«Факел» переиграл «Ахмат» в матче Премьер-Лиги .

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вчера, 18:32

«Ахмат» уступил «Факелу» в 14-м туре РПЛ (1:2).

Дарко Тодорович вывел хозяев вперед на 45+3-й минуте. Евгений Марков на 56-й счет сравнял, а победный мяч забил Вячеслав Якимов.

После матча «Ахмат» идет на 13-м месте (12 очков), «Факел» расположился на 9-й строчке (18 баллов).