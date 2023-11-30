Рамсдейл покинет «Арсенал»

Вратарь Аарон Рамсдейл может уйти из «Арсенала».
Лондонский клуб разрешит голкиперу найти себе новую команду по окончании нынешнего сезона.
Рамсдейл потерял роль первого вратаря «Арсенале» в этом сезоне.
Вратарь Аарон Рамсдейл может уйти из «Арсенала».
Лондонский клуб разрешит голкиперу найти себе новую команду по окончании нынешнего сезона.
Рамсдейл потерял роль первого вратаря «Арсенале» в этом сезоне.
Удачи Рамсдейлу и не важно где по итогу он окажется!!!
Удачи Рамсдейлу и не важно где по итогу он окажется!!!