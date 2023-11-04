ПСЖ разгромил «Монпелье»

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сегодня, 00:58

ПСЖ крупно обыграл «Монпелье» в матче 11-го тура Лиги 1 (3:0).

Ли Канджин открыл счет на 10-й минуте, второй гол команды забил Уоррен Заир-Эмери на 58-й, а третий мяч коллектива на 66-й отправил в сетку ворот соперника Витинья.