проиграл, несите нового!!!
ukd4snuzwjyh
ukd4snuzwjyh
вчера в 18:08
Бруну отметил свой юбилей решающим голом
vova505
vova505
вчера в 17:51
Ну наконец то
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
К сожалению, фарт лысого очень велик, следующий матч у МЮ дома с "Лутоном", да и вообще до декабря соперников в принципе равных МЮ хотя бы по нынешнему составу не будет.

А вот в декабре пойдут

"Касл" на выезде
"Челси" дома
"Бавария" дома
"Ливерпуль" на выезде
ВХЮ на выезде

Куда только один матч с "Борнмутом" вклинивается.

Там лысого и его подопечных будут гонять без остановки)

Учитывая, что в этом году АПЛ решили устроить новогоднюю паузу, как раз к ней, судя по графику, МЮ может остаться без лысого) Ну или без болельщиков в ином случае))
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:49
У мю впереди игры с Лутоном и Эвертоном....тяжело будет Хейленду догнать Санчо по этому показателю, но я верю в него
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:46
Не трогай Хейлунда, у него идеальная стата, 8 матчей подряд в АПЛ без полезных действий, два матча и первая важная цифра будет, можно будет открыть шампусик.

Конечно, ему ещё далеко до мастодонта Санчо, у который в первом сезоне 17 вроде матчей было подряд без полезных действий, лень лезть, но прилично больше десятки точно, но явно пример Джейдона его мотивирует))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:44
МЮ играет отстойно.. Травмы мешают.. Бруну - дьявол.. Главное - ему не мешать.. Особенно волосами.. 😄👏👍
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:43
МЮ просто повезло, игры нет.
DXTK
DXTK
вчера в 17:42
То Мактоминей то Фернандеш вытаскивают МЮ, и за одно лысому голландцу дают отсрочку от увольнение. Вот видите Юнайтед уже 6-ой, может так и за ТОП 4 поборются если фартить с подобными отскоками будет и дальше.
shur
shur ответ manutd navsegda! (раскрыть)
вчера в 17:41
...это нервный тик,мол пронесло сегодня!!!!!!!!!!!!
manutd navsegda!
manutd navsegda!
вчера в 17:40
Без слёз на это смотреть невозможно! И чему так радовался Тен Хаг я не понимаю.
shur
shur
вчера в 17:39
...конечно будь по удачливее Фулхэм, а именно номер 20 Виллианн,столько моментов за и игру, а сам ноль...!!! Мяч, вратарь
после корявого удара португальца должен был тащить,неповезло!
Фернандыш после гола ручками замахал, всем наказы стал выписывать,лидер мать его...!!! Вообщем никакого впечатления от
"игры", одно растройство, плевался!!!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 17:35
Победа когда просто фартануло.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:34
По-моему, Рэшфорд- единственный, кто может что-то в атаке. Без него вообще кошмар. Антони, Хейлунд....это тихий ужас
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:32
В игре равных соперников фортуна была на стороне МЮ. Фулхэм уж точно был ничем не хуже. С такой игрой Копенгаген накажет манков
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