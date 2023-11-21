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Песня «Валера» после матча сборной не была посвящена Карпину

вчера, 09:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия8 : 0Логотип футбольный клуб КубаКубаМатч завершен

Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин рассказал, что песня «Валера» певицы Афродиты была посвящена не главному тренеру сборной России Валерию Карпину, а бывшему футболисту «Ротора» Валерию Есипову. Афродита исполнила песню после победы сборной России над Кубой (8:0), а Карпин назвал выступление певицы лишним.

Во‑первых, хочется поздравить нашего главного тренера, команду и всех болельщиков с яркой игрой и победой! Что касается музыкальных номеров, то наша шоу‑программа была разбита на эпизоды. Номер открытия «Лететь» с Ираклием (Пирцхалавой) был посвящен детским мечтам игроков сборной, а финальная песня Афродиты — волгоградским болельщикам и их кумиру, легенде «Ротора» и экс‑полузащитнику сборной России Валерию Есипову, который в качестве амбассадора РФС принимал участие в предматчевых мероприятиях с болельщиками. Мы его даже подвели к сцене, и он поклонился трибунам в знак уважения.

Не сомневаюсь, что композиция точно добавила веселых эмоций тысячам подпевавших на трибунах волгоградцев этим праздничным вечером. Как раз под нее игроки нашей сборной подходили ко всем секторам и благодарили их за поддержку. Так всё и было задумано.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:14
Надо бы сказать, что практически все выступления звёзд на футболе - под фанеру. И связано это с большими техническими трудностями в обеспечении нормального звука на стадионе в прямом эфире. Если интересно, посмотрите любые другие песни любых других певцов перед/после футбольных матчей.
Vadik
Vadik
вчера в 11:48
Ага, особенно, если верить предматчевой новости, что эта песня прозвучит в случае победы нашей сборной))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:39
Для Карпина есть другая песня
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 11:05
Карпин вечно не доволен... не тебе лично, а всем Валерам!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:58
Большинство считает, что все же для Карпина пели.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:06
Да можно и так сказать - песня "Валера" посвящена абсолютно всем Валерам....)
3k6uyyr6zejt
3k6uyyr6zejt
вчера в 10:06
Не в того Валеру верят в Волгограде!
h25v7drfhqkb
h25v7drfhqkb
вчера в 10:04
Песня к месту, посвящена обоим Валериям
Гость
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