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«Реал» разгромил «Валенсию» в матче Ла Лиги

сегодня, 00:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Реал» крупно обыграл «Валенсию» в матче 13-го тура Ла Лиги (5:1).

Даниэль Карвахаль вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Винисиус Жуниор оформил дубль, забив на 42-й и 49-й. Родриго Силва тоже отметился дважды: на 50-й и 84-й. У гостей отличился Хьюго Дуро на 88-й.

После поединка «Реал» идет на 2-м месте (32 балла), «Валенсия» находится на 9-й строчке (18 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sportskeeda.com
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:54
Нельзя говорить, конечно, что Браим Диас - в какой-то мере замена Джуду, у которого всё-таки огромный игровой интеллект, а у Браима в первую очередь только старательность, вдобавок, как я замечал, и "Брага", и "Валенсия" играют с очень высокой линией прессинга, что крайне удобно для такой формации, где Вини и Родриго готовы в любой момент убежать, поэтому по этим матчам нельзя сильно судить, Анчи правильно сделал, что убрал Хоселу и впереди остались два техничных бегунка, такая тактика взламывает эти две команды, "Реалу" в принципе легко играть против них, поэтому вклад Диаса трудно оценить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 12:48
Да, но, кстати, у них тренером сейчас Рубен Бараха, который при Бене и играл)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:42
Реал еть Реал!
Это не Тоттенхэм с МЮ... Один игрок на лавку и влетают Тулузе с 14 места, лягушачьего)
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:08
Уверенная, разгромная победа - это конечно всегда приятно. Но меня как болельщика Реала, еще порадовал тот факт, что за последних два матча с Брагой и Валенсией, команда показала, что она не Беллингемозависима, как могло показаться за первых пару месяцев чемпионата. Ещё и есть неплохая замена Джуду в лице Браима Диаса, пусть не на 100% равноценная, но тоже очень достойная. Да и вообще радует, что команда постепенно омолаживается. Ещё бы молодого ЦН подписать, например такого как Витя Осимхен, и никакой Мбаппе не нужен.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:42
Валенсия совсем уже никакая стала, Рафы Бенитеса на них нет
112910415
112910415
сегодня в 09:23
очень убедительно, очень !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:45
Да уж, деклассировали соперника.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:29
Реал катком прошёлся по мышам...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:03
Реал ясно показал насколько он сильнее Валенсии.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:02
До матча опасались, что в защите играть некому, но в очередной раз Реал доказал, что лучшая защита это нападение.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 06:24
Пипец сегодня дерби!
Лацио:Рома
Севилья: Бетис
Бенфика: Спортинг
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:25
Реалитяне , с заслуженной Победой всех !!! Галактикос !!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 02:37
Кстати, ещё в копилку любителю считать xG и по ним судить по тому, кто самая сильная команда Багрову, "Реал" наиграл на 1.99 xG, а "Валенсия" на 2.11, но кто скажет, что результат несправедлив? Как и то, что в сумме в матчах с "Унионом" и "Райо", двумя автобусами, "Реал" наиграл на 6.5xG, но забил один гол, когда на острие был Хоселу? Ещё раз говорю, что xG - это только среднее по больнице, поэтому говорить о том, что "Жирона" создала меньше xG, чем забила, значит, им повезло, это смешно.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:58
Вот именно. Когда Анчелотти проводит ротацию состава, то игра идёт ровно. В основном за карьеру тренера, Анчелотти не славился тем, что он проводит ротацию. Тот же Зидан проводил ротацию состава очень неплохо и с первого захода взял 3 Кубка Лиги Чемпионов УЕФА подряд. Хоть он и не является супер стратегом. У Артеты тоже проблема с этим, я смотрю. Поэтому Арсенал и не хватает на конец сезона.
амурец
амурец
сегодня в 01:57
Реал с победой игра в исполнении Реала была великолепной
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:46, ред.
Какие правильные слова, пример нашему Доминатору из "Арсенала", пусть учится у Анчи.

Когда в команде половина травмированных, третий вратарь по выбору, оба ключевых защитника отсутствовали, ключевой полузащитник (и важный Тчуамени) и ЦН вообще нет, Анчи находит место на поле всему ростеру, от Лукаса Васкеса до Браима Диаша, и ещё время обкатывать новичков остаётся, Пас второй матч подряд выходит.

И да, конечно, у "Реала" неплохой состав даже с учётом такого количества травм, но тут суть в этом, что, когда полкоманды травмировано, их можно заменить и при этом получать результаты, только тогда, когда они все в игре, а не когда ты купил игрока и потом он два года сидит на лавке и считает ворон.
eleven LC
eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:41
Не знаю на сколько хватит у Барсы сил,но я им пожелаю третье-четвёртое место
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:38
Первое без сомнения, второе тоже, вопрос, сколько их, этих сил)
eleven LC
eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:37
Барса есть Барса
Я конечно не Ванга но думаю Барселона как обычно это бывает последние 8 лет,вылетит из ЛЧ и все силы бросит на чемпионат!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:34
Я бы списал, не списываю "Жирону" и "Атлетико", но "Барселоне" тупо повезло с "Сосьедадом", хозяева там явно больше заслуживали победы, а до этого они даже с "Гранадой" еле отыгрались, хотя те в зоне вылета идут. По их форме в последних матчах они должны срочно на уровень выше выйти, чтобы вернуться в гонку.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:29
Неплохо..
eleven LC
eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:29, ред.
Жирона врядли станет чемпионом,Реал не позволит
Да и Барсу пока рано списывать со счетов,думаю для Жироны большим достижением будет попадание в ЛЧ
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:28, ред.
Кстати, Винисиус и Родриго конечно же лучшие были сегодня. Но, я думаю, что Браим Диас тоже внёс огромный вклад в эту победу. Надо его почаще выпускать в старте. Такой неожиданный гол Карвахаля сломал планы Валенсии. Ведь Валенсии пришлось идти вперёд, после того как пропустили в самом начале матч. А играть в открытый футбол с мадридским Реалом - это уже приговор. Прессинг Реала тоже сегодня был очень мощный.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:24, ред.
Посмотри на её календарь в декабре и увидишь, что, если после декабря она останется на первом месте, то она точно достойна чемпионства, но я очень подозреваю, что не останется) Хотя, с такой игрой она "Барселону" может и разорвать, но вряд ли интенсивности игр с таким рядом крепких команд вынесет. Ведь она со всем низом таблицы сыграла пока что, вот почему она мало очков потеряла.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:22
Ну вот на такой Реал я могу смотреть хоть каждый день,Родриго сыграл на топ уровне,два гола+две голевые!
Мне вот ещё интересно как далеко зайдёт Жирона
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:22
Тут, конечно, нужно отметить, что "Валенсия" с её очень высоким прессингом идеально для них подходит, с автобусами типа "Райо Вальекано" всегда будет куда сложнее. Но синергия замечательная, факт.
ABir
ABir
сегодня в 01:21
Королевский разгром от королевского клуба!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 01:20
Первый раз видел, чтоб связка Винисисус - Родриго настолько мощно играла. Как они умудрились оба одновременно выдать свой лучший матч в этом сезоне в один момент, фиг его.
протон
протон
сегодня в 01:17
Сегодня играли с душой и горящими глазами, получил наслаждение от такой игры. Спасибо команде за красивую игру. С позитивным настроением команда уходит на международный перерыв. Единственное жаль, что все-таки пропустили и естественно поразил ворота Мадрид воспитанник, это уже своего рода классика)
И это при половине состава травмированных игроков!
Не сбавлять обороты! Надеюсь, пауза на игры сборные не скажется на игре команды!
Всем травмированным - здоровья, всех ждём!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:14, ред.
Пора догонять лучшую каталонскую команду, у которой будет очень сложный декабрь (а у "Реала" очень лёгкий) - жиронцы будут играть с "Атлетико", потом с второй командой из Каталонии (хотя там они вряд ли очки потеряют, конечно, всё-таки сейчас разница между каталонскими командами огромная, вторая каталонская команда на чемпионство очевидно не претендует). Так что вполне реально вернуть лидерство в декабре, вполне.
Гость
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