Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Кубок 2023/2024

Определились все участники 1/4 финала плей-офф Кубка России

вчера, 22:57

Стали известны все участники 1/4 финала плей-офф Кубка России.

В четвертьфинале Пути РПЛ сыграют ЦСКА, «Оренбург», «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Балтика», «Спартак» и «Динамо».

В Пути регионов борьбу за трофей продолжат занявшие третьи места в своих группах «Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар», а также начинавшие свой путь с нижней сетки «СКА-Хабаровск», «Волгарь», «Химки» и «Родина».

Жеребьёвка 1/4 финала пройдёт в пятницу, 3 ноября.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Сочи» ведёт переговоры о сотрудничестве с 9-кратным чемпионом Ирана
31 октября
Клубы из новых регионов РФ уже могут играть в чемпионатах страны
25 октября
«Титан» впервые стал чемпионом Медиалиги. Команда Уткина взяла бронзу
22 октября
Сборная Уганды готова сыграть со сборной России
20 октября
«Ростов» создаст вторую команду, которая будет выступать в ФНЛ-2
19 октября
В марте 2024 года стартует турнир с участием команд из новых регионов РФ
19 октября
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:51
Ну вот, лишнее подтверждение моей первой реплики.)
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:58, ред.
Думаю на твоё удивление в «СКА-Хабаровске» и «Балтике» просто улыбнутся и попросят найти историю встреч между этими клубами и ещё больше удивиться.
Начиная с 2003 года такие перелёты случается почти каждый год!!!
Перерыв был только в 2005 и 2006 году по причине вылета «Балтики» во вторую лигу.
И если они в этом году не встретятся между собой в кубке, то серия перелётов каждый год прервётся в 2023 году начиная с 2007 года.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 09:43
Кстати о «Оренбурге», они хоть и находятся в нижней части таблицы, но они точно не подарок, особенно у себя дома.
Могут преподнести сенсацию.
Так, что тем клубам и болельщикам не стоит потирать руки от радости, что им достался «Оренбург».
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:16, ред.
Доброе утро, день, вечер. За что бан на безобидный комент и где флуд? В 3-19 вы стерли комментарий "Удачи в жеребьёвке". 7 часов не было ответа и пришлось задавать повторно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:30
Представил себе ситуацию что на одной из следующих стадий Балтика может пересечься со СКА- Хабаровск. А такое вполне возможно. Это будет эпичный перелёт..
Варвар7
Варвар7 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 06:21
Переживаю за своих земляков ,за Оренбург пусть скажут свои болельщики , что бы потом не было недопонимания .
ABir
ABir
сегодня в 05:38
Даже не ясно пока чей путь будет проще
Байкал-38
Байкал-38 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 05:23
«Оренбургу» не серьёзный соперник попадётся?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:25
Пока особо нечего говорить. Ждем сегодня жеребьевку.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:07
Меньше всего думать о жеребьёвке стоит Балтике - в любом случаи соперник будет серьёзный...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 