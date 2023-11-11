Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияАлбания. Суперлига 2023/2024

Бывший игрок сборной Ганы умер в возрасте 28 лет

вчера, 20:35

Нападающий албанского клуба «Эгнация» Рафаэль Двамена потерял сознание во время матча и скончался.

Трагедия произошла во время поединка 13-го тура чемпионата Албании с «Партизани». Игрок потерял сознание и упал на газон. Врачи оказали ему помощь на месте, после этого футболиста доставили в больницу, где Двамена умер.

Матч не доиграли. Футбольная ассоциация Ганы и испанская «Сарагоса», за которую нападающий выступал ранее, выразили соболезнования.

Отмечается, что в 2019 году из-за тахикардии у игрока случилось головокружение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Отец футболиста и тренера Лесина назвал причину смерти сына
08 ноября
Умер футболист и тренер Алексей Лесин
08 ноября
В Швеции из-за драки на поле пришлось остановить игру
06 ноября
Чувство безнаказанности. По следам нападения на «Лион» в Марселе
04 ноябряСергей Иванов в блоге Дно пробито
Дом Виллаш-Боаша в Португалии подвергся акту вандализма
01 ноября Фото
ОфициальноЭкс-игрок сборной России оказал сопротивление сотрудникам полиции
01 ноября
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 