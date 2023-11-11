Глава РПЛ оценил состояние поля на стадионе «Факела»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил работу по приведению поля на стадионе «Факела» в Воронеже в пригодное состояние.
Сегодня воронежская команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1).
Хочу отметить работу членов комиссии РПЛ и клуба «Факел» по реанимации поля в Воронеже. Его состояние однозначно стало заметно лучше. Но, даже несмотря на все старания, газон всё же был тяжёлым, поэтому особые слова благодарности футболистам команд, которые смогли показать добротный футбол. Ситуация с полем в Воронеже, к сожалению, не единичная в текущем сезоне.
Администрации лиги совместно с клубами необходимо обсудить существующие требования сертификации полей. Возможно, они устарели. Также следует рассмотреть возможность внедрения информационной системы мониторинга полей. Наш продукт должен качественно соответствовать огромному размеру аудитории и доверию партнёров. Хочу также попросить прощения у болельщиков за то, что в 2023 году мы всё ещё обсуждаем качество футбольных полей. Уже в следующем сезоне ситуация должна быть исправлена.
Более того, именно одна из самых знаменитых побед наших клубов связана с этим принципом, а именно, разгром "Спартаком" "Арсенала", который я смотрел, когда был ещё совсем юн, в бородатом году.
Там тупо на поле были сугробы снега и дикая метель, и игроки тратили все силы, чтобы только от сугроба до сугроба мяч дотолкать, вот отсюда и разгром опять же.
Хотя по некоторым моментам, типа "Фишта", где к ЧМ 2018 года было потрачено семь миллиардов рублей на установку суперсовременной системы полива, освещения поля и дренажа, а сейчас думают, как на нём играть, вопросы, на мой взгляд, скорее, не риторические, а тупо криминальные, где эта система и в какой момент её украли, ещё до установки или после.
Более того, именно одна из самых знаменитых побед наших клубов связана с этим принципом, а именно, разгром "Спартаком" "Арсенала", который я смотрел, когда был ещё совсем юн, в бородатом году.
Там тупо на поле были сугробы снега и дикая метель, и игроки тратили все силы, чтобы только от сугроба до сугроба мяч дотолкать, вот отсюда и разгром опять же.
Хотя по некоторым моментам, типа "Фишта", где к ЧМ 2018 года было потрачено семь миллиардов рублей на установку суперсовременной системы полива, освещения поля и дренажа, а сейчас думают, как на нём играть, вопросы, на мой взгляд, скорее, не риторические, а тупо криминальные, где эта система и в какой момент её украли, ещё до установки или после.