«Факел» переиграл «Ахмат» в матче Премьер-Лиги .

«Ахмат» уступил «Факелу» в 14-м туре РПЛ (1:2).
Дарко Тодорович вывел хозяев вперед на 45+3-й минуте. Евгений Марков на 56-й счет сравнял, а победный мяч забил Вячеслав Якимов.
После матча «Ахмат» идет на 13-м месте (12 очков), «Факел» расположился на 9-й строчке (18 баллов).
Четвёртое подряд поражение и одной ничьей в пяти последних турах РПЛ даёт основание задаться вопросом, а стоило ли так быстро расставаться с Ташуевым, который сейчас работает в Воронеже и наоборот не проигрывает в этих пяти турах, да ещё победил в четырёх из них?
Мало верится, что Балтика сегодня сможет обойти Ахмат в турнирной таблице, а вот Оренбургу это вполне по силам и тогда грозненцы окажутся в шаге от зоны вылета и боюсь, что у Мирослава Юрьевича в понедельник, а может даже и раньше состоится нелицеприятный разговор с руководством клуба и не факт, что на матч к следующему туру с Локомотивом команду будет готовить его тренерский штаб.
Впрочем, не буду о грустном, а пожелаю Ромащенко удачи в оставшихся до зимней паузы матчах, и всё же поправить положение в команде и в турнирной таблице, а во время отпуска отметить своё пятидесятилетие, оставаясь на посту Главного тренера команды. Болейте за своих, а не против чужих!
Четвёртое подряд поражение и одной ничьей в пяти последних турах РПЛ даёт основание задаться вопросом, а стоило ли так быстро расставаться с Ташуевым, который сейчас работает в Воронеже и наоборот не проигрывает в этих пяти турах, да ещё победил в четырёх из них?
Мало верится, что Балтика сегодня сможет обойти Ахмат в турнирной таблице, а вот Оренбургу это вполне по силам и тогда грозненцы окажутся в шаге от зоны вылета и боюсь, что у Мирослава Юрьевича в понедельник, а может даже и раньше состоится нелицеприятный разговор с руководством клуба и не факт, что на матч к следующему туру с Локомотивом команду будет готовить его тренерский штаб.
Впрочем, не буду о грустном, а пожелаю Ромащенко удачи в оставшихся до зимней паузы матчах, и всё же поправить положение в команде и в турнирной таблице, а во время отпуска отметить своё пятидесятилетие, оставаясь на посту Главного тренера команды. Болейте за своих, а не против чужих!
Всех болельщиков Факела с Победой .
Но а болельщикам Ахмата думаю рано отчаиваться, есть ещё время всё исправить . Да и руководство клуба наврядли допустят провал команды и сползание в ФНЛ . Надеюсь что в зимнее трансферное окно команду ждёт усиление . Да и проблемы связанные с реализацией созданных моментов надо решать . Тем более что главный игрок атаки и лучший голеодор Конате собирается покинуть распоряжение команды в это трансферное окно. Да и по его игре уже видно ,что футболист доигрывает эти последние матчи , что и сказывается на результативности команды . Ну а достойной альтернативы в команде нет . Бериша уже не тот, да и возраст говорит сам за себя, Агаларов до сих пор не может найти свою лучшую игру , да и Харин совершенно не впечетляет . Так что проблем как в атаке , так и в обороне у команды предостаточно и их в любом случае нужно будет решать , и Ромащенко здесь наврядли сможет что-то изменить, если команду не усилить .
Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Ахмату Удачи и решения всех проблем . Всем Добра !
Всех болельщиков Факела с Победой .
Но а болельщикам Ахмата думаю рано отчаиваться, есть ещё время всё исправить . Да и руководство клуба наврядли допустят провал команды и сползание в ФНЛ . Надеюсь что в зимнее трансферное окно команду ждёт усиление . Да и проблемы связанные с реализацией созданных моментов надо решать . Тем более что главный игрок атаки и лучший голеодор Конате собирается покинуть распоряжение команды в это трансферное окно. Да и по его игре уже видно ,что футболист доигрывает эти последние матчи , что и сказывается на результативности команды . Ну а достойной альтернативы в команде нет . Бериша уже не тот, да и возраст говорит сам за себя, Агаларов до сих пор не может найти свою лучшую игру , да и Харин совершенно не впечетляет . Так что проблем как в атаке , так и в обороне у команды предостаточно и их в любом случае нужно будет решать , и Ромащенко здесь наврядли сможет что-то изменить, если команду не усилить .
Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Ахмату Удачи и решения всех проблем . Всем Добра !