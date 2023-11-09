Луческу заявил, что не закончил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Шахтёра», «Зенита» и киевского «Динамо» сообщил, что не заканчивал тренерскую карьеру.

Я закончил карьеру? Это враньё! Я ушёл из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трёх матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтёра». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось.

По окончании встречи с «Шахтёром» (0:1) я был очень эмоционален, удерживать всё в себе было невозможно. Поэтому я сказал: «Хватит, я заканчиваю». В «Динамо» проработал 3 года, 15 лет в общей сложности на Украине. Этого достаточно. Так что вот вся правда. Сейчас я дома, в Бухаресте. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодёжью из академии... В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни. Это самое важное даже в такой сложной ситуации.