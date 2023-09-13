«Ювентус» не платит Погба зарплату из-за положительного допинг-теста

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вчера, 21:24

Из-за проваленного допинг-теста «Ювентус» не платит хавбеку зарплату.

Игрок дисквалифицирован и не может работать с командой. Устав разрешает не выплачивать оклад в таком случае.

По коллективному соглашению отстраненные футболисты имеют право на минимальную зарплату, которая составляет около 2000 евро в месяц. Если суд признает полузащитника виновным, то туринцы будут иметь возможность расторгнуть с ним контракт. Договор футболиста рассчитан до 2026 года, «Ювентус» в случае досрочного прекращения сотрудничества может сэкономить около 30 млн евро.