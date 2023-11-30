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Кварацхелия может перейти в «Реал» летом 2024 года

сегодня, 18:48

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Реале».

По данным источника, грузин находится в шорт-листе мадридского клуба. «Реал» может попробовать подписать Хвичу летом 2024 года.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:12
Он всё же не защитник. А слева в атаке есть кому играть. Если б на место Менди, то да.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:04
На фланге Винисиуса играет вроде.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:02
Было бы неплохо для Хвичи и клуба, тем более со слов отца, Реал, мечта сына. Но пока на других ресурсах тишина. Такие слухи требуют тщательного мониторинга).
амурец
амурец
сегодня в 19:24
А зачем?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:07, ред.
Буквально с языка сняли!!! Именно, после вчерашней игры- он первый кандидат!!! И сколько уже было таких заявлений- и Испания, и Франция, и тд, и тп.

А разве не бред, то, что Платини на 22-м, а Клозе на 8-м?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:53
Новость конечно неожиданная, но следует отметить, что у серьезных клубов в шорт листе на каждую позицию 8-10 кандидатов. Так что все возможно в принципе.
shur
shur
сегодня в 18:52
...да, особенно вчерашняя манера игры, прям вылитая задумка Анчелоти... ! Ну что за бред!!!
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