Черников ответил на вопрос о характере Карпина

Полузащитник «Краснодара» высказался о характере главного тренера «Ростова» и сборной России .

Есть изменения в стилистике футбола, когда приезжаю в сборную. Тут мы стараемся играть комбинационно, как и в «Краснодаре», но нюансы отличаются. Приходится подстраиваться.

Каков Карпин? Строгий, всегда говорит напрямую, умный. Дал ли он мне прозвище? Слава богу, в мою сторону еще подколов не было. Пока не подставился (смеется).