Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре

Пресс-служба РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера лиги по итогам октября.
На награду номинированы: Сергей Семак («Зенит», 3 матча — 9 очков), Сергей Юран («Пари НН», 3 матча — 6 очков), Валерий Карпин («Ростов», 3 матча — 6 очков), Рашид Рахимов («Рубин», 3 матча — 7 очков), Сергей Ташуев («Факел», 3 матча — 7 очков).
В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики.
Ничья с Динамо на выезде и победы со Спартаком дома 2:0, причём воронежцы по сути не дали ни одного шанса Абаскалю.
Ну и конечно выездная победа над конкурентом из Оренбурга.
Кстати Ташуев на этом не остановился и победил уже в ноябре в Грозном.
Ничья с Динамо на выезде и победы со Спартаком дома 2:0, причём воронежцы по сути не дали ни одного шанса Абаскалю.
Ну и конечно выездная победа над конкурентом из Оренбурга.
Кстати Ташуев на этом не остановился и победил уже в ноябре в Грозном.
Кого победил Семак с Зенитом?
На выезде худшую команду лиги на данный момент Сочи 2:0.
Дома выиграл идущих под откос КС 3:1.
И кое как справились дома с одной из худших команд Ахматом.
Думаю если бы Зенит в этих играх потерял хоть бы одно очко, то это была сенсация, но даже с одним из аутсайдеров дома имели проблемы, и с Сочи выглядели откровенно бледно и выиграли с натяжкой.
Класс тренера проявляется в играх с равными соперниками и выше классом, а с соперниками ниже класса тренер может только облажаться.
Так, что несмотря на 9 очков из 9 Семак не смог настроить команду на игры и Зенит выглядел для своего уровня откровенно плохо.
По сути Семака несмотря на 9 из 9 не должно было даже быть в претендентах.
Кого победил Семак с Зенитом?
На выезде худшую команду лиги на данный момент Сочи 2:0.
Дома выиграл идущих под откос КС 3:1.
И кое как справились дома с одной из худших команд Ахматом.
Думаю если бы Зенит в этих играх потерял хоть бы одно очко, то это была сенсация, но даже с одним из аутсайдеров дома имели проблемы, и с Сочи выглядели откровенно бледно и выиграли с натяжкой.
Класс тренера проявляется в играх с равными соперниками и выше классом, а с соперниками ниже класса тренер может только облажаться.
Так, что несмотря на 9 очков из 9 Семак не смог настроить команду на игры и Зенит выглядел для своего уровня откровенно плохо.
По сути Семака несмотря на 9 из 9 не должно было даже быть в претендентах.
Юран обыграл в отличном стиле Осинкина, одного из лидеров 2:0, Сочи 1:0. Рахимов обыграл Ахмат, Балтику и сыграл конями по 0. В этом матче не засчитали гол Рубина Кукуяном увидевший руку у атакующего рубиновца по моему. Карпин: Ахмат 3:0, Локо 1:0 и проигрыш Краснодару 2:3.
Семак: Сочи 2:0. Кр.Советов 3:1. Ахмат 2:1.
Выбирай! Покупай! Живопись!
Юран обыграл в отличном стиле Осинкина, одного из лидеров 2:0, Сочи 1:0. Рахимов обыграл Ахмат, Балтику и сыграл конями по 0. В этом матче не засчитали гол Рубина Кукуяном увидевший руку у атакующего рубиновца по моему. Карпин: Ахмат 3:0, Локо 1:0 и проигрыш Краснодару 2:3.
Семак: Сочи 2:0. Кр.Советов 3:1. Ахмат 2:1.
Выбирай! Покупай! Живопись!