Газзаев мог возглавить сборную России в 2016 году

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что имел шансы возглавить сборную России в 2016 году.
Предлагали в 2016 году, перед домашним чемпионатом мира. Но я отказался.
По-моему, 9 августа того года Объединение отечественных тренеров выдвинуло меня кандидатом на пост президента РФС. В числе моих конкурентов был действующий на тот момент президент РФС Виталий Мутко. Перед конференцией футбольного союза, на которой должен был быть избран его новый глава, Виталий Леонтьевич пригласил меня к себе и предложил возглавить сборную и готовить ее к ЧМ-2018. Я ему прямо ответил: «Моя задача – стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили Станислава Черчесова.
Жалею ли, что не воспользовался шансом? Нет. У меня были обязательства перед Объединением тренеров, с которым мы шли в одной упряжке, и согласиться на такое предложение с моей стороны было бы предательством по отношению к коллегам.
Благодарю Господа Бога, что моя жизнь сложилась так, как сложилась. Жаловаться не на что – ни в карьере игрока, ни тренера, ни в семейной жизни. У меня уже шесть внуков!
Конечно, были какие-то моменты в карьере, которые можно сделать лучше. Но невозможно успеть все. И оглядываться назад нет никакого смысла.
В финале, соперником ЦСКА был хозяин поля лиссабонский Спортинг. Честно скажу, никаким образом не умоляя победу армейцев, на меня, игра португальцев- никакого впечатления не произвела. Неорганизованная команда, без тренерской мысли. Всё что запомнилось- это бездарные удары португалов издали в рекламные щиты... Ну и конечно, никогда не прощу Газзаеву, когда он, уйдя из ДИНАМО- забрал с собой Шембераса и ведущего игрока команды Р.Гусева!!!
Что касается Газзаева в качестве игрока, то он, точно- никогда не был героем моего романа. И не потому что он не забил решающий пенальти в кубке-79, он впоследствии исправил эту ошибку в финале-84, но только потому, что он категорически не подходил под клубную идею!!! Как игрок- безусловно техничный, яркий и острый, он, в тоже время- был невероятно по футбольному туповатым. Оказавшись в ДИНАМО, он абсолютно не умел играть в пас, и тогдашний диспетчер ДИНАМО, Ярчайший футболист команды А.Максименков учил Валеру командным действиям. Никогда не забуду эпизод из матча чемпионата СССР 1979г., с Араратом в Москве, где Максименков, буквально кричит на Газзаева и показывает тому- где он должен стоять и что делать!!! Оно и понятно, перейдя в ДИНАМО из убогого Локо, Валера растерялся. ДИНАМО в те годы был элитный клуб, практически регулярно выступающий в еврокубках.
Прав был наш замечательный ветеран А.А.Петрушин, когда пару лет назад, вспоминая сезон-79 сказал: "Те игроки, пришедшие в наш клуб- Газзаев, Резник и Латыш, ДИНАМО не усилили, но только ослабили команду...
Болельщики ЦСКА, вспоминая всё это, никаким образом не хотел обидеть или унизить ваш Великий клуб. Только воспоминания и ничего больше...
В финале, соперником ЦСКА был хозяин поля лиссабонский Спортинг. Честно скажу, никаким образом не умоляя победу армейцев, на меня, игра португальцев- никакого впечатления не произвела. Неорганизованная команда, без тренерской мысли. Всё что запомнилось- это бездарные удары португалов издали в рекламные щиты... Ну и конечно, никогда не прощу Газзаеву, когда он, уйдя из ДИНАМО- забрал с собой Шембераса и ведущего игрока команды Р.Гусева!!!
Что касается Газзаева в качестве игрока, то он, точно- никогда не был героем моего романа. И не потому что он не забил решающий пенальти в кубке-79, он впоследствии исправил эту ошибку в финале-84, но только потому, что он категорически не подходил под клубную идею!!! Как игрок- безусловно техничный, яркий и острый, он, в тоже время- был невероятно по футбольному туповатым. Оказавшись в ДИНАМО, он абсолютно не умел играть в пас, и тогдашний диспетчер ДИНАМО, Ярчайший футболист команды А.Максименков учил Валеру командным действиям. Никогда не забуду эпизод из матча чемпионата СССР 1979г., с Араратом в Москве, где Максименков, буквально кричит на Газзаева и показывает тому- где он должен стоять и что делать!!! Оно и понятно, перейдя в ДИНАМО из убогого Локо, Валера растерялся. ДИНАМО в те годы был элитный клуб, практически регулярно выступающий в еврокубках.
Прав был наш замечательный ветеран А.А.Петрушин, когда пару лет назад, вспоминая сезон-79 сказал: "Те игроки, пришедшие в наш клуб- Газзаев, Резник и Латыш, ДИНАМО не усилили, но только ослабили команду...
Болельщики ЦСКА, вспоминая всё это, никаким образом не хотел обидеть или унизить ваш Великий клуб. Только воспоминания и ничего больше...