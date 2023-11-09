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Луческу заявил, что не закончил тренерскую карьеру

вчера, 23:15

Бывший главный тренер «Шахтёра», «Зенита» и киевского «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что не заканчивал тренерскую карьеру.

Я закончил карьеру? Это враньё! Я ушёл из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трёх матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтёра». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось.

По окончании встречи с «Шахтёром» (0:1) я был очень эмоционален, удерживать всё в себе было невозможно. Поэтому я сказал: «Хватит, я заканчиваю». В «Динамо» проработал 3 года, 15 лет в общей сложности на Украине. Этого достаточно. Так что вот вся правда. Сейчас я дома, в Бухаресте. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодёжью из академии... В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни. Это самое важное даже в такой сложной ситуации.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:00
Подумывает кого бы ещё развести на деньги.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:07
Пора уже и отдыхать. Все таки возраст не возвращается, а болячки приходят скопом.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:29
Все в жизни бывает первый раз, подумаешь три матча проиграл.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:32, ред.
Слово дал. Слово забрал. Настоящий румын.
qtm9c9a2ypgn
qtm9c9a2ypgn ответ d8ptwwa7rgyr (раскрыть)
сегодня в 01:44
Ему всего 78, царю уже 81 и ничего, так что поработает ещё)
tnqa9tm7x437
tnqa9tm7x437
сегодня в 01:41
Неплохая карьера в Шахте, остальное суета.
d8ptwwa7rgyr
d8ptwwa7rgyr
сегодня в 00:51
Цыгану давно пора на отдых, уже сильно задержался
Capral
Capral
вчера в 23:34
Луческу как тактик и как стратег- никогда не был гениальным. Достаточно вспомнить его разгромные поражения с Шахтером в ЛЧ, в период яркого расцвета горняков, когда в команде блистали гениальные бразильцы, которые потом выступали в лучших европейских командах. Но как наставник, воспитатель, Мирча- неповторим и воистину ГЕНИАЛЕН!!! Приглашая в Шахтер, никому неизвестных молодых футболистов, Луческу лепил из них будущих звезд, которые потом, зажигали в европейских топах!!! Думаю, тренерская карьера румына окончена. Сейчас- он уже мало кому интересен, да и возраст, тоже... Но поучиться у Луческу работе с молодежью- есть чему, этого, у румына не отнять!!! Он- незаменимый наставник, давший путёвку в футбольную жизнь многим талантам!!!
Интерес
Интерес
вчера в 23:28
Как можно закончить с тренерской карьерой,когда тебе всего-лишь 78 лет??? Всё ещё впереди,всё ещё впереди...
Гость
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