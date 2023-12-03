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Тен Хаг считает, что МЮ заслужил ничью в матче против «Ньюкасла»

сегодня, 08:22
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в матче АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

Наша команда устойчива. У нас есть план, и мы продолжаем двигаться вперёд. Я поговорю со своей командой, но в конце мы остались в игре. У нас было несколько хороших моментов. Мы забили гол, но был зафиксирован офсайд, так что мы могли сыграть вничью.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:14
Демагог и аферист...
Подполковник
Подполковник
сегодня в 11:58, ред.
МЮ, если честно, очень жалок
Думаю для того, чтобы взбодрить там всех, необходимо им вылететь в чемпионшип
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:04
А Тен Хаг , если следовать этой логике заслужил звание лучшего тренера АПЛ по крайней мере в этом месяце...)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:11
Вот и всё что нужно знать тем, кто ещё сомневается, стоит ли его увольнять.
Кто смотрел игру, тот поймёт. МЮ был беспомощен, жалок и бестолков.

А этот шарлатан врёт и врёт. План на игру был максимум ничья. Но и она была бы чудом.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:42
Приходиться удивляться, ну что за детский лепет и такие же рассуждения.
112910415
112910415
сегодня в 09:29
от разговоров-то толку нету !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:07
Так считает Тен Хаг.
А я смотрел игру.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:05
Это просто слова.
У МЮ есть игроки, но нет игры.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:54
Тен Хану уже просто нечего сказать. Неудачи сыплются одна за другой.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:39
Ничью надо завоёвывать, а не ждать по заслугам.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 08:26
Так только Хаг считает!
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