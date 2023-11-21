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В РФС выразили полную поддержку Валерию Карпину

вчера, 13:56

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина в национальной команде.

Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. У нас полное взаимопонимание с главным тренером. В конце года будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе РФС. Поэтому совместно с Валерием Георгиевичем будем принимать решение. Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать ее. Думаю, если бы он не хотел, он бы уже сказал, что ему тяжело. Но таких разговоров нет.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:04
главное, все довольны
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:16
Чуть больше полгода осталось. Время, учитывающая работу тренера, ничто. На Карпина надейтесь, а сами не плошайте. Начинайте искать замену.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:26
Как говорил незабвенный Г.Саркисянц:"Ну, чтоже, как говорится- чистая девятка"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:22
Привет Виктор!
Так и хочется процитировать великого и не забвенного: Верной дорогой идёте, товарищи!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:13
Приветище, Дружище!!!
А главное, Ваня, что эти громкие победы вселяют надежду и дают возможность с оптимизмом смотреть в будущее!!!
shur
shur
вчера в 14:07
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:00
Успехи нашей Сборной в последних матчах позволяют надеяться, что дальнейшее сотрудничество с её Главным тренером будет продолжено.
efuevsq794nv
efuevsq794nv
вчера в 13:59
Валера пока справляется, менять его нет смысла
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