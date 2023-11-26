«Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом»

В рамках 16-го тура РПЛ «Оренбург» принимал «Ахмат». Счёт в матче на 50-й минуте открыл нападающий хозяев Владимир Обухов (ассистент Кирилл Капленко). На 65-й минуте форвард «Ахмата» Гамид Агаларов восстановил равновесие, реализовав пенальти.
Благодаря ничейному результату грозненцы покинули зону прямого вылета. «Оренбург» остался на 13-м месте.
Ну а так что, крепкий был матч, настоящее рубилово. Оренбург вел в счете, но в итоге чуть не проиграл. Я бы похвалил Ахмат за характер - с учетом фактора гостевого матча и проблем с составом они выдали классный матч. Грозненцы играли проще оренбуржцев, но были даже острее. Я не помню, чтобы Оренбург так играл на выезде.
Ну а так что, крепкий был матч, настоящее рубилово. Оренбург вел в счете, но в итоге чуть не проиграл. Я бы похвалил Ахмат за характер - с учетом фактора гостевого матча и проблем с составом они выдали классный матч. Грозненцы играли проще оренбуржцев, но были даже острее. Я не помню, чтобы Оренбург так играл на выезде.