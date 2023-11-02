Определились все участники 1/4 финала плей-офф Кубка России

Стали известны все участники 1/4 финала плей-офф Кубка России.
В четвертьфинале Пути РПЛ сыграют ЦСКА, «Оренбург», «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Балтика», «Спартак» и «Динамо».
В Пути регионов борьбу за трофей продолжат занявшие третьи места в своих группах «Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар», а также начинавшие свой путь с нижней сетки «СКА-Хабаровск», «Волгарь», «Химки» и «Родина».
Жеребьёвка 1/4 финала пройдёт в пятницу, 3 ноября.
Начиная с 2003 года такие перелёты случается почти каждый год!!!
Перерыв был только в 2005 и 2006 году по причине вылета «Балтики» во вторую лигу.
И если они в этом году не встретятся между собой в кубке, то серия перелётов каждый год прервётся в 2023 году начиная с 2007 года.
Начиная с 2003 года такие перелёты случается почти каждый год!!!
Перерыв был только в 2005 и 2006 году по причине вылета «Балтики» во вторую лигу.
И если они в этом году не встретятся между собой в кубке, то серия перелётов каждый год прервётся в 2023 году начиная с 2007 года.
Могут преподнести сенсацию.
Так, что тем клубам и болельщикам не стоит потирать руки от радости, что им достался «Оренбург».
Могут преподнести сенсацию.
Так, что тем клубам и болельщикам не стоит потирать руки от радости, что им достался «Оренбург».