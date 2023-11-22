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Тетрадзе — один из кандидатов на пост наставника «Алании»

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протон
протон
сегодня в 02:12
Как тренер стоит отметить что дважды выводил клубы в Премьер лигу.
Если сравнивать с Гогниевым то опыта больше однозначно у Омари.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:58
А где клоун Спартак Гогниев?
Он же вроде как супер-пупер профи, тренер феномен... ну как мне объясняли.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:08
Мнение болельщиков должно быть первым, главным в решении вопроса.
drug01
drug01
вчера в 15:07
У него опыт работы есть желаем удачи!
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