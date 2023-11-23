В «Алании» дали комментарий на тему назначения нового тренера команды

Спортивный директор «Алании» Тимур Демуров высказался о будущем назначении нового главного тренера команды.

Прежде всего, хочу поблагодарить Олега Петровича Василенко за его профессиональный подход и проделанную работу, а также пожелать ему успехов в его дальнейшей карьере! Что касается кандидатуры на пост главного тренера нашей команды — было собрание с президентом клуба, на котором приняли решение, что этим вопросом мы вплотную займемся после наступления зимней паузы в чемпионате. На данный момент озвучивать какие-то фамилии не имеет смысла. Видел, что всплывают разные имена, но могу сказать точно, что на сегодняшний день ни один кандидат на пост главного тренера не рассматривался. Сейчас мы все сосредоточены на подготовке к завершающему матчу в текущем календарном году.

Проводить занятия с футболистами до встречи с «Акроном» будут тренер «Алании-2» Сослан Бетеев, а также тренеры команды Виталий Хапсаев и Алан Дзуцев. Сам, в том числе постараюсь приложить максимум усилий, чтобы наша команда была в боевой готовности к игре с «Акроном». Мы не сомневаемся в компетентности этих тренеров. Сделаем все от нас зависящее, чтобы успешно провести предстоящий матч!