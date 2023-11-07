Рахимов рассказал о причинах отсутствия Лисаковича в матче с «Уралом»

Главный тренер «Рубина» после поединка РПЛ с «Уралом» (1:0) рассказал о причинах отсутствия в матче нападающего .

Не прилетел. Если бы он прилетел, то не отсутствовал бы. Почему не прилетел? Мест не было в самолете.

Происходит ли что-то между нами? Нет. Со мной точно не может происходить. У нас сейчас в команде так – каждому нужно свои интересы подчинять командным. Это важно, тогда будет работать команда.

Это не касается сейчас конкретно Лисаковича. Наверное, нужно спросить Виталика. Я считаю, что у него есть очень хорошие качества. С мячом умеет работать, взрывной, удар с двух ног, все у него есть. Ему очень нужно вписать себя в команду.