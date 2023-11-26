«Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом»

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сегодня, 13:57

В рамках 16-го тура РПЛ «Оренбург» принимал «Ахмат». Счёт в матче на 50-й минуте открыл нападающий хозяев (ассистент Кирилл Капленко). На 65-й минуте форвард «Ахмата» восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Благодаря ничейному результату грозненцы покинули зону прямого вылета. «Оренбург» остался на 13-м месте.