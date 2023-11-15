«Бавария» может подписать Мбаппе бесплатно летом 2024 года

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вчера, 23:59

«Бавария» может подписать нападающего ПСЖ .

По информации источника, имя француза неоднократно упоминалось в разговорах официальных лиц клуба. Отмечается, что мюнхенцы как минимум задумаются над трансфером, если появится возможность его осуществить.

Вполне возможен переход форварда следующим летом, когда у него истечёт срок контракта с парижанами. Однако серьёзным препятствием может стать зарплата футболиста. «Бавария» намерена придерживаться своего внутреннего годового потолка зарплат в размере 25 млн евро в ближайшие годы, по этой причине Мбаппе придётся пойти на сильное снижение оклада в случае трансфера.