Стало известно, зачем Тухель принёс на тренировку игрушечную черепаху

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель принёс игрушечную черепаху на тренировку мюнхенского клуба, которую сфотографировал во время занятия.
Тренер сделал фотографию для дочери. Её международная школа в Мюнхене дала ей задание объяснить работу своих родителей в рамках проекта по планированию карьеры. Но сделать это нужно было особым образом. Вместо людей родители на фотографиях должны быть представлены игрушками животных. Тухель выбрал черепаху.
Кроме того, эта история иллюстрирует важность коммуникации и понимания между поколениями, особенно в контексте профессиональной деятельности. Это может стать хорошим примером для других семей и помочь укрепить связи между родителями и детьми.
Кроме того, эта история иллюстрирует важность коммуникации и понимания между поколениями, особенно в контексте профессиональной деятельности. Это может стать хорошим примером для других семей и помочь укрепить связи между родителями и детьми.
Вы это серьёзно?
Приходилось сталкиваться с черепахами, но впервые узнал, что они умеют работать в команде и дисциплинированы....))
Вы это серьёзно?
Приходилось сталкиваться с черепахами, но впервые узнал, что они умеют работать в команде и дисциплинированы....))