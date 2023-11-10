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Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре

вчера, 12:50

Пресс-служба РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера лиги по итогам октября.

На награду номинированы: Сергей Семак («Зенит», 3 матча — 9 очков), Сергей Юран («Пари НН», 3 матча — 6 очков), Валерий Карпин («Ростов», 3 матча — 6 очков), Рашид Рахимов («Рубин», 3 матча — 7 очков), Сергей Ташуев («Факел», 3 матча — 7 очков).

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики.

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:49
А, что? Октябрём все закончилось, что-ли?). Ну не тянет Ташуев лучшим в октябре. Я дал свою версию почему).
Не бывает так, чтобы в одном сезоне опустить одну команду, перескачить и поднять другую. Так что определился я давно). ЦСКА пусть будет моментом истины для него. Собрать все фибры души и обыграть, благодаря, Оренбург, Спартак ума много не надо). Выигрывать надо чисто, как в дзюдо "японо").
Хиромант
Хиромант ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:06
- Да я то так не против, но причём здесь результат матча Факел-ЦСКА? Сейчас уже ноябрь. И это матч никак не влияет на звание лучшего тренера октября. Вы бы уж там как-то определились...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:57
Не понял вопрос. Ты кому вопрос задаешь?). Сергею? Или мне?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:50
А уровень исполнителей Сергей сергеевич учитывает...?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:58, ред.
Я болею зв росфутбол. И буду рад, если Факел обыграет ЦСКА. Только при справедливом судействе. Поле думаю будет на высоте и кони должны благодарить за это Спартак.Привилегия имею в виду быть, или стать лучшим Ташуеву в ноябре.
Хиромант
Хиромант ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 15:54
- Не знаю, о какой привилегии Вы говорите, но я более чем уверен, что после матча Факел-ЦСКА мне, за любимую команду Факел, стыдно не будет, при любом исходе матча. А вот что Вы после игры скажете: "Всё правильно, всё честно, всё справедливо, или: "не то поле", "не тот судья", "не та погода" и т.п." Интрига, однако!
112910415
112910415
вчера в 15:35
Ташуева надо выбрать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:34, ред.
У Ташуева две победы и ничья с 15 очками запрыгнул на 10 место. Рубин тоже из дна вылез, но без "божьей помощи". Они на 9- ом. Удали Карасев Макарова в конце 1-го тайма ещё не ясно, как закончился бы матч(1:2). Про Спартак уже сказано. Для техничной команды поле было в минус. Тот же Макаров забил первый гол с пенальти на 71-й мин. На 70-й же Безбородов удалил Бабича. Макаров не должен был играть со Спартаком. Гол забит во второй половине матча и попробуй сравнять по такому полю уставшей команде. Очевидно, что Рахимов должен стоять выше Ташуева.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:17
Оставь эту привелегию Ташуеву в матче с ЦСКА). Надеюсь поле будет на высоте и судейство соответствующее). Недолго ждать. Уже завтра.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:51
Все стараются выиграть матч. Успехов вборьбе за очки в турнирной таблицеЙ
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:34
- Однозначно Ташуев. Факел из самых низов таблицы запрыгнул в середину. И игра команды становится более комбинационной и красивой. И самоотдача игроков на запредельном уровне. Получается: команда и тренер нашли друг друга (во всяком случае пока, что будет после зимней паузы - одному Богу известно)...
- А то, что пишут "некоторые господа" - не стоит брать во внимание. Одним поле помешало, другие проиграли "на хорошем поле" - судья помешал, третьи - тоже ищут оправдания... Да так всегда и было. Спад своей команды признавать не хочет никто, а удачи соперника всегда обосновываются околофутбольными делами.
-Факел справедливо заработал свои победы и место в середине турнирной таблицы! Спасибо игрокам, ну и, конечно, тренеру Ташуеву! Так держать!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:31
Ну какой Карпин тренер?
Он презирает всех вокруг себя.
Интерес
Интерес
вчера в 14:07
Разделите их достижения в очках на стоимость команды и выявите лучшего,по получившемуся наибольшему коэффициенту.
Боюсь,что картина будет не в пользу Семака,набравшего наибольшее количество очков.А если "в футбол деньги не играют",то уравняйте права всех команд на одинаковую финансовую составляющую.Иначе всё не только условно,но и просто искажает картину происходящего,в свете заявленной игры в определение "лучшего".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:04
Ответ лежит на поверхности:
Сергей Ташуев.
Далее - Рахимов и замыкает тройку
Карпин.
Соглашусь с другом с берегов самого .... самого озера - Семак вообще не должен быть в этом списке, пока пару зенитовцев будут дороже стоить всей команды "Факел"....
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:56
Согласен, что данные рейтинги и прочая статистика это всё фигня полная.
Куда важнее, лично для меня, это очки и место моей команды.
Тем более класс команд сильно разнится и это не только в РПЛ, а в любой лиге мира.
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:49
Да мне, вообще то, этот рейтинг по барабану. Пусть Семак не входит в претенденты. Главное чтобы Зенит не проигрывал и был впереди.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:42
Юран, Рахимов, Карпин. Из этих выбирать лучшего. Ташуеву помог Карасев и поле. Напомню. В матче с Оренбургом Карасев не удалил Маркова, за фол шипами в голеностоп игроку Оренбурга. Этот же Марков потом забил гол Спартаку. И поле в каком состоянии было многие видели кроме оппонентов. Ташуев мимо.
Юран обыграл в отличном стиле Осинкина, одного из лидеров 2:0, Сочи 1:0. Рахимов обыграл Ахмат, Балтику и сыграл конями по 0. В этом матче не засчитали гол Рубина Кукуяном увидевший руку у атакующего рубиновца по моему. Карпин: Ахмат 3:0, Локо 1:0 и проигрыш Краснодару 2:3.
Семак: Сочи 2:0. Кр.Советов 3:1. Ахмат 2:1.
Выбирай! Покупай! Живопись!
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:36
Это разве критерий в выборе лучшего тренера?
Кого победил Семак с Зенитом?
На выезде худшую команду лиги на данный момент Сочи 2:0.
Дома выиграл идущих под откос КС 3:1.
И кое как справились дома с одной из худших команд Ахматом.
Думаю если бы Зенит в этих играх потерял хоть бы одно очко, то это была сенсация, но даже с одним из аутсайдеров дома имели проблемы, и с Сочи выглядели откровенно бледно и выиграли с натяжкой.
Класс тренера проявляется в играх с равными соперниками и выше классом, а с соперниками ниже класса тренер может только облажаться.
Так, что несмотря на 9 очков из 9 Семак не смог настроить команду на игры и Зенит выглядел для своего уровня откровенно плохо.
По сути Семака несмотря на 9 из 9 не должно было даже быть в претендентах.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:26
Если серьёзно рассматривать результаты, то наверное самых серьёзных успехов достиг Ташуев с Факелом.
Ничья с Динамо на выезде и победы со Спартаком дома 2:0, причём воронежцы по сути не дали ни одного шанса Абаскалю.
Ну и конечно выездная победа над конкурентом из Оренбурга.
Кстати Ташуев на этом не остановился и победил уже в ноябре в Грозном.
lotsman
lotsman
вчера в 13:20
Кто больше набрал очков тот и лучший.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:02
Я голосую за Абаскаля!!!
Он нас всех радует.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:56
Карпин, думаю
Verej
Verej
вчера в 12:55
Странно, а почему нет Абаскаля?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:52
А где же тренер ЦСКА -Федотов?
Гость
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