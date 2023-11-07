Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Рахимов рассказал о причинах отсутствия Лисаковича в матче с «Уралом»

вчера, 08:57
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после поединка РПЛ с «Уралом» (1:0) рассказал о причинах отсутствия в матче нападающего Виталия Лисаковича.

Не прилетел. Если бы он прилетел, то не отсутствовал бы. Почему не прилетел? Мест не было в самолете.

Происходит ли что-то между нами? Нет. Со мной точно не может происходить. У нас сейчас в команде так – каждому нужно свои интересы подчинять командным. Это важно, тогда будет работать команда.

Это не касается сейчас конкретно Лисаковича. Наверное, нужно спросить Виталика. Я считаю, что у него есть очень хорошие качества. С мячом умеет работать, взрывной, удар с двух ног, все у него есть. Ему очень нужно вписать себя в команду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, когда Бальбуэна вернётся в расположение «Динамо»
Вчера, 18:52
ОфициальноСтал известен расширенный состав команды России на ноябрьский сбор
Вчера, 15:19
ОфициальноОбъявлен состав национальной команды России U21 на ноябрьский сбор
Вчера, 14:52
Роналду не сыграет в ближайшем матче Лиги чемпионов АФК
Вчера, 12:18
17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии. Он повторил достижение Роналдо
06 ноября
Бальбуэна не сыграет против «Сочи» из-за рождения ребёнка
06 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:10
наставник довольно крут
chromage
chromage
сегодня в 07:47
Дожились ) Места в самолете "закончились". =)))
Интерес
Интерес
вчера в 14:00
Со мною вот что происходит,со мной на матч мой враг не ходит.
85eq6xx35yaq
85eq6xx35yaq
вчера в 13:19
Мутно сказано,Рашид до конца не раскрывает
112910415
112910415
вчера в 11:20
совсем маленький был самолёт .. )
s647kpt5rkzv
s647kpt5rkzv
вчера в 10:14
Он остался в Казани сэлфи делать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 