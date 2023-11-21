В РФС выразили полную поддержку Валерию Карпину

Генеральный секретарь РФС высказался о будущем главного тренера сборной России в национальной команде.

Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. У нас полное взаимопонимание с главным тренером. В конце года будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе РФС . Поэтому совместно с Валерием Георгиевичем будем принимать решение. Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать ее. Думаю, если бы он не хотел, он бы уже сказал, что ему тяжело. Но таких разговоров нет.