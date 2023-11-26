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«Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом»

сегодня, 13:57
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В рамках 16-го тура РПЛ «Оренбург» принимал «Ахмат». Счёт в матче на 50-й минуте открыл нападающий хозяев Владимир Обухов (ассистент Кирилл Капленко). На 65-й минуте форвард «Ахмата» Гамид Агаларов восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Благодаря ничейному результату грозненцы покинули зону прямого вылета. «Оренбург» остался на 13-м месте.

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Все комментарии
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сегодня в 14:47
В целом, обе команды продемонстрировали равный уровень игры, однако ни одна из них не смогла добиться победы.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 14:22
Был очень жесткий футбол, результат по игре, а игра состояла из фолов и дуэлей из фолов. Судья совершил несколько ошибок, самая значительная из которых, когда Бериша два раза дал по лицу Оренбуржцу, кажется это был Мансилья. Тогда Бериша должен был получать желтую и опасный штрафной с 20-25 метров в пользу хозяев. Также отмечу, что Бериша сфолил жестки на желтую еще раз, и должен был удаляться. Но в первом случае судейская ошибка - штрафной в пользу Ахмата. Пенальти чистый был, сильная подсечка опорной ноги Агаларова, все по делу. Командам удачи и скорейшего выхода из зоны вылета
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:01, ред.
Вполне закономерный исход матча - и первый тайм команды сыграли вничью, и во втором вышла ничья, правда, уже результативная. Могли выйти вперед грозненцы, у них было попадание в перекладину, но и у Оренбурга имеется попадание в стойку, так что и здесь паритет. Ничья, которая абсолютно точно не нужна никому, но она заслужена....

Ну а так что, крепкий был матч, настоящее рубилово. Оренбург вел в счете, но в итоге чуть не проиграл. Я бы похвалил Ахмат за характер - с учетом фактора гостевого матча и проблем с составом они выдали классный матч. Грозненцы играли проще оренбуржцев, но были даже острее. Я не помню, чтобы Оренбург так играл на выезде.
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