Кварацхелия может перейти в «Реал» летом 2024 года

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Реале».
По данным источника, грузин находится в шорт-листе мадридского клуба. «Реал» может попробовать подписать Хвичу летом 2024 года.
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Реале».
По данным источника, грузин находится в шорт-листе мадридского клуба. «Реал» может попробовать подписать Хвичу летом 2024 года.
А разве не бред, то, что Платини на 22-м, а Клозе на 8-м?
А разве не бред, то, что Платини на 22-м, а Клозе на 8-м?