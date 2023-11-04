ПСЖ разгромил «Монпелье»

ПСЖ крупно обыграл «Монпелье» в матче 11-го тура Лиги 1 (3:0).
Ли Канджин открыл счет на 10-й минуте, второй гол команды забил Уоррен Заир-Эмери на 58-й, а третий мяч коллектива на 66-й отправил в сетку ворот соперника Витинья.
После поединка ПСЖ лидирует (24 балла), «Монпелье» идет на 11-м месте (11 очков).
Чемпионская гонка в Лиге 1 набирает ход и все главные претенденты будут стараться выигрывать в своих домашних матчах с середняками и аутсайдерами,
тем более ПСЖ, который всегда нацелен на золото и которому нужно отрабатывать деньги шейхов, выкладываясь с полной отдачей в каждом матче.
Чемпионская гонка в Лиге 1 набирает ход и все главные претенденты будут стараться выигрывать в своих домашних матчах с середняками и аутсайдерами,
тем более ПСЖ, который всегда нацелен на золото и которому нужно отрабатывать деньги шейхов, выкладываясь с полной отдачей в каждом матче.