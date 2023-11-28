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Стало известно, зачем Тухель принёс на тренировку игрушечную черепаху

сегодня, 11:26

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель принёс игрушечную черепаху на тренировку мюнхенского клуба, которую сфотографировал во время занятия.

Тренер сделал фотографию для дочери. Её международная школа в Мюнхене дала ей задание объяснить работу своих родителей в рамках проекта по планированию карьеры. Но сделать это нужно было особым образом. Вместо людей родители на фотографиях должны быть представлены игрушками животных. Тухель выбрал черепаху.

Стало известно, зачем Тухель принёс на тренировку игрушечную черепаху

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Все комментарии
zmc98n7t9s74
zmc98n7t9s74
сегодня в 14:00
- Папа, черепашку я посмотрела, теперь сделай так, чтобы слоники побегали!
- Доча, слоники устали.
- Папа, но я хочу, чтобы слоники побегали.
- Доча, слоники действительно устали. Весь день бегали по твоей просьбе.
- Папа, пожалуйста! Пожалуйста, в последний раз.
- Хорошо, но на сегодня последний раз. Бавария! Одеть противогазы. 3 круга вокруг стадиона.
4dtw9872vx73
4dtw9872vx73
сегодня в 13:56
Зачем в Баварии черепаха это вовсе не вопрос, а вот зачем там нужен Тухель вот это реальная загадка
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:34
Такое домашнее задание всяко лучше, чем смастерить макет Воронежа в натуральную величину из грибов и шишек.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:22
"В данном случае, дочь Тухеля поняла, что работа ее отца требует сосредоточенности, дисциплины и умения работать в команде, что является важными аспектами для планирования карьеры"

Вы это серьёзно?
Приходилось сталкиваться с черепахами, но впервые узнал, что они умеют работать в команде и дисциплинированы....))
lobsterdam
lobsterdam ответ 8mdyjtbrgbw7 (раскрыть)
сегодня в 12:22
короче, Тухель без размазывания манной каши по столу просто объяснил школьным учителям своей дочери суть своей работы: научить 11 черепах быстро бегать!
112910415
112910415
сегодня в 12:11, ред.
да случайно принёс , дочка в карман засунула )
8mdyjtbrgbw7
8mdyjtbrgbw7
сегодня в 11:33
Эта новость показывает необычную и креативную ситуацию, в которую попал главный тренер “Баварии” Томас Тухель. Выбрав черепаху, Тухель не только выполнил задание, но и добавил немного юмора и индивидуальности в эту ситуацию. Этот случай также подчеркивает важность взаимодействия между членами семьи, особенно когда речь идет о понимании и уважении к работе друг друга. В данном случае, дочь Тухеля поняла, что работа ее отца требует сосредоточенности, дисциплины и умения работать в команде, что является важными аспектами для планирования карьеры.

Кроме того, эта история иллюстрирует важность коммуникации и понимания между поколениями, особенно в контексте профессиональной деятельности. Это может стать хорошим примером для других семей и помочь укрепить связи между родителями и детьми.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:33
Тухель мечтает об Мбаппе...
Мaлик
Мaлик
сегодня в 11:28
Ну что, интересное фото получилось...
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