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ЦСКА взял собственные зимние мячи для матча с «Ростовом» в Кубке России

вчера, 19:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА18:45 Не начался

ЦСКА в клубном телеграм-канале показал, что взял собственные оранжевые мячи на гостевой матч 1/4 финала Кубка России против «Ростова».

На фотографии видна сетка с мячами, которая лежит на одном из сидений в салоне самолета. В сообщении «армейцев» сказано:

Мы не знаем, с какой погодой столкнемся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, мы везем свои.

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Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 22:20
Вы,до сих пор,не поняли,что,мы играем в ЦИРКе??
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:12, ред.
Читаю и диву даюсь. Там нет мячей оранжевого цвета, здесь - прислали на согласование форму только одного, белого цвета ( и это в зимнее ( ! ) время, когда снег может пойти в любую микросекунду ). Ярчайшее проявление "профессионализма" в российском футболе. А потом мы удивляемся (или не удивляемся, что ещё хуже), когда Галактионов во время интервью в прямом эфире произносит нецензурное слово, а Баринов с выпученными глазами у трибуны начинает размахивать белыми ручками в адрес бокового арбитра и уже становится в боксёрскую стойку.
Там разборки между тренерами и стенка на стенку между футболистами - недоучками, здесь - комментарии о плохом судействе Казарцева, которые даёт отстранённый пожизненно от судейства господин Федотов... И так далее, и тому подобное.
Складывается впечатление, что в условиях изоляции нашего футбола все его участники постепенно оскотиниваются. И конца, и края этому не видно.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:57
Правильно говорят: талантливый человек- талантлив во всём!!!!!!! Браво, Маэстро, браво!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
adekvat
adekvat
вчера в 21:54
В Ростов со своими мячами, в Тулу соберутся самовар возьмут свой.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:16
Жду матч с нетерпением..ЦСКА Вперёд!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:14
Тем более в Ростов самолеты не летают. Только поездом!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:51
Они видать Ростов с Мурманском перепутали. Поверните самолёт обратно).
Futurista
Futurista
вчера в 20:43, ред.
Оранжевый не в тему...вот...зимний...в клубных цветах...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:36
Скоро со своим газоном будут ездить на выезды)))
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