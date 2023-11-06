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Названы лучшие игроки из стран бывшего СССР по системе «гол+пас» в топ-5

вчера, 09:27

Портал Transfermarkt опубликовал список игроков из стран постсоветского пространства, выступающих в 5 ведущих европейских лигах, у которых лучшие показатели по системе «гол+пас» в текущем сезоне (с учётом всех официальных матчей за клуб).

Первое место занял нападающий «Жироны» Артем Довбик, на его счету 6 забитых мячей и 5 результативных передач. На второй строчке находится форвард Хвича Кварацхелия из «Наполи» (3+5). Замкнул тройку полузащитник «Монако» Александр Головин (4+1).

Названы лучшие игроки из стран бывшего СССР по системе «гол+пас» в топ-5

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Все комментарии
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1
сегодня в 13:22
Сергеевич 1.Уважаемый. похоже вам нужно пояснить что такое политика. Головина из сборной отправили врачи сборной. На таком уровне получить объективную картину состояния здоровья легко и просто. А если бы он не хотел играть в сборной, он бы не поехал, оставшись во Франции. Это было просто. Так что в следующий раз, аргументацию посерьезнее, пожалуйста, если конечно она есть
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:12
Этой фразой все сказано. Больше вопросов нет. И не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
сегодня в 10:26
Как эксперт, скажу, что Головин и в сборной ужасен и в клубе через раз.
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:42
Человек, мало мальски разбирающийся в футболе , а тем более называющий себя "экспертом" такое не напишет никогда. Головин стабильно играет на уровне уже 4 года и это космос по сравнению с Кварой. который полсезона поиграл и сдулся. Головин входи в топ - 5 всей Лиги 1.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:19
Я симпатизирую Спартаку, как ты писал ЦСКА). Хвича большой талант и гением я его не называл. Гений один сейчас для меня. Повторюсь для меня. И это Месси. Для кого то Рони . Ну держи ты это в себе. Зачем в каждом посту о Хвиче ты пишешь о нем гадости? Что хочешь и кому, что-то доказать?). Даже я горячо "любимого" мною Гинера вспоминаю по большим праздникам). И не в каждой новости про ЦСКА). Дозировано подкидываю на вентилятор, чтобы не расслаблялся и не ударялся во все тяжкие). Энергетика такая вещь, говорят помогает и делает людей лучше, чище.
На этом все. Не могу засиживаться на одном месте. Движение жизнь говорят).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:07
Леха ты рассуждаешь, как будто стоял со свечкой возле Хвичи, оссуждая его за нескромность. Менталитет у него грузина. Где ты видел, встречал нескромных грузинов? Я такого на своем пути не встречал). Гордые, знающие цену своим словам, свободолюбивый народ. Это относится к простым людям без политики.
Capral
Capral
вчера в 19:06, ред.
Сергеич, и вот еще что. Мне неведомо за кого ты болеешь, но я заметил, что к Спартаку- ты неравнодушен. Ну и ты, вероятно обратил внимание на то, что я, единственный из всех болельщиков ДИНАМО, который не скрывает своей симпатии и Уважения к Спартаку!!! Как видишь, и это, тоже, не касается наших отношений. А национальность Хвичи, точно к делу не относится! Я помню, как весь Тбилиси топил за ДИНАМО, весной 1978-го, когда мы играли в 1/2 КК с Аустрией!!! Я, элементарно не считаю его выдающимся футболистом. Да, не без способностей, но точно не гений.
Capral
Capral
вчера в 18:42, ред.
Аркадий, антипатия к Хвичке у меня появилась задолго до нашей ссоры. Поэтому, никак, Хвичка- наших отношений не касается. Просто скромнее надо ему быть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:24, ред.
Нет у меня ненависти Леха к нему. Не нравятся мне хитробулочные). Вы все время политику с Кандауровым задеваете, как дело касается Хвичи. Но политику в действиях Головина не видите). А политика в том, что он сбежал из сборной накануне с Камеруном сославшись на травму. Возможно испугался оссуждения в обществе, в СМИ Франции. Сделал хитро. Я дал пост тогда, что по приезду увидим его в следующем матче команды, где он отличился. И куда делась травма?)).
Я тебе писал уже про скромность грузина и другие болельщики тебе тоже отмечали это.
Признался бы лучше, что антипатии к Хвичи у тебя из-за меня. Так будет честно. Я поддерживаю его, а в отместку мне, Головина ты поддерживаешь. В том числе из солидарности к болельщикам ЦСКА. Уж кого не терплю так это ЕЛГ. К нему мое отношение ты знаешь и не скрываю. Говорю открыто.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
вчера в 17:40
Головин вечно подающий надежды , который так и не прибавил в цене и в игре.
Хвича сильнее его в Европе и почти в финал ЛЧ вышел.
Серия а на голову сильнее фермеров
Capral
Capral
вчера в 15:34
Аркадий, успокойся. Нет у меня к нему ненависти, есть только антипатия, как к хвастуну. А вот ты ненавидишь Головина- только из-за его клубной принадлежности. Делай выводы...
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:14
С первого по четвёртое места - все в лидерах своих чемпионатов, поэтому не удивительно что идут в рейтинге
А так очень жаль что в прошлом времени сказано, была бы одна из сильнейших команд в современности
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:06
Головин пятый год в Монако и только разогнался, видимо политика виновата). Плюс президент клуба россиянин, если память не изменяет). А это разные вещи. Блат, протеже, тепличные условия. Хвича после первого сезона стал претендентом на ЗМ. Один на один с собой и большим желанием пробиться в элиту. Я понимаю ревность болельщиков и тн симпатизирующих к Головину и кроме солидарности ничего не вижу. Надо быть объективным к обоим, а не ненавидеть обзывая "Хвичкой".
Capral
Capral ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:13
Все эти списки и рейтинги- до одного места. Недавно опубликовали список 30 лучших. Так вот, Клозе на 8-м месте, а трехкратный обладатель ЗМ Платини на 22-м. О чем после этого говорить. Какой-то идиот пишет эту мерзость, а затем её публикует.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:06
Этот полу-мифический рейтинг сейчас ни веса ни смысла никакого не имеет. Разве что как напоминание о том, какой бы сильной была сборная СССР, существуй бы это страна по сей день.
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1
вчера в 13:05
Кварацхелии повезло в одном. Он из Грузии. а Грузия рвется в ЕС и НАТО. Все давно решет политика. А Головин на порядок выше по уровню, т.к. играет в топ-5 и прекрасно играет уже 5-й год. А грузин поиграл прилично полсезона и сдулся. И теперь эти полсезона будут вспоминать несколько лет
Capral
Capral ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:39
Если говорить об СССР, то Хвичка- точно не из этой Великой страны!!! Он- гражданин Грузии, играет за эту сборную. Головин, да- он Гражданин России- правонаступницей СССР!!!!!!!
ОПС
ОПС
вчера в 12:24
Как то получается, что нельзя все под одну гребенку. Ну, есть МЫ в постсоветском пространстве. И все мы родом из СССР!
Capral
Capral
вчера в 11:31
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:30
    А для чего этот рейтинг? СССР давно уже нет.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 10:24
    Повезло Хвичи, что он в списке, но не повезло что выше Головина. Интересно хейтеры дадут опровержение статистики). Напишут, что он никто и не достоин и вообще "Хвичка" к бабке не ходи).
    drug01
    drug01
    вчера в 10:11
    Это хорошая тройка, успехов желаем и здоровья!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 09:47
    Клуб Артема Довбика и в Ла Лиге больше всех голов забил и пока лидирует в турнирной таблице.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:34
    Неплохо,продолжать в том же темпе!!!
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