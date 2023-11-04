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«Манчестер Сити» забил шесть голов «Борнмуту»

вчера, 19:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» в 11-м туре АПЛ (6:1).

Жереми Доку вывел хозяев вперед на 30-й минуте. Бернарду Силва удвоил преимущество команды на 33-й. Мануэль Аканджи забил третий гол коллектива на 37-й. Фил Фоден на 64-й увеличил преимущество хозяев. У гостей отличился Луис Синистерра на 74-й минуте. На 84-й Силва оформил дубль, а на 88-й забил Натан Аке.

После матча «горожане» лидируют (27 очков), «вишни» занимают 17-е место (6 баллов).

В другой встрече МЮ переиграл «Фулхэм».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:18
Доку как детей в одиночку разорвал Борнмут. Сити кстати не заметил потери бойца в лице Де Брюйне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:43
Холанну ничего не угрожает, Доку фланговый форвард, а он центральный, наоборот, вместе они усиливают игру.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:26
Примерно на такой счёт можно было ориентироваться с самого начала
Viduka
Viduka
вчера в 20:48
Гол и четыре голевых:) Вот вам и бегунок:)
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 20:46
И снова новая звезда. Доку. Кто он, откуда, когда про него говорили?? Ну захотел купить его ПЕП, и сразу ценник 60 млн. Зная что у МС есть деньги. Но другое дело что пеп начал его раскрывать, раскручивать, и начал парень показывать результат. Холанн должен пахать в двойне...
Рой Макай
Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:28
Побегал с грозной физиономией по полю и попраздновал голы с партнерами. Это у него лучше всего выходит..
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:28
A Холлан играл?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:18
Вот так неделя за неделю, матч за матчем Сити просто буднично в пол силы обыгрывает соперников, даже когда теряют очки по игре всегда сокрушают соперников. А люди не смотревшие игры еще и смеют что-то говорить о сложности лиги)
Elliada
Elliada
вчера в 20:17
Доку герой матча. Гол + 4 голевых передач. Сити с победой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:11
Вот Доку мне очень нравился в "Андерлехте" ещё, как МС берёт его, а "Арсенал" дороже - сбитого Жезуса или Хавертца. 11 голов за уже почти полтора сезона у плаксы. Это боль просто. Меня бомбит.

P.S. А что там с норвегом, его же любимый уровень соперника был))
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 20:09
Умеет Гвардиола находить и раскрывать игроков. Вот и Доку у него прёт как танк.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:07
Гейм, сет и матч!))
Сити уже в первом тайме выиграл этот матч, Доку разорвал Борнмут, сделав за 7 минут 3 гола, и во втором продолжил отдавать голевые))) И в итоге покер из голевых + гол у бельгийского парня, красавчик!) Второй тайм уже спокойно доигрывали горожане, дав поиграть резервистам и еще забили 3 гола. С разгромной победой сити и с первым местом))) Обидно только, что пропустили совсем необязательный гол, откровенно бросили играть.
P.s.: и зачем в такой игре добавлять 7 мин??? когда уже всем все ясно...
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