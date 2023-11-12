«Реал» разгромил «Валенсию» в матче Ла Лиги

«Реал» крупно обыграл «Валенсию» в матче 13-го тура Ла Лиги (5:1).
Даниэль Карвахаль вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Винисиус Жуниор оформил дубль, забив на 42-й и 49-й. Родриго Силва тоже отметился дважды: на 50-й и 84-й. У гостей отличился Хьюго Дуро на 88-й.
После поединка «Реал» идет на 2-м месте (32 балла), «Валенсия» находится на 9-й строчке (18 очков).
Это не Тоттенхэм с МЮ... Один игрок на лавку и влетают Тулузе с 14 места, лягушачьего)
Это не Тоттенхэм с МЮ... Один игрок на лавку и влетают Тулузе с 14 места, лягушачьего)
Лацио:Рома
Севилья: Бетис
Бенфика: Спортинг
Лацио:Рома
Севилья: Бетис
Бенфика: Спортинг
Когда в команде половина травмированных, третий вратарь по выбору, оба ключевых защитника отсутствовали, ключевой полузащитник (и важный Тчуамени) и ЦН вообще нет, Анчи находит место на поле всему ростеру, от Лукаса Васкеса до Браима Диаша, и ещё время обкатывать новичков остаётся, Пас второй матч подряд выходит.
И да, конечно, у "Реала" неплохой состав даже с учётом такого количества травм, но тут суть в этом, что, когда полкоманды травмировано, их можно заменить и при этом получать результаты, только тогда, когда они все в игре, а не когда ты купил игрока и потом он два года сидит на лавке и считает ворон.
Когда в команде половина травмированных, третий вратарь по выбору, оба ключевых защитника отсутствовали, ключевой полузащитник (и важный Тчуамени) и ЦН вообще нет, Анчи находит место на поле всему ростеру, от Лукаса Васкеса до Браима Диаша, и ещё время обкатывать новичков остаётся, Пас второй матч подряд выходит.
И да, конечно, у "Реала" неплохой состав даже с учётом такого количества травм, но тут суть в этом, что, когда полкоманды травмировано, их можно заменить и при этом получать результаты, только тогда, когда они все в игре, а не когда ты купил игрока и потом он два года сидит на лавке и считает ворон.
Я конечно не Ванга но думаю Барселона как обычно это бывает последние 8 лет,вылетит из ЛЧ и все силы бросит на чемпионат!
Я конечно не Ванга но думаю Барселона как обычно это бывает последние 8 лет,вылетит из ЛЧ и все силы бросит на чемпионат!
Да и Барсу пока рано списывать со счетов,думаю для Жироны большим достижением будет попадание в ЛЧ
Да и Барсу пока рано списывать со счетов,думаю для Жироны большим достижением будет попадание в ЛЧ
Мне вот ещё интересно как далеко зайдёт Жирона
Мне вот ещё интересно как далеко зайдёт Жирона
И это при половине состава травмированных игроков!
Не сбавлять обороты! Надеюсь, пауза на игры сборные не скажется на игре команды!
Всем травмированным - здоровья, всех ждём!
И это при половине состава травмированных игроков!
Не сбавлять обороты! Надеюсь, пауза на игры сборные не скажется на игре команды!
Всем травмированным - здоровья, всех ждём!