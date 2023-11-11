Бывший игрок сборной Ганы умер в возрасте 28 лет

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вчера, 20:35

Нападающий албанского клуба «Эгнация» потерял сознание во время матча и скончался.

Трагедия произошла во время поединка 13-го тура чемпионата Албании с «Партизани». Игрок потерял сознание и упал на газон. Врачи оказали ему помощь на месте, после этого футболиста доставили в больницу, где Двамена умер.

Матч не доиграли. Футбольная ассоциация Ганы и испанская «Сарагоса», за которую нападающий выступал ранее, выразили соболезнования.

Отмечается, что в 2019 году из-за тахикардии у игрока случилось головокружение.