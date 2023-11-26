Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2023/2024

Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Мальоркой»

сегодня, 00:53
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

«Атлетико» обыграло «Мальорку» (1:0) в матче 14-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре на 64-й минуте забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

«Атлетико» идёт на 3-м месте (31 очко), «Мальорка» занимает 17-е место (9 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Ванда Метрополитано»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетико»
«Милан» обыграл «Фиорентину»
Сегодня, 00:45
«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Вчера, 22:25
Гол Хвичи помог «Наполи» одержать победу над «Аталантой»
Вчера, 21:57
Голы Хлусевича и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой»
Вчера, 21:53
«Аль-Хиляль» забил 9 голов «Аль-Хазму». Малком оформил хет-трик
Вчера, 21:14
«Ньюкасл» разгромил «Челси»
Вчера, 19:56
Все комментарии
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 00:59, ред.
Ох, Антуан!..
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:57
Браво Атлетико Мадрид!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 