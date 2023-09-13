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«Ювентус» не платит Погба зарплату из-за положительного допинг-теста

вчера, 21:24

Из-за проваленного допинг-теста «Ювентус» не платит хавбеку Полю Погба зарплату.

Игрок дисквалифицирован и не может работать с командой. Устав разрешает не выплачивать оклад в таком случае.

По коллективному соглашению отстраненные футболисты имеют право на минимальную зарплату, которая составляет около 2000 евро в месяц. Если суд признает полузащитника виновным, то туринцы будут иметь возможность расторгнуть с ним контракт. Договор футболиста рассчитан до 2026 года, «Ювентус» в случае досрочного прекращения сотрудничества может сэкономить около 30 млн евро.

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ABir
ABir
сегодня в 05:53
Неприятное конечно событие, но Погба из-за этого нищим не станет
протон
протон ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:46
Вероятно, на Погба нужно ставить крест. Еще один полностью нереализованный талант.
Отличная схема от ЮВЕ. Реал наверно смотрит на выплаты Азара и Бейла и думает: а что так можно было?!
Потомки Итальянской Мафии еще многому могут научить футбол))
Теперь осталось Аллегри допинг-тест провалить или женщину поцеловать, и Ювентус будет в шоколаде.
Вот это облом так облом. Предполагалось что он повторит судьбу Баллотелли, но тут ещë хуже, даже немного и жалко его.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:42
Карма нашла своего клиента!!! Дважды в одну Реку не войти!!!!
Гость
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