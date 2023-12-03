Тен Хаг считает, что МЮ заслужил ничью в матче против «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение в матче АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

Наша команда устойчива. У нас есть план, и мы продолжаем двигаться вперёд. Я поговорю со своей командой, но в конце мы остались в игре. У нас было несколько хороших моментов. Мы забили гол, но был зафиксирован офсайд, так что мы могли сыграть вничью.