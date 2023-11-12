В РПЛ неожиданный победитель первого круга. Семак уступил немосковскому клубу

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вчера, 10:47

И у «Краснодара» нераскрытый потенциал.

Впервые с 2009 года – второго чемпионства «Рубина» ещё по системе «весна-осень», после первого круга в первенстве России лидирует клуб не из Москвы или Санкт-Петербурга. У «Зенита» был опыт проигранного отрезка до экватора, когда ЦСКА оказался чуть выше в таблице. После этого «армейцы» стали шестыми по итогам полноценного чемпионата. Но у «Краснодара» есть шанс не повторить ошибки москвичей. И не только из-за очевидного отката самого «Зенита» назад. Яркий второй тайм и равенство в очном матче с возможностью нафантазировать победу любой из сторон со счетом 2:1 говорят в пользу команды Ивича. Но свежая ничья это не единственный аргумент.

Промахи Джона Кордобы

Как ни странно, но промахи это потенциальный козырь «Краснодара». Они говорят о выходе на правильные позиции, остается поработать над реализацией. Кассьерра из «Зенита» забил больше, чем Кордоба, но по классу этот нападающий не выше коллеги по сборной Колумбии. Зато по меткости Матео выше, чем Джон. А вот по сумме xG нападающий «Краснодара» заметно выше, чем форвард «Зенита». Также здорово помогает понять потенциал форварда «горожан» другая статистика – «явных моментов». Кордоба не сумел реализовать 14 явных голевых моментов, тогда как второе место в РПЛ делят четыре форварда, у которых по пять промахов. Джон Кордоба – машина, которая может тащить «Краснодар» к титулу во втором круге.

Готовность тренера Ивича

После матча серба снова спросили, не боится ли реакции Галицкого на изменение стиля «Краснодара». Владимир посмеялся, ведь очевидно, что «горожане» впервые в истории клуба получили команду, которая играет на результат, как по пути в финал Кубка. Психологически это грандиозная перемена. Галицкий доверяет Ивичу, видит тренера, проигравшего всего один поединок чемпионата из пятнадцати. Причем против ЦСКА всё могло сложиться иначе, это не была неудача, которая сломала «Краснодар». В Санкт-Петербурге после перерыва сыграли без мяча, но от ножа – по ударам в створ перебили «Зенит», который атаковал намного чаще. Тренер Ивич готов к разным настройкам матча. У него есть несколько слабых мест в составе, но видно, что наставник с чемпионским опытом. И это козырь, ведь Семак последовательный, но не самый смелый специалист.

Постоянные сейвы Сафонова

У голкиперов «Зенита» всего 24 спасения за сезон в РПЛ с игры, но чемпионы пропустили 14 мячей. Процент отраженных ударов невысокий – 64.9. У Сафонова 85.5 %, первое место, его заставляют работать намного чаще – 46 сейвов с игры. При этом оборона «Краснодара» организованнее, чем раньше. В опорной зоне есть Черников, который прибавляет. На флангах случались промашки, но они продиктованы высокими позициями латералей. Наконец, у центрбеков Кайо, Тормены и Алонсо есть удачные матчи, пускай вчера дали Кассьерре забить ответный мяч. «Краснодар» пропустил 10 мячей, лишь раз допускал две голевые ошибки за игру. Сафонов это козырь, которого нет у «Зенита». Кержаков и компания играют явно слабее. По среднему проценту отраженных ударов ниже «Зенита» только один клуб РПЛ .

Парадокс Эдуарда Сперцяна

У лучшего игрока РПЛ в октябре есть спортивная наглость – праздновал гол, провоцируя фанатов «Зенита», показывая жест Месси на ЧМ (повторение манеры праздновать от Рикельме с прикладыванием ладоней к ушам). У Эдуарда высокая для полузащитника результативность, вчера забил 25-й гол в РПЛ за «Краснодар» в семьдесят третьем поединке. Семь голов в новом сезоне, наравне с Кордобой. А парадокс в том, что у Сперцяна почти нет невероятно опасных последних передач. Всего один ассист после пятнадцати поединков в чемпионате, причем дело не в том, что соперники неправильно реагируют на действия Эдуарда. У Сперцяна много пасов под удар – 23, как у Батчи (у Кривцова на один меньше), но ценность подач со стандартов пока невысокая. Это значит, что если аналитики «Краснодара» поймут, что хавбек делает неверно, то человек его таланта начнет собирать не только голы, но и результативные передачи.

Зимняя трансферная кампания

Хотя у «Краснодара» есть старая болячка – необъяснимая любовь к глупым ничьим, вроде мировых с «Балтикой», «Ахматом» и «Факелом», видно, что южный клуб не боится играть в свой футбол, меняться и развиваться. Уже собрали состав, который выиграл первый круг, что неплохо. Также показательно, что «горожане» не проигрывали «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву». И если эти московские клубы, как и «Зенит», запакованы в плане кадров, то «Краснодар» можно прокачать покупками. Оласа не лучший левый защитник РПЛ . Если Ивичу не понравится готовность универсальных крайних защитников Эктова, Волкова и Петрова зимой, то Галицкий найдет деньги на иностранного новичка. Очевидно, что «Краснодару» нужно искать молодого форварда в качестве резервиста Кордобе. В день, когда Джон выжал из себя максимум, но не забил победный гол «Балтике» или «Ахмату», во втором круге нужна свежая сила в центре нападения.