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Глава РПЛ оценил состояние поля на стадионе «Факела»

вчера, 16:51
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Президент РПЛ Александр Алаев оценил работу по приведению поля на стадионе «Факела» в Воронеже в пригодное состояние.

Сегодня воронежская команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1).

Хочу отметить работу членов комиссии РПЛ и клуба «Факел» по реанимации поля в Воронеже. Его состояние однозначно стало заметно лучше. Но, даже несмотря на все старания, газон всё же был тяжёлым, поэтому особые слова благодарности футболистам команд, которые смогли показать добротный футбол. Ситуация с полем в Воронеже, к сожалению, не единичная в текущем сезоне.

Администрации лиги совместно с клубами необходимо обсудить существующие требования сертификации полей. Возможно, они устарели. Также следует рассмотреть возможность внедрения информационной системы мониторинга полей. Наш продукт должен качественно соответствовать огромному размеру аудитории и доверию партнёров. Хочу также попросить прощения у болельщиков за то, что в 2023 году мы всё ещё обсуждаем качество футбольных полей. Уже в следующем сезоне ситуация должна быть исправлена.

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Все комментарии
ABir
ABir ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:45
Полностью согласен
cska1948
cska1948
вчера в 18:49
Читаю комментарии и делаю для себя открытие. Оказывается в нашем футболе сплошь технари играют.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
Совсем нет. Если техничная команда работает на тренировках опять же над техникой и финтами на идеальном поле, а другая на болоте, то 100% у той, что тренируются на болоте, ноги будут накаченнее в ущерб технике (а, как известно, должен быть баланс, перекачанный игрок не может быть техничным из-за кучи мышц), поэтому у них будет преимущество на своём поле над техничной командой, которая просто сдохнет.
Интерес
Интерес
вчера в 17:48
Квалифицированная команда и игроки должны легче подстраиваться под качество поля и вести наиболее рациональную игру для данного случая,а то речь идёт примерно в таком ключе :Если бы на поле не выходил соперник,то сборная России всегда была бы чемпионом мира.Или-играющему в кирзовых бутсах легче вести борьбу,чем пижону в модельных оранжевых от...(далее перечень все знаменитых марок спортивной обуви".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:28
Со Спартаком многих устраивало. Удивительно, как меняется мнение и тон.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:23
Поле конечно не ахти, для техничных игроков атаки -- плохо, для разрушителей -- то, что надо. Конечно, желательно, чтобы поля были хороши.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ABir (раскрыть)
вчера в 17:22, ред.
Нивелировать до уровня слабейшей и провоцируют травмы. Это никогда не плюс. Более того, такое мышление и такое отношение именно и способствуют плохим полям, т.к. люди реально понимают, что, если у них слабая команда, то НУЖНО сделать как можно более убогое поле, где все будут спотыкаться, и технари сразу спустятся на уровень колхозных игроков, потому что попробуй в грудах навоза пофинтить, когда у тебя все силы на продвижение мяча уходят.

Более того, именно одна из самых знаменитых побед наших клубов связана с этим принципом, а именно, разгром "Спартаком" "Арсенала", который я смотрел, когда был ещё совсем юн, в бородатом году.

Там тупо на поле были сугробы снега и дикая метель, и игроки тратили все силы, чтобы только от сугроба до сугроба мяч дотолкать, вот отсюда и разгром опять же.

Хотя по некоторым моментам, типа "Фишта", где к ЧМ 2018 года было потрачено семь миллиардов рублей на установку суперсовременной системы полива, освещения поля и дренажа, а сейчас думают, как на нём играть, вопросы, на мой взгляд, скорее, не риторические, а тупо криминальные, где эта система и в какой момент её украли, ещё до установки или после.
ABir
ABir
вчера в 17:09
Для кого-то плохие поля это минус, а для кого-то и плюс. Плохие поля позволяют нивелировать разницу в классе играющих команд.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:02
"Хочу также попросить прощения у болельщиков за то, что в 2023 году мы всё ещё обсуждаем качество футбольных полей. Уже в следующем сезоне ситуация должна быть исправлена."

Да, конечно, мы прямо так верим, не зря же лет двадцать об этом каждый год говорят, значит, в этом году уж наверняка не врут!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:54
Поле как поле, картошку вполне можно сажать.
Гость
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