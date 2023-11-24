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Балотелли попал в серьёзную аварию в Италии и отказался проходить алкотест

вчера, 09:19

Нападающий «Аданы Демирспор» Марио Балотелли попал в серьёзное ДТП.

По информации источника, футболист съехал с дороги, а его Audi разбился. Инцидент произошёл в Брешии. Сам футболист не пострадал, он самостоятельно, пошатываясь, вышел из автомобиля. В салоне сработали все подушки безопасности.

Как сообщает источник со ссылкой на Il Giornale di Brescia, сотрудники полиции пытались провести тест игрока на алкоголь, но тот отказался после предварительной проверки, которая показала положительный результат. После этого Балотелли лишили водительских прав, которых у него с собой не оказалось.

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Адана Демирспор  Балотелли Марио
Перевод с sportmediaset.mediaset.it Фото: Аккаунт ФК «Адана Демирспор» в соцсети «X»
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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 21:23
В россии он был бы кумиром детей криминала 90х
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:18
"Горбатого могила только исправит!"
112910415
112910415
вчера в 18:50
про него уже не будет хороших новостей
valt134
valt134
вчера в 17:39
Так я и знал! В Италии тоже бухают!
Agamaga................
Agamaga................
вчера в 17:26
Сбежал с рабства, Бало устал работать.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:34
Время идет, а этот блаженный не меняется. А ведь такой талант потенциально был. Балотелли амбассадор поговорки: "Дурная голова ногам покоя не дает"
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 15:14
В свое время его агент знатно распиарил, говорил что это чуть ли не лучший нападающий мира. А по факту за всю карьеру довольно средне играл.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:24
Опять всё перепутали, это алкотест должен был проходить Балотелли.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:02, ред.
Как он там всегда рисовался... : "Почему всегда я ?"

Хорошо бы ему срок впаять ... за такие дела.
galem72
galem72
вчера в 12:43
Как был идиотом, так и не поумнел. На него-то всё равно, но вот такие балбесы зачастую уносят жизни ни в чём неповинных людей, являющихся участниками дорожного движения.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 11:44
«После этого Балотелли лишили водительских прав, которых у него с собой не оказалось.»
Palex
Palex ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:34
Хорошо,что никого не сбил
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 11:21
Марио продолжает пробивать дно
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:49
Аккуратно нужно ездить, мальчик золотой...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 09:42
Пьяным за руль нечего садиться!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:39
Пьяный за рулём, преступник .
Хорошо что хоть сам остался жив.
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