Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухи

Газзаев мог возглавить сборную России в 2016 году

вчера, 11:56

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что имел шансы возглавить сборную России в 2016 году.

Предлагали в 2016 году, перед домашним чемпионатом мира. Но я отказался.

По-моему, 9 августа того года Объединение отечественных тренеров выдвинуло меня кандидатом на пост президента РФС. В числе моих конкурентов был действующий на тот момент президент РФС Виталий Мутко. Перед конференцией футбольного союза, на которой должен был быть избран его новый глава, Виталий Леонтьевич пригласил меня к себе и предложил возглавить сборную и готовить ее к ЧМ-2018. Я ему прямо ответил: «Моя задача – стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили Станислава Черчесова.

Жалею ли, что не воспользовался шансом? Нет. У меня были обязательства перед Объединением тренеров, с которым мы шли в одной упряжке, и согласиться на такое предложение с моей стороны было бы предательством по отношению к коллегам.

Благодарю Господа Бога, что моя жизнь сложилась так, как сложилась. Жаловаться не на что – ни в карьере игрока, ни тренера, ни в семейной жизни. У меня уже шесть внуков!

Конечно, были какие-то моменты в карьере, которые можно сделать лучше. Но невозможно успеть все. И оглядываться назад нет никакого смысла.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиТренер 2DROTS имеет шансы возглавить клуб из Первой лиги
Вчера, 16:19
СлухиЛоськов станет главным тренером второй команды «Локомотива»
15 ноября
Наставник «Слована» прокомментировал слухи о возможном назначении в «Сочи»
14 ноября
«Ахмат» не занимается поисками нового главного тренера
14 ноября
В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Черчесова
14 ноября
Стало известно, планирует ли «Оренбург» уволить Деограсию
13 ноября
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:17, ред.
Кстати, вот кого, а именно А.Бубнова, мне хотелось бы постоянно видеть на "страницах" печати, в том числе и телевидения. Жёсткая критика, ирония, насмешка.... Увы. В один прекрасный момент исчез из нашего поля зрения и ораторствует где - то на периферии. Жаль. Видимо, когда - то так "укусил" власть предержащих от футбола, что они не выдержали его критических стрел в свой адрес и отправили подальше с глаз долой.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:36
Гусев и Газзаев- разные игроки. Гусев, как раз- думающий был игрок, чего, точно не скажешь про Валеру. Ну и играли они на разных позициях, с разными требованиями... Как человек- Гусев редиска, можно вспомнить, как после его ухода из ДИНАМО, болельщики нашей команды на ближайшую игру ЦСКА принесли плакат: "Гусь продажный"!!!
протон
протон
вчера в 17:16
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев является главным виновником печальной участи «Алании»:
«И что с того, что Газзаев выиграл Кубок УЕФА? Этот футбольный человек уничтожил „Аланию“, там тюрьма плачет, людей посадить могут. Уголовное дело было открыто, разбираются. Там еще Александр Стельмах тоже висит, правая рука Газзаева.
Кто президент был, когда „Алания“ банкротилась? Валерий Газзаев. И сейчас он президентом РФС хочет стать.
shur
shur
вчера в 17:04
...Газзаев - Черкесов, там усы и тут усы, никто бы и не заметил..! После взлёта 2008 года ,так не хочется возвращаться на землю!!!
alisa_lova
alisa_lova
вчера в 17:01
А мог и не возглавить.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:59, ред.
...однако Гусев копия Газзаева, такой же туповатый ,прямолинейный, да и провокатор неплохой!!! Это моё мнение, личное !
112910415
112910415
вчера в 16:35
и хорошо, что не возглавил
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:40
Кузнецов со штрафного забил идеально!!! Но если по игре, то минчане были лучше. Однако, гений Лобана поменял игру и победил...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:38, ред.
Да, помню.
В 87-м ДК горел 1 : 3 Минску, но сравнял голами Кузнецова и Заварова, переведя игру в доп. время и пенали.
Красивейший матч был. Реально красивый.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:33
Спасибо, Макс- спасибо Дружище!!! Знал, что ты поддержишь и поймешь!!!
Да разве, только финал-85? Все советские финалы были грандиозными!!! А чего стоит драма-87?! Да что там говорить, есть, что вспомнить...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:27, ред.
Почитал твой экскурс в футбольную историю ... и сам (к слову) невольно поплыл в СССРовское прошлое, вспоминая, когда с отцом в Лужниках 1985г. смотрел финал Кубка СССР, - битву титанов: Динако Киев - Шахтёр Донецк...

P.S. Умеешь ты вводить народ в меланхолию и ностальгию, Виктор.)
Интерес
Интерес ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:10
"Информационный повод",в связи с отсутствием футбольных новостей.Или их некому искать.
Интерес
Интерес
вчера в 15:07
Тухлая "новость".
Capral
Capral
вчера в 15:06
Газзаева, как тренера -никогда не уважал, а после позора от Айнтрахта в 1992- тем более. Его победа в кубке УЕФА, безусловно, по своему значимая и яркая, но все-же, стоит кое-что вспомнить, а именно. В 1/2, армейцам попалась Парма, которая, на тот момент боролась за выживание в Серии А. И вот ,ГТ Пармы заявил: "Сейчас, для нас главная задача- сохранить прописку в Серии А! Конечно, мы хотим сыграть удачно в УЕФА, но главное -не вылететь из итальянского чемпионата! И вот тут, возникает вопрос: а чем же ты раньше думал и зачем так далеко зашел, до полуфинала, если тебе это не нужно?! Разумеется, ЦСКА без проблем победил в первой игре 4:0 и стало очевидно, кто выходит в финал.

В финале, соперником ЦСКА был хозяин поля лиссабонский Спортинг. Честно скажу, никаким образом не умоляя победу армейцев, на меня, игра португальцев- никакого впечатления не произвела. Неорганизованная команда, без тренерской мысли. Всё что запомнилось- это бездарные удары португалов издали в рекламные щиты... Ну и конечно, никогда не прощу Газзаеву, когда он, уйдя из ДИНАМО- забрал с собой Шембераса и ведущего игрока команды Р.Гусева!!!

Что касается Газзаева в качестве игрока, то он, точно- никогда не был героем моего романа. И не потому что он не забил решающий пенальти в кубке-79, он впоследствии исправил эту ошибку в финале-84, но только потому, что он категорически не подходил под клубную идею!!! Как игрок- безусловно техничный, яркий и острый, он, в тоже время- был невероятно по футбольному туповатым. Оказавшись в ДИНАМО, он абсолютно не умел играть в пас, и тогдашний диспетчер ДИНАМО, Ярчайший футболист команды А.Максименков учил Валеру командным действиям. Никогда не забуду эпизод из матча чемпионата СССР 1979г., с Араратом в Москве, где Максименков, буквально кричит на Газзаева и показывает тому- где он должен стоять и что делать!!! Оно и понятно, перейдя в ДИНАМО из убогого Локо, Валера растерялся. ДИНАМО в те годы был элитный клуб, практически регулярно выступающий в еврокубках.

Прав был наш замечательный ветеран А.А.Петрушин, когда пару лет назад, вспоминая сезон-79 сказал: "Те игроки, пришедшие в наш клуб- Газзаев, Резник и Латыш, ДИНАМО не усилили, но только ослабили команду...

Болельщики ЦСКА, вспоминая всё это, никаким образом не хотел обидеть или унизить ваш Великий клуб. Только воспоминания и ничего больше...
lotsman
lotsman
вчера в 14:44
Да, это новость достойная первой полосы. Интересно было бы узнать ещё, а что было в 2006 году.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:28
Шесть внуков - вот главное достижение В.Г. Всё остальное: работа, должности, удачи и неудачи... - проходящее, как наша жизнь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:17, ред.
Президентом Укропа побыл с него хватит. Трудно представить, что было бы пробей тогда они с Гинером Укроп. Списали бы с чистой совестью, к бабке не ходи.
протон
протон
вчера в 14:01
Только Мутко на должность главного тренера сборной перед домашним ЧМ всерьез рассматривал Газзаева, который 3 года был без работы, а все победы и достижения которого остались в том кубке УЕФА, после которого прошло уже более 10 лет...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:00
А я в начале 2000-х мог бы скупить все акции Газпрома и сейчас был бы на месте Миллера
Не понятно зачем новость 7 летней давности которая даже не произошла, поместили в топ новостей
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:34
Какая теперь разница?
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:27
- А я мог жениться на дочери миллионера. Но не женился. И что с того?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:42
Только усатых звали в сборную
drug01
drug01
вчера в 12:20
Это было давно как в сказке!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 