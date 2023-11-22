Тетрадзе — один из кандидатов на пост наставника «Алании»

54-летний специалист Омари Тетрадзе является одним из кандидатов на освободившуюся должность главного тренера «Алании».
Крайним местом работы Омари Михайловича был грузинский клуб «Сабуртало».
54-летний специалист Омари Тетрадзе является одним из кандидатов на освободившуюся должность главного тренера «Алании».
Крайним местом работы Омари Михайловича был грузинский клуб «Сабуртало».
Если сравнивать с Гогниевым то опыта больше однозначно у Омари.
Если сравнивать с Гогниевым то опыта больше однозначно у Омари.
Он же вроде как супер-пупер профи, тренер феномен... ну как мне объясняли.
Он же вроде как супер-пупер профи, тренер феномен... ну как мне объясняли.