«Бавария» может подписать Мбаппе бесплатно летом 2024 года

«Бавария» может подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По информации источника, имя француза неоднократно упоминалось в разговорах официальных лиц клуба. Отмечается, что мюнхенцы как минимум задумаются над трансфером, если появится возможность его осуществить.
Вполне возможен переход форварда следующим летом, когда у него истечёт срок контракта с парижанами. Однако серьёзным препятствием может стать зарплата футболиста. «Бавария» намерена придерживаться своего внутреннего годового потолка зарплат в размере 25 млн евро в ближайшие годы, по этой причине Мбаппе придётся пойти на сильное снижение оклада в случае трансфера.
С Реалом реальнее выигрывать кубок ЛЧ.)
С Реалом реальнее выигрывать кубок ЛЧ.)
Обе дороги хороши, причём во всех аспектах, ведь Мбаппе, отбросив его норов, своей игрой это давно заслужил.
Обе дороги хороши, причём во всех аспектах, ведь Мбаппе, отбросив его норов, своей игрой это давно заслужил.
https://youtu.be/Mf799x4mq8I?feature=shared