«Манчестер Сити» забил шесть голов «Борнмуту»

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вчера, 19:59

«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» в 11-м туре АПЛ (6:1).

Жереми Доку вывел хозяев вперед на 30-й минуте. Бернарду Силва удвоил преимущество команды на 33-й. Мануэль Аканджи забил третий гол коллектива на 37-й. Фил Фоден на 64-й увеличил преимущество хозяев. У гостей отличился Луис Синистерра на 74-й минуте. На 84-й Силва оформил дубль, а на 88-й забил Натан Аке.

После матча «горожане» лидируют (27 очков), «вишни» занимают 17-е место (6 баллов).