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«Бавария» может подписать Мбаппе бесплатно летом 2024 года

вчера, 23:59

«Бавария» может подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По информации источника, имя француза неоднократно упоминалось в разговорах официальных лиц клуба. Отмечается, что мюнхенцы как минимум задумаются над трансфером, если появится возможность его осуществить.

Вполне возможен переход форварда следующим летом, когда у него истечёт срок контракта с парижанами. Однако серьёзным препятствием может стать зарплата футболиста. «Бавария» намерена придерживаться своего внутреннего годового потолка зарплат в размере 25 млн евро в ближайшие годы, по этой причине Мбаппе придётся пойти на сильное снижение оклада в случае трансфера.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:27, ред.
Не пойдёт он в Баварию, он пойдёт в Реал.
С Реалом реальнее выигрывать кубок ЛЧ.)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 10:02
Это не будет Барса, у нее попросту неи денег
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 10:02
Дружище ты что надеешься что он перейдкт в Баварию? 🤣Тебе самому не смешно? Он сейчас 100 лямов заоаьатывает, куда ему с Баварскими 25 ?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:27
Навряд ли это случится,не захочет уменьшение зарплаты.
shur
shur
сегодня в 09:11
...Кейн + Мбаппе = К Р А К А Т А У !!!
salleeh
salleeh
сегодня в 08:07, ред.
Опять деньги играют главную роль… В Бундеслиге он будет забивать и выигрывать титулы, а в АПЛ, где играют жёстко и судьи дают играть жёстко, Мбапе потеряется,. В испанском чемпионате тоже самое будет, там очень техничные защитники. Пусть посмотрит на пример Левандовского…
112910415
112910415
сегодня в 07:21
может, но не станет )
54wwyuqyjdbg
54wwyuqyjdbg
сегодня в 07:17
Если бесплатно, то Реал его пригласит и сбудется их мечта
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:49
У него с детства мечта играть в Реале.
njd7bfdu7kpw
njd7bfdu7kpw
сегодня в 05:26
Черепан вроде в Реал намылился
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:21
Зарплата Мбаппе для Баварии будет неподьемной.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 04:43
Он туда точно не пойдет
adekvat
adekvat
сегодня в 04:34
В Реале он будет, немцы не дураки много платить не будут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:44
У "лягушонка" две дороги: либо РМ, либо АПЛ.
Обе дороги хороши, причём во всех аспектах, ведь Мбаппе, отбросив его норов, своей игрой это давно заслужил.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 01:00
Мбапе не придется идити на понижение зарплаты. Поэтому баварии как минимум, можно и не думать о трансфере. Если он и уйдет из ПСЖ, то это будет барса, реал или ман-сити. Наименее вероятны арабы и МЛС.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 00:43
🤔:
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:43
В конверте будут доплачивать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:38
Мбаппе просто надоел.
протон
протон
сегодня в 00:10
а на зарплату денег хватит?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:09, ред.
Наврядли ! Перес там уже с хлебом и солью его ждёт !)
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