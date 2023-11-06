«Ливерпуль» хочет бесплатно подписать полузащитника «Наполи»

Полузащитник Пётр Зелиньски может покинуть «Наполи» летом 2024 года.
Контракт поляка с неаполитанским клубом истекает после окончания сезона 2023/24, поэтому он может стать свободным агентом.
В подписании Зелиньского заинтересованы «Ливерпуль» и «Вест Хэм».
Общаюсь со многими болельщиками Спартака. Такая же ситуация
Уверен что у большинства болельщиков из футбольных городов такие же предпочтения
Вы сами где проживаете? И главный вопрос, сколько вам лет?))
Общаюсь со многими болельщиками Спартака. Такая же ситуация
Уверен что у большинства болельщиков из футбольных городов такие же предпочтения
Вы сами где проживаете? И главный вопрос, сколько вам лет?))
Эх, ничего Клопп не понимает...
Эх, ничего Клопп не понимает...