«Сочи» ведёт переговоры о сотрудничестве с 9-кратным чемпионом Ирана

1698756825

вчера, 15:53

По информации источника, «Сочи» находится на финальной стадии переговоров о заключении меморандума о сотрудничестве с «Эстеглалом», который является девятикратным чемпионом Ирана.

Соглашение будет включать в себя стажировку тренеров из Ирана в России (особенно молодых специалистов) и наоборот, обмен молодыми игроками для их развития, один товарищеский матч между клубами в год.

Команды смогут брать друг у друга футболистов в аренду с правом выкупа. Если такой игрок возвращается в свой первоначальный клуб из аренды, то для клуба-партнёра предусматривается процент в случае его продажи.

Кроме того, «Сочи» и «Эстеглал» также будут иметь возможность совместно покупать игроков из-за рубежа, делить права на них и получать прибыль в случае последующей продажи.