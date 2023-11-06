Названы лучшие игроки из стран бывшего СССР по системе «гол+пас» в топ-5

Портал Transfermarkt опубликовал список игроков из стран постсоветского пространства, выступающих в 5 ведущих европейских лигах, у которых лучшие показатели по системе «гол+пас» в текущем сезоне (с учётом всех официальных матчей за клуб).
Первое место занял нападающий «Жироны» Артем Довбик, на его счету 6 забитых мячей и 5 результативных передач. На второй строчке находится форвард Хвича Кварацхелия из «Наполи» (3+5). Замкнул тройку полузащитник «Монако» Александр Головин (4+1).
На этом все. Не могу засиживаться на одном месте. Движение жизнь говорят).
На этом все. Не могу засиживаться на одном месте. Движение жизнь говорят).
Я тебе писал уже про скромность грузина и другие болельщики тебе тоже отмечали это.
Признался бы лучше, что антипатии к Хвичи у тебя из-за меня. Так будет честно. Я поддерживаю его, а в отместку мне, Головина ты поддерживаешь. В том числе из солидарности к болельщикам ЦСКА. Уж кого не терплю так это ЕЛГ. К нему мое отношение ты знаешь и не скрываю. Говорю открыто.
Я тебе писал уже про скромность грузина и другие болельщики тебе тоже отмечали это.
Признался бы лучше, что антипатии к Хвичи у тебя из-за меня. Так будет честно. Я поддерживаю его, а в отместку мне, Головина ты поддерживаешь. В том числе из солидарности к болельщикам ЦСКА. Уж кого не терплю так это ЕЛГ. К нему мое отношение ты знаешь и не скрываю. Говорю открыто.
Хвича сильнее его в Европе и почти в финал ЛЧ вышел.
Серия а на голову сильнее фермеров
Хвича сильнее его в Европе и почти в финал ЛЧ вышел.
Серия а на голову сильнее фермеров
А так очень жаль что в прошлом времени сказано, была бы одна из сильнейших команд в современности
А так очень жаль что в прошлом времени сказано, была бы одна из сильнейших команд в современности
Кое-кому, хочу выразить сочувствие по поводу вчерашней победы ЦСКА. Как говорил говорящий попугай, в бессмертной классике "12 стульев": "Крепитесь, крепитесь"!
Кое-кому, хочу выразить сочувствие по поводу вчерашней победы ЦСКА. Как говорил говорящий попугай, в бессмертной классике "12 стульев": "Крепитесь, крепитесь"!