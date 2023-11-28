Стало известно, зачем Тухель принёс на тренировку игрушечную черепаху

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сегодня, 11:26

Главный тренер «Баварии» принёс игрушечную черепаху на тренировку мюнхенского клуба, которую сфотографировал во время занятия.

Тренер сделал фотографию для дочери. Её международная школа в Мюнхене дала ей задание объяснить работу своих родителей в рамках проекта по планированию карьеры. Но сделать это нужно было особым образом. Вместо людей родители на фотографиях должны быть представлены игрушками животных. Тухель выбрал черепаху.