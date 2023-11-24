Балотелли попал в серьёзную аварию в Италии и отказался проходить алкотест

1700806786

вчера, 09:19

Нападающий «Аданы Демирспор» попал в серьёзное ДТП .

По информации источника, футболист съехал с дороги, а его Audi разбился. Инцидент произошёл в Брешии. Сам футболист не пострадал, он самостоятельно, пошатываясь, вышел из автомобиля. В салоне сработали все подушки безопасности.

Как сообщает источник со ссылкой на Il Giornale di Brescia, сотрудники полиции пытались провести тест игрока на алкоголь, но тот отказался после предварительной проверки, которая показала положительный результат. После этого Балотелли лишили водительских прав, которых у него с собой не оказалось.