Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стало известно, когда может быть сдан новый стадион «Факела»

вчера, 22:18

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал комментарий на тему сроков сдачи нового стадиона «Факела».

На днях футбольное поле на стадионе «Факел» оснастили системой подогрева. По всей площадке уложили 37 километров труб под газоном. Это поможет команде играть на качественном поле в течение всего года. Благодаря этому коллектив сможет тренироваться интенсивнее, раньше начинать и позже заканчивать спортивный сезон.

На футбольном поле будет искусственный газон последнего поколения. Он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает естественный перекат мяча и реакцию на скорость игры.

Что касается сроков сдачи арены. Совсем недавно провел совещание с белорусскими строителями. Приняли решение сдать стадион «Факел» к 1 июня 2024 года. Поэтому наши «огнеопасные» должны начать футбольный сезон на новой домашней арене. Но текущий чемпионат доиграем на ЦСП.

Когда мы закончим все работы на стадионе «Факел», сразу начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Постараемся провести ее как можно скорее.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глава РПЛ оценил состояние поля на стадионе «Факела»
Сегодня, 16:51
В «Оренбурге» резко ответили на критику газона стадиона со стороны Карпина
06 ноября
В «Факеле» сообщили об улучшении качества газона на домашнем стадионе
01 ноября Фото
Комиссия РПЛ 1 ноября планирует оценить состояние поля на стадионе «Факела»
28 октября
Салихова: «Поле в Воронеже подходит для Медиалиги, где больше трэша»
28 октября
Президент «Урала»: «Сборная России должна играть в разных городах»
24 октября
Сортировать
Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 13:06
Ребят, вы ничего не поняли. Это будет временная арена для Факела. Наш знаменитый стадион Профсоюзов уйдёт на реконструкцию пока Факел будет играть тут. Но когда нашу главную арену реконструируют, конечно она должна быть достойна воронежского футбола. На таких стройках много пилят денег, тут дело не в Лукойле и Газпроме, я думаю стадион там в любом случае будет очень дорого-богато выглядеть. Да и Воронеж не бедный город, раньше был самым технологически и промышленно развитым городом мира и футбол у нас очень любят.
Сп62
Сп62 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 12:20
Сегодня главное не красота, главное удобства, условия для проведения игр.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 12:04
Вполне...очень даже вполне....
Понятно что строили не Лукойл и не Газпром...
112910415
112910415
сегодня в 08:04
всяческих успехов симпатичному Факелу !
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:17, ред.
Ради интереса посмотрел фото «нового» стадиона…честно говоря могли бы построить, что нибудь по лучше, красивее и современнее. Не в обиду фанатам Факела.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 04:51
А вы предлагаете не подогревать, а наоборот льда подкинуть?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:32
Хотя бы сделали все до конца и без всяких заморочек.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:39, ред.
Очень показательно: у белорусов значит есть спецы по воздвижению стадионов, а у самих стало быть нихрена..., - одни юристы/экономисты и 1хБЭтовщики. )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:15, ред.
Ну и правильно....подогрев - дело хорошее..
Теперь искусственная трава будет в тепле расти...
Только косить успевай...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 23:23
Газпром свой выбор сделал и это не Факел. Больше ни у кого такого денежного мешка нет.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 22:49
Ну и зачем подогрев, если газон искусственный. Лучше бы крытый тогда сделали с центральным отоплением и нормальной травой.
adekvat
adekvat
вчера в 22:43
Еще один искуственный газон.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 