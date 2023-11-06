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«Ливерпуль» хочет бесплатно подписать полузащитника «Наполи»

вчера, 19:43

Полузащитник Пётр Зелиньски может покинуть «Наполи» летом 2024 года.

Контракт поляка с неаполитанским клубом истекает после окончания сезона 2023/24, поэтому он может стать свободным агентом.

В подписании Зелиньского заинтересованы «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:09
Ну в Ливерпуле он и зачахнет. Надо в Ювентус идти, во первых не понижение, при всëм уважении к Наполи за прошлый сезон, Ювентус всегда будет котироваться выше! Ну и адаптироваться к чемпионату не нужно, сколько лет он уже в Италии, в Англии не факт что заиграет.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 20:42
Есть деньги, но не хотят тратить.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:30
Многим?))) У всех болельщиков Ростова кого я знаю всегда на первом месте Ростов и наш чемпионат, а потом уже разные зарубежные
Общаюсь со многими болельщиками Спартака. Такая же ситуация
Уверен что у большинства болельщиков из футбольных городов такие же предпочтения
Вы сами где проживаете? И главный вопрос, сколько вам лет?))
Маг_тм
Маг_тм ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:20
Думаю многим таблица ЛЧ интереснее чем Рпл
Capral
Capral
вчера в 20:07
А я уже обрадовался, думал Хвичу- подписать решили.
Эх, ничего Клопп не понимает...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:03
Всем привет. Спасибо модераторам сайта что отреагировали на моё предложение и вернули на главную страницу таблицу чемпионата России вместо таблицы лиги чемпионов, которая сейчас многим Российским болельщикам не интересна
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:50
У Ливерпуля уже денег нет.
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