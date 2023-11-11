Глава РПЛ оценил состояние поля на стадионе «Факела»

Президент РПЛ оценил работу по приведению поля на стадионе «Факела» в Воронеже в пригодное состояние.

Сегодня воронежская команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1).

Хочу отметить работу членов комиссии РПЛ и клуба «Факел» по реанимации поля в Воронеже. Его состояние однозначно стало заметно лучше. Но, даже несмотря на все старания, газон всё же был тяжёлым, поэтому особые слова благодарности футболистам команд, которые смогли показать добротный футбол. Ситуация с полем в Воронеже, к сожалению, не единичная в текущем сезоне.

Администрации лиги совместно с клубами необходимо обсудить существующие требования сертификации полей. Возможно, они устарели. Также следует рассмотреть возможность внедрения информационной системы мониторинга полей. Наш продукт должен качественно соответствовать огромному размеру аудитории и доверию партнёров. Хочу также попросить прощения у болельщиков за то, что в 2023 году мы всё ещё обсуждаем качество футбольных полей. Уже в следующем сезоне ситуация должна быть исправлена.