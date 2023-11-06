Названы лучшие игроки из стран бывшего СССР по системе «гол+пас» в топ-5

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вчера, 09:27

Портал Transfermarkt опубликовал список игроков из стран постсоветского пространства, выступающих в 5 ведущих европейских лигах, у которых лучшие показатели по системе «гол+пас» в текущем сезоне (с учётом всех официальных матчей за клуб).

Первое место занял нападающий «Жироны» , на его счету 6 забитых мячей и 5 результативных передач. На второй строчке находится форвард из «Наполи» (3+5). Замкнул тройку полузащитник «Монако» (4+1).