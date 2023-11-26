Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Мальоркой»

«Атлетико» обыграло «Мальорку» (1:0) в матче 14-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 64-й минуте забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
«Атлетико» идёт на 3-м месте (31 очко), «Мальорка» занимает 17-е место (9 очков).
«Атлетико» обыграло «Мальорку» (1:0) в матче 14-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 64-й минуте забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
«Атлетико» идёт на 3-м месте (31 очко), «Мальорка» занимает 17-е место (9 очков).
https://youtu.be/TVq8herud9I?feature=shared