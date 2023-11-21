Песня «Валера» после матча сборной не была посвящена Карпину

Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин рассказал, что песня «Валера» певицы Афродиты была посвящена не главному тренеру сборной России , а бывшему футболисту «Ротора» . Афродита исполнила песню после победы сборной России над Кубой (8:0), а Карпин назвал выступление певицы лишним.

Во‑первых, хочется поздравить нашего главного тренера, команду и всех болельщиков с яркой игрой и победой! Что касается музыкальных номеров, то наша шоу‑программа была разбита на эпизоды. Номер открытия «Лететь» с Ираклием (Пирцхалавой) был посвящен детским мечтам игроков сборной, а финальная песня Афродиты — волгоградским болельщикам и их кумиру, легенде «Ротора» и экс‑полузащитнику сборной России Валерию Есипову, который в качестве амбассадора РФС принимал участие в предматчевых мероприятиях с болельщиками. Мы его даже подвели к сцене, и он поклонился трибунам в знак уважения.

Не сомневаюсь, что композиция точно добавила веселых эмоций тысячам подпевавших на трибунах волгоградцев этим праздничным вечером. Как раз под нее игроки нашей сборной подходили ко всем секторам и благодарили их за поддержку. Так всё и было задумано.