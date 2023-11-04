«Манчестер Сити» забил шесть голов «Борнмуту»

«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» в 11-м туре АПЛ (6:1).
Жереми Доку вывел хозяев вперед на 30-й минуте. Бернарду Силва удвоил преимущество команды на 33-й. Мануэль Аканджи забил третий гол коллектива на 37-й. Фил Фоден на 64-й увеличил преимущество хозяев. У гостей отличился Луис Синистерра на 74-й минуте. На 84-й Силва оформил дубль, а на 88-й забил Натан Аке.
После матча «горожане» лидируют (27 очков), «вишни» занимают 17-е место (6 баллов).
В другой встрече МЮ переиграл «Фулхэм».
Сити уже в первом тайме выиграл этот матч, Доку разорвал Борнмут, сделав за 7 минут 3 гола, и во втором продолжил отдавать голевые))) И в итоге покер из голевых + гол у бельгийского парня, красавчик!) Второй тайм уже спокойно доигрывали горожане, дав поиграть резервистам и еще забили 3 гола. С разгромной победой сити и с первым местом))) Обидно только, что пропустили совсем необязательный гол, откровенно бросили играть.
P.s.: и зачем в такой игре добавлять 7 мин??? когда уже всем все ясно...
Сити уже в первом тайме выиграл этот матч, Доку разорвал Борнмут, сделав за 7 минут 3 гола, и во втором продолжил отдавать голевые))) И в итоге покер из голевых + гол у бельгийского парня, красавчик!) Второй тайм уже спокойно доигрывали горожане, дав поиграть резервистам и еще забили 3 гола. С разгромной победой сити и с первым местом))) Обидно только, что пропустили совсем необязательный гол, откровенно бросили играть.
P.s.: и зачем в такой игре добавлять 7 мин??? когда уже всем все ясно...
P.S. А что там с норвегом, его же любимый уровень соперника был))
P.S. А что там с норвегом, его же любимый уровень соперника был))