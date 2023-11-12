«Реал» разгромил «Валенсию» в матче Ла Лиги

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сегодня, 00:58

«Реал» крупно обыграл «Валенсию» в матче 13-го тура Ла Лиги (5:1).

Даниэль Карвахаль вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Винисиус Жуниор оформил дубль, забив на 42-й и 49-й. Родриго Силва тоже отметился дважды: на 50-й и 84-й. У гостей отличился Хьюго Дуро на 88-й.

После поединка «Реал» идет на 2-м месте (32 балла), «Валенсия» находится на 9-й строчке (18 очков).