Определились все участники 1/4 финала плей-офф Кубка России

1698955036

вчера, 22:57

Стали известны все участники 1/4 финала плей-офф Кубка России.

В четвертьфинале Пути РПЛ сыграют ЦСКА , «Оренбург», «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Балтика», «Спартак» и «Динамо».

В Пути регионов борьбу за трофей продолжат занявшие третьи места в своих группах «Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар», а также начинавшие свой путь с нижней сетки « СКА -Хабаровск», «Волгарь», «Химки» и «Родина».

Жеребьёвка 1/4 финала пройдёт в пятницу, 3 ноября.