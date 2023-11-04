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«Факел» переиграл «Ахмат» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:32
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Ахмат» уступил «Факелу» в 14-м туре РПЛ (1:2).

Дарко Тодорович вывел хозяев вперед на 45+3-й минуте. Евгений Марков на 56-й счет сравнял, а победный мяч забил Вячеслав Якимов.

После матча «Ахмат» идет на 13-м месте (12 очков), «Факел» расположился на 9-й строчке (18 баллов).

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Все комментарии
odnoznachno
odnoznachno
вчера в 23:21
Одно разочарование ваш ахмат...верните Терек, и местных воспитанников, хватит деградировать...всем добра!
pomor45
pomor45
вчера в 20:24
Выгорит раньше срока.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:22
«Факел» переиграл «Ахмат» в матче Премьер-Лиги .
Всех болельщиков Факела с Победой .
Но а болельщикам Ахмата думаю рано отчаиваться, есть ещё время всё исправить . Да и руководство клуба наврядли допустят провал команды и сползание в ФНЛ . Надеюсь что в зимнее трансферное окно команду ждёт усиление . Да и проблемы связанные с реализацией созданных моментов надо решать . Тем более что главный игрок атаки и лучший голеодор Конате собирается покинуть распоряжение команды в это трансферное окно. Да и по его игре уже видно ,что футболист доигрывает эти последние матчи , что и сказывается на результативности команды . Ну а достойной альтернативы в команде нет . Бериша уже не тот, да и возраст говорит сам за себя, Агаларов до сих пор не может найти свою лучшую игру , да и Харин совершенно не впечетляет . Так что проблем как в атаке , так и в обороне у команды предостаточно и их в любом случае нужно будет решать , и Ромащенко здесь наврядли сможет что-то изменить, если команду не усилить .
Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Ахмату Удачи и решения всех проблем . Всем Добра !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:42
А как Ромащенко бодро начал! В первых играх Ахмат всех рвал, но недолго музыка играла... Хотя я думаю, что руководство ЧР не даст им упасть в ФНЛ
Сп62
Сп62
вчера в 19:33
Два тайма Факел тянул на ничью, а в результате победил. В футболе такое бывает.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:31, ред.
Поздравляю болельщиков воронежского факела с гостевой победой в Грозном над Ахматом. Признаться, я предполагал сегодня увидеть диаметрально противоположный результат, но чутьё меня подвело.

Четвёртое подряд поражение и одной ничьей в пяти последних турах РПЛ даёт основание задаться вопросом, а стоило ли так быстро расставаться с Ташуевым, который сейчас работает в Воронеже и наоборот не проигрывает в этих пяти турах, да ещё победил в четырёх из них?

Мало верится, что Балтика сегодня сможет обойти Ахмат в турнирной таблице, а вот Оренбургу это вполне по силам и тогда грозненцы окажутся в шаге от зоны вылета и боюсь, что у Мирослава Юрьевича в понедельник, а может даже и раньше состоится нелицеприятный разговор с руководством клуба и не факт, что на матч к следующему туру с Локомотивом команду будет готовить его тренерский штаб.

Впрочем, не буду о грустном, а пожелаю Ромащенко удачи в оставшихся до зимней паузы матчах, и всё же поправить положение в команде и в турнирной таблице, а во время отпуска отметить своё пятидесятилетие, оставаясь на посту Главного тренера команды. Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 19:27
Факел с победой, с очень нужной победой!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:23, ред.
Ай да Факел !! Молодцы дебютанты, игра хороша, понравилась.
У Ахмата явный спад.,
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:19
Факел с Победой!!! Красавцы!!!
протон
протон
вчера в 19:17
Верните уже Ташуева.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:56
Победили вопреки, это футбол. Бывает и такое. Волевая победа. Ромащенко похоже все. Плохая примета дарить машины до.
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:54
Факел оторвался от зоны вылета,разве это не замечательно?!
cska1948
cska1948
вчера в 18:47
Факел красавцы! Мало того, что отыграли пропущенный гол, так ещё и победный забили!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:41
Очень рад за мой родной Воронеж!!! Город моего детства! Поздравляю. Единственная игра, где я буду болеть против Воронежа - в следующем туре. Но не сильно расстроюсь, если Факел и ее выиграет! С победой, столица Черноземья!
particular
particular
вчера в 18:39
Факел на кураже! 🔥️
Победы, очки и успех! 👍
Солидно и вопреки многому! 🍷
Гость
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