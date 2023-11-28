ЦСКА взял собственные зимние мячи для матча с «Ростовом» в Кубке России

ЦСКА в клубном телеграм-канале показал, что взял собственные оранжевые мячи на гостевой матч 1/4 финала Кубка России против «Ростова».
На фотографии видна сетка с мячами, которая лежит на одном из сидений в салоне самолета. В сообщении «армейцев» сказано:
Мы не знаем, с какой погодой столкнемся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, мы везем свои.
Там разборки между тренерами и стенка на стенку между футболистами - недоучками, здесь - комментарии о плохом судействе Казарцева, которые даёт отстранённый пожизненно от судейства господин Федотов... И так далее, и тому подобное.
Складывается впечатление, что в условиях изоляции нашего футбола все его участники постепенно оскотиниваются. И конца, и края этому не видно.
Там разборки между тренерами и стенка на стенку между футболистами - недоучками, здесь - комментарии о плохом судействе Казарцева, которые даёт отстранённый пожизненно от судейства господин Федотов... И так далее, и тому подобное.
Складывается впечатление, что в условиях изоляции нашего футбола все его участники постепенно оскотиниваются. И конца, и края этому не видно.