«Ювентус» не платит Погба зарплату из-за положительного допинг-теста

Из-за проваленного допинг-теста «Ювентус» не платит хавбеку Полю Погба зарплату.
Игрок дисквалифицирован и не может работать с командой. Устав разрешает не выплачивать оклад в таком случае.
По коллективному соглашению отстраненные футболисты имеют право на минимальную зарплату, которая составляет около 2000 евро в месяц. Если суд признает полузащитника виновным, то туринцы будут иметь возможность расторгнуть с ним контракт. Договор футболиста рассчитан до 2026 года, «Ювентус» в случае досрочного прекращения сотрудничества может сэкономить около 30 млн евро.
Отличная схема от ЮВЕ. Реал наверно смотрит на выплаты Азара и Бейла и думает: а что так можно было?!
Потомки Итальянской Мафии еще многому могут научить футбол))
Теперь осталось Аллегри допинг-тест провалить или женщину поцеловать, и Ювентус будет в шоколаде.
Вот это облом так облом. Предполагалось что он повторит судьбу Баллотелли, но тут ещë хуже, даже немного и жалко его.
Отличная схема от ЮВЕ. Реал наверно смотрит на выплаты Азара и Бейла и думает: а что так можно было?!
Потомки Итальянской Мафии еще многому могут научить футбол))
Теперь осталось Аллегри допинг-тест провалить или женщину поцеловать, и Ювентус будет в шоколаде.
Вот это облом так облом. Предполагалось что он повторит судьбу Баллотелли, но тут ещë хуже, даже немного и жалко его.