Гол Фернандеша в концовке матча помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Фулхэм»

«Фулхэм» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура АПЛ (0:1).
Гол забил Бруну Фернандеш на 90+1-й минуте.
После поединка «дачники» идут на 14-й позиции (12 очков), «дьяволы» находятся на 6-й строчке (18 баллов).
|Фулхэм0 : 1Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
«Фулхэм» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура АПЛ (0:1).
Гол забил Бруну Фернандеш на 90+1-й минуте.
После поединка «дачники» идут на 14-й позиции (12 очков), «дьяволы» находятся на 6-й строчке (18 баллов).
А вот в декабре пойдут
"Касл" на выезде
"Челси" дома
"Бавария" дома
"Ливерпуль" на выезде
ВХЮ на выезде
Куда только один матч с "Борнмутом" вклинивается.
Там лысого и его подопечных будут гонять без остановки)
Учитывая, что в этом году АПЛ решили устроить новогоднюю паузу, как раз к ней, судя по графику, МЮ может остаться без лысого) Ну или без болельщиков в ином случае))
А вот в декабре пойдут
"Касл" на выезде
"Челси" дома
"Бавария" дома
"Ливерпуль" на выезде
ВХЮ на выезде
Куда только один матч с "Борнмутом" вклинивается.
Там лысого и его подопечных будут гонять без остановки)
Учитывая, что в этом году АПЛ решили устроить новогоднюю паузу, как раз к ней, судя по графику, МЮ может остаться без лысого) Ну или без болельщиков в ином случае))