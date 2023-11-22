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УЕФА оштрафовал «Селтик» за акцию фанатов в поддержку Палестины

вчера, 16:47
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

УЕФА оштрафовал «Селтик» на 15 тысяч фунтов за несанкционированную акцию фанатов в поддержку Палестины во время домашнего матча Лиги чемпионов против «Атлетико». В сообщении организации подчёркивается, что болельщики были предупреждены о недопустимости демонстрации палестинских флагов во время игры.

«Селтик» также оштрафован на 10 тысяч фунтов за то, что фанаты блокировали проходы и использовали пиротехнику.

Чемпионы Шотландии запретили в этом месяце активным болельщикам посещать стадион, сославшись на ряд «неприемлемых действий», включая использование пиротехники, порывы к турникетам, незаконное проникновение на арену и принуждение к открытию пожарных выходов. В клубе подчеркнули, что наказание не вызвано демонстрацией палестинских флагов.

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