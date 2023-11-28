Агуэро сходил на гонки, Умтити взялся за гитару. Обзор соцсетей

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Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус прогулялся по Лондону.
Футболист «Атлетико» Маркос Льоренте решил позагорать.
Бывший хавбек «Челси» Флоран Малуда начал увлекаться поездками на велосипеде.
Девушка дня. Джессика, жена игрока «Аль-Араби» Марко Верратти.
Давид Силва уже освоился в Японии.
Легенда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сходил на гонки в специальной одежде.
Там же был и Кевин Де Брюйне с Джорданом Хендерсоном.
Защитник «Лилля» Самюэль Умтити умеет играть на гитаре.
Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге. Сыграл довольно успешно.
Защитник «Реала» Давид Алаба попал на обложку модного журнала.
Легенда «Челси» Джон Терри начал готовить.
Милота дня. Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде с детьми. Недавно у игрока случилось очень важное событие.
Вот так выглядит семейный ужин в доме Альваро Мораты.
В семье хавбека «Ливерпуля» Тьяго Алькантары случилось пополнение.
Всем хорошей недели, друзья!