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Рамсдейл покинет «Арсенал»

сегодня, 18:31

Вратарь Аарон Рамсдейл может уйти из «Арсенала».

Лондонский клуб разрешит голкиперу найти себе новую команду по окончании нынешнего сезона.

Рамсдейл потерял роль первого вратаря «Арсенале» в этом сезоне.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:07
Ну правильно,надоело протирать лавку.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:05
В очередной раз напишу,что Артета не очень красиво поступил с Аароном!!! Да привозит, а кто не привозит??? И Эдерсон, и Алисон, и Нойер...все привозят, и Рамсдейл такой же как все, тот же самый Райя тоже привез парочку мячей.....
Удачи Рамсдейлу и не важно где по итогу он окажется!!!
Гость
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