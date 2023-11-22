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Тетрадзе прокомментировал информацию об интересе к нему «Алании»

вчера, 15:08

Российский специалист Омари Тетрадзе отреагировала на информацию о том, что им интересуется «Алания».

От вас впервые об этом слышу. Ко мне по этому вопросу никто не обращался. «Алания» — не чужая для меня команда. В 1995 году мы с ней становились чемпионами России. И в 1996-м, считаю, тоже заслуживали трофей, когда «золотой матч» организовали. С этим клубом у меня связаны приятные воспоминания. Естественно, следил за ним последние годы. Сейчас «Алания» в первой лиге, но такой клуб заслуживает места в РПЛ. Футбол в республике любят. Другое дело — условия. Насколько я знаю, сейчас у команды нет своего стадиона — идёт реконструкция. Многое зависит от руководства, насколько они заинтересованы в возвращении в Премьер-Лигу, чтобы радовать своих болельщиков.

Не скрою, мне было бы интересно вернуться в «Аланию» в новом качестве. Но есть важный нюанс: смотря какие задачи. Просто работать ради работы не хочется. Но если есть задача выйти в Премьер-Лигу, почему бы и нет? Тогда — с удовольствием.

«Алания» занимает 6-е место в Первой лиге. Вчера клуб из Владикавказа уступил «Химкам».

Напомним, Тетрадзе находится без работы с сентября 2023 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:08
Очень хороший тренер. Скромный и порядочный не маловажный момент.
Мало верится что он угрожал футболисту о сдаче игры клубу "Москва" и разного рода договорняки.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:27
Волгу у нас тренировал...
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