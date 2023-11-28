ЦСКА взял собственные зимние мячи для матча с «Ростовом» в Кубке России

1701190452

вчера, 19:54

ЦСКА в клубном телеграм-канале показал, что взял собственные оранжевые мячи на гостевой матч 1/4 финала Кубка России против «Ростова».

На фотографии видна сетка с мячами, которая лежит на одном из сидений в салоне самолета. В сообщении «армейцев» сказано: