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Черников ответил на вопрос о характере Карпина

вчера, 19:14

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о характере главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Есть изменения в стилистике футбола, когда приезжаю в сборную. Тут мы стараемся играть комбинационно, как и в «Краснодаре», но нюансы отличаются. Приходится подстраиваться.

Каков Карпин? Строгий, всегда говорит напрямую, умный. Дал ли он мне прозвище? Слава богу, в мою сторону еще подколов не было. Пока не подставился (смеется).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:44
про своего действующего тренера трудно рассказывать .. )
обязательно окажется умным, строгим )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:57
Какое то прям редкое...аномальное сочетание...
"Всегда говорит напрямую", и "умный".....
Так не бывает...
Интерес
Интерес
вчера в 22:40
Характер нордический,стойкий,непримирим к врагам эстонского государства,активно агитирует бежать с поля футбольного боя из России.Черникова путает с чёрненькими.
drug01
drug01
вчера в 19:55
Всё ещё впереди, будут приколы! Сейчас для Карпина очень простая игра развлечения! Соперников ищют с мира по нитке....
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:34
Нордический эстонский характер Валеры...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:29
Валера нынче авторитет в футболе, как Вова в стране.
Гость
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