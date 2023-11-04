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ПСЖ разгромил «Монпелье»

сегодня, 00:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 0Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

ПСЖ крупно обыграл «Монпелье» в матче 11-го тура Лиги 1 (3:0).

Ли Канджин открыл счет на 10-й минуте, второй гол команды забил Уоррен Заир-Эмери на 58-й, а третий мяч коллектива на 66-й отправил в сетку ворот соперника Витинья.

После поединка ПСЖ лидирует (24 балла), «Монпелье» идет на 11-м месте (11 очков).

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02 ноября
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:00
Убедительная и в общем-то закономерная победа ПСЖ.
Чемпионская гонка в Лиге 1 набирает ход и все главные претенденты будут стараться выигрывать в своих домашних матчах с середняками и аутсайдерами,
тем более ПСЖ, который всегда нацелен на золото и которому нужно отрабатывать деньги шейхов, выкладываясь с полной отдачей в каждом матче.
LOpp
LOpp ответ uk3zkz49bgz7 (раскрыть)
сегодня в 08:15
Нет, сегодня шабат.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:36
Жаль, что Мбаппе не отличился.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:57
Похоже парижане встали на победные рельсы и набирают ход, главное, чтобы конкуренты в лице Ниццы и Монако не отпкстили их!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:27
ПСЖ выходит в лидеры, посмотрим, чем ответит Ницца.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:27
В этом противостоянии небыло ни единого шанса у команды гостей Монпелье на положительный для себя исход.
Гость
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